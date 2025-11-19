'സ്പേസില്' തുടങ്ങിയ തലവേദന; ഒടുവില് കാരയില് സിപിഎമ്മിന് 'പാര', പയ്യന്നൂരിൽ പാര്ട്ടിക്ക് വിമത ഷോക്ക്
കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ സി.പി.എമ്മിന്റെ ശക്തികേന്ദ്രമായ പയ്യന്നൂരിൽ സിപിഎമ്മിലെ വിഭാഗീയത അവസാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ വൈശാഖന്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വം. പയ്യന്നൂർ കാര നോർത്ത് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന വൈശാഖ് സി. ആണ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ 36-ാം വാർഡിലേക്ക് എൽ.ഡി.എഫ്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർഥിക്കെതിരെ മത്സരരംഗത്ത് ഇറങ്ങുന്നത്.
താൻ പാർട്ടിക്കെതിരല്ലെന്നും തന്നോട് പോലും ചോദിക്കാതെയാണ് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ. നോർത്ത് മേഖല വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റിയതാണെന്നും വൈശാഖ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ഘടകകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസ് (എസിനു) വേണ്ടി ജയനാണ് കാര വാർഡിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. എൽ.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാർഥിയുടെ ചുമതലകളിൽ നിന്നുപോലും തന്റെ ബ്രാഞ്ചിനെ മാറ്റിനിർത്തിയെന്നും വൈശാഖ് ആരോപിക്കുന്നു.
വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന വിഭാഗീയത
പയ്യന്നൂരിൽ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ച് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് പരാതി നൽകിയവർക്കും അതിനെ പിന്തുണച്ചവർക്കുമെതിരെ സി.പി.എം. നടപടിയെടുത്തത് ഈയടുത്ത കാലത്താണ്. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വി. കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണനു പുറമേ സി.ഐ.ടി.യു. നേതാവും സി.പി.എം. പയ്യന്നൂർ നോർത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ക്ഷണിതാവുമായ പി.വി. കുഞ്ഞപ്പൻ, പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെൻ്റർ അംഗം കെ. വിജേഷ് എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് നടപടി ഉണ്ടായത്. മൂവരെയും ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ശാസിച്ചതായി പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
തെറ്റുതിരുത്തൽ പ്രതീക്ഷിച്ച് സി.പി.എം. നേതൃത്വത്തെ സമീപിച്ച നേതാക്കളാണ് നടപടിക്കു വിധേയരായത്. വിഭാഗീയതയുടെ ഭാഗമായി ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കുത്തിപ്പൊക്കി മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തയാക്കി പാർട്ടിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയതിനാണ് നടപടി ഉണ്ടായത്.
പയ്യന്നൂർ സഹകരണ റൂറൽ ബാങ്കിനു കൂടിയ വിലയ്ക്ക് ഭൂമി വാങ്ങിയതിൽ ബെനാമി ഇടപാട് ആരോപിച്ചായിരുന്നു പരാതി. കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗത്തിനെതിരെ അപവാദം പ്രചരിപ്പിച്ച് സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാക്കിയെന്ന ആരോപണവും ഇവർക്കെതിരെയുണ്ട്. കടുത്ത നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യമുയർന്നെങ്കിലും തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽക്കണ്ട് ശാസനയിൽ ഒതുക്കുകയായിരുന്നു.
പരാതികളിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്
സ്ഥലമിടപാട് പാർട്ടി കമ്മിഷൻ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും കഴമ്പില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് സമർപ്പിച്ചത്. പരാതിക്കു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണനാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പാർട്ടിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയെന്നാണ് കുറ്റം. മാധ്യമങ്ങൾക്കു വാർത്ത ചോർത്തിയെന്ന കമ്മിഷൻ കണ്ടെത്തലും നടപടിക്കു കാരണമായി. റൂറൽ ബാങ്കിനു സ്ഥലം വാങ്ങിയത് മുൻ എം.എൽ.എ. സി. കൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉപസമിതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണെന്നും, അതിൽ അംഗങ്ങളായവർ തന്നെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് ആരോപിക്കുന്നത് വിഭാഗീയതയാണെന്നുമാണ് പാർട്ടി വിശദീകരണം.
സ്ഥലമിടപാടിൽ ടി.ഐ. മധുസൂദനൻ എം.എൽ.എക്കെതിരെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ പരാതി ഉന്നയിച്ചത് ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്നും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ പങ്കെടുത്ത ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗം വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നടപടിക്കു വിധേയരായവർക്കു പുറമേ 3 നേതാക്കൾക്കു കൂടി വിഭാഗീയതയിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് കമ്മിഷൻ കണ്ടെത്തിയിരുന്നെങ്കിലും അവർക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ടായില്ല.
നിരന്തരമായ അച്ചടക്ക നടപടി
ധനരാജ് രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട്, ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫിസ് നിർമാണ ഫണ്ട്, നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ട് എന്നിവയിലെ തിരിമറി നേതൃത്വത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിലെത്തിച്ച വി. കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണനെ നേരത്തേ ഏരിയ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റിയിരുന്നു. ആരോപണവിധേയനായ ടി.ഐ. മധുസൂദനനെ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽനിന്ന് തരംതാഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു.
ഏരിയ–ലോക്കൽ തലത്തിലും ചിലർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടായി. കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണനെ മാറ്റിയത് നടപടിയുടെ ഭാഗമല്ലെന്നായിരുന്നു അന്ന് പാർട്ടിയുടെ വിശദീകരണം. പരാതി ഉന്നയിച്ച തനിക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പിണങ്ങി മാറിനിന്ന കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണനെ ഉന്നതനേതാക്കൾ ഇടപെട്ടാണ് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നത്. പിന്നീട് കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലും മധുസൂദനൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും തിരിച്ചെത്തി. അതിനുശേഷം ഉയർന്ന പരാതികൾ അന്വേഷിച്ച കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ടിൻമേലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നടപടികൾ.
'സ്പേസി'ന്റെ ഗസൽ സന്ധ്യ
കുറച്ചുകാലം ശാന്തമായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടം സി.പി.എം. നേതാക്കളുടെയും പ്രവർത്തകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ രൂപവത്കരിച്ച ‘സ്പേസ്’ എന്ന സാംസ്കാരിക സംഘടനയാണ് പാർട്ടിക്ക് അടുത്ത കാലത്ത് പുതിയ തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചത്. പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണയിൽ വൻ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക-കായിക സംഘടനകൾ പയ്യന്നൂരിൽ സജീവമായുള്ളപ്പോഴാണ് പുതിയ സംഘടനയുടെ കടന്നുവരവ് ഉണ്ടായത്.
ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയും ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിമാരും അടക്കമുള്ള ഒരുവിഭാഗത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് പുതിയ സംഘടന ഉടലെടുത്തത്. പാർട്ടിക്ക് ജില്ലയിൽത്തന്നെ ഏറ്റവും സംഘടനാശക്തിയും വേരോട്ടവുമുള്ള സ്ഥലത്താണ് സമാന്തര സാംസ്കാരിക സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനം. ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് ജില്ലാ നേതൃത്വം. പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനം സജീവമായി നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പയ്യന്നൂർ. ‘സ്പേസിന്റെ’ നേതൃത്വത്തിൽ ഗസൽ സന്ധ്യ എന്ന പേരിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്.
കോൺഗ്രസിലും വിമത സ്വരമോ...?
കാര വാർഡിലെ സി.പി.എം. വിമത സ്ഥാനാർഥിക്കു പിന്നാലെ ഇതുവരെയും വാർഡിൽ സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത യു.ഡി.എഫിലും വിമതസ്വരം ഉയരുന്നുണ്ട്. യു.ഡി.എഫിൽ കോൺഗ്രസാണ് കാര വാർഡിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ബൂത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ച സ്ഥാനാർഥിക്ക് ബദലായി മേൽക്കമ്മിറ്റി സ്ഥാനാർഥിയെ കെട്ടിയിറക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തിന്റെ പരാതി.
ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർഥിക്കെതിരെ തങ്ങൾ വിമത സ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്തുമെന്ന നിലപാടിലാണ് വാർഡ് കമ്മിറ്റി. പ്രതിഷേധം കടുത്തതോടെ മറ്റു സ്ഥാനാർഥികളെ കഴിഞ്ഞദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലെങ്കിലും കാര വാർഡിലെ സ്ഥാനാർഥിയെ ഇതുവരെയും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷേ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ച ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർഥിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് വാർഡ് കമ്മിറ്റി വൈശാഖിനെ പിന്തുണച്ചേക്കുമെന്ന സൂചനയുമുണ്ട്. നിലവിൽ സി.പി.എമ്മിന്റെ സിറ്റിങ് വാർഡ് ആണ് കാര.
