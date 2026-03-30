ഹോട്ട് സീറ്റ്‌ ആയി തളിപ്പറമ്പ്; പി കെ ശ്യാമളയും ടി കെ ഗോവിന്ദനും നേർക്കുനേർ, പ്രവചനാതീതമായി പോരാട്ടം

പാർട്ടിയിൽ ഒരു വിഭാഗീയതയും ഇല്ലെന്നും ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്നും ജില്ലയിൽ മണ്ഡലത്തിൽ വൻഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പാണെന്നും പി കെ ശ്യാമള

പി കെ ശ്യാമള, ടി കെ ഗോവിന്ദന്‍, എൻ ഹരിദാസ് (ETV Bharat)
Published : March 30, 2026 at 9:01 PM IST

കണ്ണൂർ: ചെങ്കോട്ടയായ കണ്ണൂരിലെ സിപിഎമ്മിൻ്റെ കരുത്തുറ്റ കോട്ടകളിലൊന്നാണ് തളിപ്പറമ്പ്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇളകാതെ നിൽക്കുന്ന പാർട്ടി കോട്ട. എന്നാൽ ഏത് കൊടുങ്കാറ്റിലും കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് സിപിഎം ഉറച്ചുവിശ്വസിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിലാണ് ടി കെ ഗോവിന്ദനെന്ന ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റംഗം കനൽ കോരിയിട്ടത്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പയ്യന്നൂരിന് പിന്നാലെ തളിപ്പറമ്പിലുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറി സിപിഎമ്മിനുണ്ടാക്കിയ ആഘാതം ചെറുതല്ല. അടിയൊഴുക്കുകൾ നേരിയ തോതിൽ പ്രകടമായി തുടങ്ങിയ തളിപ്പറമ്പിൽ ടി കെ ഗോവിന്ദൻ സ്ഥാനാർഥിത്വം കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ സിപിഎം മണ്ഡലത്തിൽ നേരിടുന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്.

പി കെ ശ്യാമളയും ടി കെ ഗോവിന്ദനും നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ പോരാട്ടം തീപാറുമെന്നുറപ്പാണ്. സിപിഎം സംസ്ഥാനസെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ്റെ ഭാര്യയും ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ നേതാവുമാണ് പി കെ ശ്യാമള. നിലവിലെ തളിപ്പറമ്പ് എംഎൽഎയായ എം വി ഗോവിന്ദൻ്റെ പിൻഗാമിയായി ഭാര്യ പി കെ ശ്യാമളയെ നിർദേശിച്ചതുമുതൽ തന്നെ പാർട്ടിയിൽ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റിലും ജില്ലാകമ്മിറ്റിയിലും മണ്ഡലംകമ്മിറ്റിയിലും കടുത്തവിയോജിപ്പുണ്ടായി. എന്നാല്‍ പാർട്ടിയിൽ ഒരു വിഭാഗീയതയും ഇല്ലെന്നും ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്നും ജില്ലയിൽ മണ്ഡലത്തിൽ വൻഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പാണെന്നും പി കെ ശ്യാമള ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

എൻ ഹരിദാസ് പ്രചാരണത്തില്‍ (ETV Bharat)

എം വി ഗോവിന്ദനും ശ്യാമളയ്ക്കുമെതിരെ കടുത്ത ആരോപണങ്ങളുന്നയിച്ചാണ് ടി കെ ഗോവിന്ദൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിൽ സജീവം ആകുന്നത്. സിപിഎമ്മിന് എതിരില്ലാത്ത, പാർട്ടി കോട്ടയായ മലപ്പട്ടം സ്വദേശിയാണ് ഗോവിന്ദൻ. പയ്യന്നൂരിൽ പാർട്ടിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിയ മുൻ ജില്ലാകമ്മിറ്റിയംഗം വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ടി കെ ഗോവിന്ദനും സ്ഥാനാർഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇത് സി പി എമ്മിന് കനത്ത ആഘാതം ആയി. ദീർഘകാലം തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുചുമതലക്കാരനായിരുന്ന ഗോവിന്ദൻ്റെ വിമതനീക്കം കടുപ്പമേറിയ പ്രതിസന്ധിയാകും സിപിഎമ്മിനുണ്ടാക്കുക.

സിപിഎമ്മിൻ്റെ കുടുംബാധിപത്യത്തിന് എതിരെയുള്ള വോട്ട് കൂടി സമാഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അത്തരം സൂചനകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ രംഗത്ത് സഖാക്കളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണെന്നും ഗോവിന്ദൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പാർട്ടി സെക്രട്ടറി എംഎൽഎയായ മണ്ഡലം ആണിത്. തനിക്കുശേഷം ഭാര്യയെ അവരോധിക്കുന്ന രീതി തെറ്റാണെന്ന് ജനങ്ങൾ തെളിയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി

എൻ ഹരിദാസ് (ETV Bharat)

ബിജെപി നേതാവ് എൻ ഹരിദാസ് ആണ് മണ്ഡലത്തിൽ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുന്നത്. 'കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് പോലും താല്‍പര്യമില്ലാത്ത നേതാവാണ് ടി കെ ഗോവിന്ദൻ. ആന്തൂർ സാജൻ കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതിയായ പി കെ ശ്യാമളയെ ജനങ്ങൾ പുറന്തള്ളുമെന്നും എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും വോട്ട് തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്നും' എൻ ഹരിദാസ് പറഞ്ഞു.


തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും സിപിഎമ്മിൻ്റെ ചെങ്കോട്ടയെ വിറപ്പിക്കാൻ യുഡിഎഫിന് കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് തളിപ്പറമ്പിനെ ഹോട്ട് സീറ്റ്‌ ആക്കുന്നത്. കണ്ണൂരിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കരുത്തുറ്റ മുഖമായ കെ സുധാകരൻ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സിപിഎമ്മിനെ മറികടന്ന് ലീഡെടുത്തു. 2019-ലും 2024-ലുമാണ് സുധാകരൻ ഇടതുകോട്ടകളെ വിറപ്പിച്ചത്. സിപിഎം അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഞെട്ടിയത് തളിപ്പറമ്പിലാണ്. മണ്ഡലത്തിൽ 725 വോട്ടിൻ്റെ ലീഡെടുത്തായിരുന്നു സുധാകരൻ്റെ കുതിപ്പ്.

ടി കെ ഗോവിന്ദൻ പ്രചാരണത്തില്‍ (ETV Bharat)

2016-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിംസ് മാത്യു നാൽപ്പതിനായിരം വോട്ടുകൾക്ക് ജയിച്ച അതേ മണ്ഡലത്തിലാണ് യുഡിഎഫിൻ്റെ ഈ ലീഡ്. 2021-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ മണ്ഡലങ്ങളിലെല്ലാം പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ സിപിഎമ്മിനായിരുന്നു. എന്നാൽ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം വീണ്ടും ഇടതുകോട്ടകൾ ആടിയുലഞ്ഞു. 2024-ലെ ജനവിധി 2019നേക്കാൾ കടുത്ത പ്രഹരമാണ് സിപിഎമ്മിന് സമ്മാനിച്ചത്. ഉറച്ചകോട്ടകളായ മട്ടന്നൂരിൽ 3,034 വോട്ടിൻ്റെ ലീഡും ധർമടത്ത് 2,616 വോട്ടുകളുടെ ലീഡും മാത്രമാണ് സിപിഎമ്മിന് ലഭിച്ചത്. തളിപ്പറമ്പിലാകട്ടെ സിപിഎം വലിയ ഞെട്ടലിലായി. 8,787 വോട്ടുകളുടെ ലീഡാണ് യുഡിഎഫ് തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് നേടിയത്. മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു തിരിച്ചടി പാർട്ടി പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടേയില്ല. 2025 ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തിലധികം വോട്ടുകളുടെ ലീഡ് നേടാനായത് സിപിഎമ്മിന് ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രവർത്തനം ശക്തമാക്കിയാൽ മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കോൺഗ്രസ്.

ടി കെ ഗോവിന്ദൻ പ്രചാരണത്തില്‍ (ETV Bharat)


1957-ലെയും 60-ലെയും രണ്ട്‌ നിയമസഭാതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലമില്ല. 1965-ലെ മൂന്നാം തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് മണ്ഡലം നിലവിൽ വന്നത്. സിപിഎമ്മിലെ അഡ്വ. കെ പി രാഘവ പൊതുവാൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ, ആർക്കും കേവലഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്തതിനാൽ നിയമസഭ കൂടിയില്ല. അങ്ങനെ ആദ്യ മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡല ചരിത്രത്തിൽ അപ്രസക്തമായി. നാലാമത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 1967-ൽ വരുമ്പോൾ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പിളർന്നിട്ട് മൂന്നുകൊല്ലമായിരുന്നു. എന്നാൽ സിപിഎമ്മിനൊപ്പം സിപിഐയും ചേർന്ന സപ്തകക്ഷി മുന്നണിയായാണ് അത്തവണ മത്സരിച്ചത്. മുന്നണിസ്ഥാനാർഥിയായി രണ്ടാമതും മത്സരിച്ച രാഘവ പൊതുവാൾ ഒമ്പതിനായിരത്തോളം വോട്ടിന് ജയിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പേരുള്ള ഇന്ദിരാ അനുകൂലികൾക്ക് പക്ഷേ, സംസ്ഥാനപദവി മാത്രം. ആ പക്ഷത്ത് സിപിഐ നിലയുറപ്പിച്ച സമയം. സിപിഎമ്മിനുവേണ്ടി രാഘവ പൊതുവാൾ മൂന്നാമതും മത്സരത്തിനിറങ്ങുമ്പോൾ ആശങ്കയില്ല. പക്ഷേ, പ്രചാരണം കൊഴുത്തപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സി പി ഗോവിന്ദൻ നമ്പ്യാർ ഒരുപിടി മുന്നിൽ, ഫലം വന്നപ്പോഴും. 909 വോട്ടിന് ഗോവിന്ദൻ നമ്പ്യാർ ജയിച്ചുകയറി. ആകെ പോൾ ചെയ്ത 71516 വോട്ടിൽ ഗോവിന്ദൻ നമ്പ്യാർ 31435 വോട്ട് നേടിയപ്പോൾ രാഘവ പൊതുവാൾ 30526 വോട്ടിൽ രണ്ടാമതായി. മലയോരത്തെ കുടിയേറ്റ കർഷകൻ ചെറുനിലം സ്‌കറിയ കേരള കോൺഗ്രസിനുവേണ്ടി 6.78 ശതമാനം വോട്ട് നേടി സാന്നിധ്യമറിയിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു അത്.

ഹോട്ട് സീറ്റ്‌ ആയി തളിപ്പറമ്പ് (ETV Bharat)


പൊതുവാളിന് 56.41 ശതമാനം വോട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ തോറ്റ കോൺഗ്രസിലെ എൻ സി വർഗീസിന് 39.8 ശതമാനം വോട്ടാണ് കിട്ടിയത്. ഉത്തരകേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ നേതാക്കളിലൊരാളും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കർഷകപ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനേതാവും പിന്നീട് കോൺഗ്രസുകാരനുമായ വി എം വിഷ്ണു ഭാരതീയൻ അന്ന് ജനസംഘത്തിൽ ചേർന്നിരുന്നു. ജനസംഘം സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച ഭാരതീയന് 2.2 ശതമാനം വോട്ട്‌ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്.

അത്ഭുതം പക്ഷേ, 1970-ൽ നടന്ന അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിലായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് പിളർപ്പ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നുകൊല്ലം പിന്നിട്ടിരുന്നു. സംഘടനാ കോൺഗ്രസ് എന്ന വിളിപ്പേര് വീണ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് (ഓർഗനൈസേഷൻ) ആണ് ദേശീയപാർട്ടി. അന്ന് കേരള കോൺഗ്രസിന് പോലും ദേശീയപാർട്ടി പദവിയുണ്ട്. പിന്നെ വന്നത് 1977-ൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കുശേഷമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു. സാക്ഷാൽ എം വി രാഘവൻ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കാനിറങ്ങി. ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഒപ്പം നടക്കുന്നു. രാജ്യമാകെ ഇന്ദിരാവിരുദ്ധ തരംഗം.

പി കെ ശ്യാമള പ്രചാരണത്തില്‍ (ETV Bharat)

കേരളത്തിൽ പക്ഷേ, ലോക്‌സഭയും നിയമസഭയും കോൺഗ്രസ് മുന്നണി തൂത്തുവാരി. എന്നാൽ രാഘവനിലൂടെ സിപിഎം. തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും സിപിഎമ്മിൽനിന്ന് പുറത്തുപോയി ബോൾഷെവിക് പാർട്ടി രൂപവത്‌കരിച്ച കെപിആർ. ഗോപാലനും രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. നേടിയത് പക്ഷേ, 1041 വോട്ട് മാത്രം. രാഘവൻ 36829 വോട്ടിന് മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് മുന്നണിയിലെ എൻഡിപി. സ്ഥാനാർഥി കെ നാരായണൻ നമ്പ്യാർ 35304 വോട്ട് നേടി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായി. സി പി മൂസാൻകുട്ടിയാണ് 1980-ൽ സിപിഎമ്മിനുവേണ്ടി മത്സരിക്കാന്‍ ഇറങ്ങിയത്. അദ്ദേഹം 17000-ലേറെ വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ടി പി ചന്ദ്രനെ തോൽപ്പിച്ച് നിയമസഭയിലെത്തി. 1982-ൽ രണ്ടാമത് മൂസാൻകുട്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസിലെ പി ടി ജോസ് ആണ് ഐക്യമുന്നണിക്കുവേണ്ടി ഒരു കൈ നോക്കിയത്. മൂസാൻകുട്ടിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം 11000 ആയി കുറഞ്ഞു.

സിപിഎം വിട്ട് എം വി രാഘവൻ സിഎംപി രൂപവത്‌കരിച്ചശേഷം നടന്ന 1987-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സി പി മൂസാൻ കുട്ടി മൂന്നാമതും ഇറങ്ങി. ഇക്കുറി സിഎംപിയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തത്‌ യുഡിഎഫിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു. കെ കെ എൻ പരിയാരത്തെ നിർത്തി സിപിഎം മണ്ഡലം നിലനിർത്തി. പരിയാരത്തിൻ്റെ മരണത്തെതുടർന്ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന 1989-ൽ വീറും വാശിയും പരകോടിയിലായിരുന്നു. കേന്ദ്രത്തിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് രണ്ടാമതും ജനവിധി തേടിയ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പമായിരുന്നു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്. മലബാറിലെ ആദ്യകാല കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാച്ചേനി കുഞ്ഞിരാമനെ ഇടതുമുന്നണിക്കുവേണ്ടി സിപിഎം രംഗത്തിറക്കിയപ്പോൾ പി ബാലൻ മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു സിഎംപിക്കുവേണ്ടി മത്സരിച്ചത്. ബിജെപിക്ക് സ്ഥാനാർഥിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആറായിരത്തിലേറെ വോട്ടിന് പാച്ചേനി ജയിച്ചുകയറി.

1991-ൽ പാച്ചേനി വീണ്ടും ജയിച്ചു. ഇപ്പോഴത്തെ കോഴിക്കോട് ലോക്‌സഭാംഗം എം കെ രാഘവനെയാണ് അദ്ദേഹം 10000 ഓളം വോട്ടിന് തോൽപ്പിച്ചത്. 1996-ൽ എം വി ഗോവിന്ദൻ്റെ ഊഴമായിരുന്നു. അന്നത്തെ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സതീശൻ പാച്ചേനിയെ 17000-ലേറെ വോട്ടിന് അദ്ദേഹം തോൽപ്പിച്ചു. 2001-ൽ വീണ്ടുമിറങ്ങിയപ്പോൾ 15000 വോട്ടിന് ജയിച്ചു. പരേതനായ ഐഎൻടിയുസി നേതാവ് കെ സുരേന്ദ്രനായിരുന്നു എതിരാളി.
സികെപി പദ്‌മനാഭനാണ് 2006-ൽ സിപിഎമ്മിനുവേണ്ടി മത്സരത്തിനിറങ്ങിയത്. കോൺഗ്രസിലെ ചന്ദ്രൻ തില്ലങ്കേരിയെ 19000 ഓളം വോട്ടിന് അദ്ദേഹം തോൽപ്പിച്ചു. പിന്നീടുള്ള രണ്ട്‌ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ജയിംസ് മാത്യുവാണ് സിപിഎമ്മിനുവേണ്ടി മണ്ഡലം നിലനിർത്തിയത്.

2011-ൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിലെ ജോബ് മൈക്കിളിനെ അദ്ദേഹം 27537 വോട്ടിന്‌ തോൽപ്പിച്ചു. 2016-ൽ രാജേഷ് നമ്പ്യാരെ 40009 വോട്ടിനും. 2021 ൽ എം വി ഗോവിന്ദനിലൂടെയാണ് സിപിഎം മണ്ഡലം നിലനിർത്തിയത്. അന്ന് ഗോവിന്ദൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം 22,689 വോട്ടുകളായിരുന്നു. ഗോവിന്ദൻ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തെത്തിയതോടെയാണ് ഇക്കുറി മത്സരിക്കാതെ മാറി നിന്നത്. പകരം ഭാര്യയും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗവുമായ പി കെ ശ്യാമള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങി. അതിന് പിന്നാലെയാണ് പാർട്ടിയെ വെട്ടിലാക്കുന്ന തരത്തിൽ കടുത്ത എതിർപ്പുകളും പൊട്ടിത്തെറികളുമുണ്ടാകുന്നത്.

ഏതുവിധേനയും സീറ്റ് നിലനിർത്തുകയെന്നത് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അഭിമാനപ്രശ്നമാണ്. തോൽവി സിപിഎമ്മിന് ചിന്തിക്കാൻ പോലുമാകില്ല. സ്വന്തം സ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്താതെ സിപിഎം വിട്ട ടി കെ ഗോവിന്ദന് പിന്തുണ നൽകാനാണ് യുഡിഎഫ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

