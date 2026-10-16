ഇടുക്കിയിൽ സിപിഎം ഹർത്താൽ പൂർണം; അറിയാം ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന സർവീസുകൾ
പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ കെഡസ്ട്രൽ മാപ്പിലെ അവ്യക്തതകൾ പൂർണമായും നീക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന ആവശ്യം
Published : October 16, 2026 at 10:20 AM IST
ഇടുക്കി: ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലയിൽ സിപിഎം ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ ആരംഭിച്ചു. രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് ഹർത്താൽ. വ്യാപാരികളുടെ പൂർണ പിന്തുണയുള്ളതിനാൽ ജില്ലയിലെ കടകമ്പോളങ്ങൾ പൂർണമായും അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്.
പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ
പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ കെഡസ്ട്രൽ മാപ്പിലെ അവ്യക്തതകൾ പൂർണമായും നീക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന ആവശ്യം. ഇതിനുപുറമെ സിഎച്ച്ആർ പ്രദേശം വനഭൂമിയാക്കി മാറ്റാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, ജനവാസ മേഖലകളെ ബാധിക്കുന്ന ആനത്താര നിർമാണം പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന ആവശ്യങ്ങളും ഉന്നയിച്ചാണ് പ്രതിഷേധം.
പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുൻ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച ശിപാർശകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഭൂപടത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്ന് സിപിഎം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കാർഡമം ഹിൽ റിസർവ് പ്രദേശം വനഭൂമിയായി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും പാർട്ടി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇടുക്കിയിലെ കർഷകർ അനുഭവിക്കുന്ന ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര പരിഹാരം വേണമെന്ന വികാരം ജില്ലയിൽ ശക്തമാണ്. ഭൂമി പതിച്ചുനൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമക്കുരുക്കുകൾ അഴിക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും സമരക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവച്ചു
ഹർത്താലിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യാത്രാതടസങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്ലസ് വൺ ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവച്ചു. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് പരീക്ഷാ ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം അവശ്യ സർവീസുകളെ ഹർത്താലിൽ നിന്ന് പൂർണമായി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പാൽ, പത്ര വിതരണം എന്നിവയെ സമരം ബാധിക്കില്ല. ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്ന് എത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾ, റവന്യൂ കായികമേള, പിആർഡിഎസ് പരിപാടി എന്നിവയ്ക്കായി പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ തടയില്ലെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. വിവാഹങ്ങൾക്കും മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾക്കും പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കും യാത്രാനുമതിയുണ്ട്.
സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി
സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും സഹകരണത്തോടെ സമാധാനപരമായി ഹർത്താൽ നടത്താനാണ് തീരുമാനമെന്ന് സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സിവി വർഗീസ് വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ജില്ലയിൽ കനത്ത പൊലീസ് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം പൊലീസ് പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കി.
അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ കൂടുതൽ പൊലീസിനെ വിന്യസിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെഎസ്ആർടിസി പരിമിതമായ സർവീസുകൾ മാത്രമേ നടത്തുന്നുള്ളൂ എന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പരിസ്ഥിതിലോല മേഖല നിയന്ത്രണങ്ങൾ, മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം, കൃഷി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരന്തരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന ജില്ല കൂടിയാണ് ഇടുക്കി. വന്യജീവി ശല്യം കാരണം കർഷകർ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മലയോര മേഖലയിലെ കർഷകരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ ശാസ്ത്രീയമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്. ഇതിന് പുറമെയാണ് പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ജനജീവിതം കൂടുതൽ ദുസ്സഹമാക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജനകീയ വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി സിപിഎം പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക് കടന്നത്.
Also Read: മിനി കൂപ്പര് അപകടം; 'ഇരകളുടെ കുടുംബത്തിന് നീതി ഉറപ്പാക്കും', കുടുംബത്തെ സന്ദര്ശിച്ച് നേതാക്കള്