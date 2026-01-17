ജനങ്ങളോട് തർക്കിക്കരുത്, മറുപടി ക്ഷമയോടെ നൽകണം; ഗൃഹസന്ദർശനത്തിന് പെരുമാറ്റച്ചട്ടവുമായി സിപിഎം
സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ സർക്കാരിന് പങ്കില്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, കുറ്റം ചെയ്ത ഒരാളും രക്ഷപ്പെടാൻ പാടില്ലെന്ന സമീപനമാണ് സർക്കാരിനുള്ളതെന്ന് മറുപടി നൽകണം
Published : January 17, 2026 at 10:56 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഗൃഹസന്ദർശന പരിപാടിക്കിടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ പാലിക്കേണ്ട പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളുമായി സി.പി.എം. ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് തർക്കിക്കാതെ ക്ഷമയോടെ കേൾക്കണമെന്നും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകണമെന്നുമാണ് പാർട്ടി കീഴ്ഘടകങ്ങൾക്ക് നൽകിയ നിർദേശം.
ചെറിയ സ്ക്വാഡുകളായി വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുക, വീട്ടുകാരുമായി പരിചയമുള്ളവർ സംഘത്തിലുണ്ടാകുക, വീടിനുള്ളിലിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജനങ്ങളോട് തികഞ്ഞ സംയമനം പാലിക്കണം. അവർക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം പൂർണ്ണമായും കേട്ടതിനുശേഷം മാത്രം മറുപടി നൽകണം. സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ കയറി ഇടപെടുകയോ വാഗ്വാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും കുറിപ്പിലുണ്ട്.
ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവാദ വിഷയങ്ങളിൽ പാർട്ടി സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടുകളും കുറിപ്പിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ സർക്കാരിന് പങ്കില്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, കുറ്റം ചെയ്ത ഒരാളും രക്ഷപ്പെടാൻ പാടില്ലെന്ന സമീപനമാണ് സർക്കാരിനുള്ളതെന്ന് മറുപടി നൽകണം.
ഹൈക്കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. മോഷണം നടത്തിയവർ മുതൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ ഭാരവാഹികളെ വരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എ. പത്മകുമാറിനെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് നടപടിയെടുത്തില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിന്, ഉചിതമായ സമയത്ത് നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് വിശദീകരിക്കണം. ആർ.എസ്.എസ്, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി എന്നിവർക്കെതിരായ വിമർശനങ്ങൾ വിശ്വാസികൾക്കെതിരല്ലെന്നും പാർട്ടി വ്യക്തമാക്കുന്നു. വർത്തമാനകാലത്ത് ഉയർന്നുവരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് വേണം പ്രതികരിക്കാനെന്നും കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
അതേസമയം, ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു.ഡി.എഫ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പാരഡി ഗാനങ്ങൾ ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണെന്ന് സി.പി.എം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം.എ. ബേബി പ്രതികരിച്ചു. ഗൃഹസന്ദർശന പരിപാടിക്ക് ശേഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
യു.ഡി.എഫിന്റെ ഇത്തരം പാരഡി രാഷ്ട്രീയം ചിലയിടങ്ങളിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ജനങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണുന്നതിലൂടെ വ്യാജപ്രചാരണങ്ങളിലെ വസ്തുത ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ എൽ.ഡി.എഫിന് സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട പാർട്ടി അംഗങ്ങൾക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് കൃത്യമായ നടപടിയുണ്ടാകും. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിലിരുന്നവർക്ക് വന്ന പിഴവാണോ അതോ കുറ്റകരമായ മറ്റേതെങ്കിലും ബന്ധമാണോ എന്നതൊക്കെ കുറ്റപത്രം വരുന്നതോടെ വ്യക്തമാകും. അതിനനുസരിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തക്കതായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും എം.എ. ബേബി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പാര്ട്ടി ജനറല് സെക്രട്ടറി എം.എ.ബേബിയും പാര്ട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദനും തിരുവനന്തപുരത്തും മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് കോഴിക്കോടും പ്രവര്ത്തകര്ക്കൊപ്പം വീടുകള് കയറി. മറ്റിടങ്ങളില് വരും ദിവസങ്ങളില് പ്രമുഖ നേതാക്കളെല്ലാം പരിപാടിയില് പങ്കെടുക്കും.
Also Read: വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം; രണ്ടാംഘട്ട നിര്മാണ ഉദ്ഘാടനം ജനുവരി 24ന്