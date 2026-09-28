'കേരളത്തിലെ സിപിഎമ്മിൻ്റെ ജനകീയ അടിത്തറ തകർന്നിട്ടില്ല', വയനാട്ടിൽ വിപുലീകൃത ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് എ വിജയരാഘവൻ
വിശാല സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗ തീരുമാനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് ജില്ലകളിൽ യോഗം ചേരുന്നത്.
Published : September 28, 2026 at 4:39 PM IST
വയനാട്: സിപിഎം എല്ലാ ജില്ലകളിലും യോഗം ചേരുന്നത് തോറ്റത്തിൻ്റെ കണക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ലെന്ന് പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എ വിജയരാഘവൻ. തെരഞ്ഞടുപ്പ് അവലോകനങ്ങൾ എല്ലാ തലത്തിലും പാർട്ടി പൂർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിജയരാഘവൻ വ്യക്തമാക്കി. വയനാട്ടിൽ സിപിഎം വിശാല ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ദ്വിദിന യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
മുൻ കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ബ്രാഞ്ച് തലങ്ങളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. സംസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ പരിശോധിച്ചു. കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി പരിശോധിച്ചു. അതിൻ്റെയെല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുത്തേണ്ട തിരുത്തലകളെ കുറിച്ച് പാർട്ടിക്ക് കാഴ്ച്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാഷ്ട്രീയമായും സംഘടനാപരമായും ഭരണപരമായും വന്ന പരിമിതികളെ മുറിച്ച് കടന്ന് ഇന്നത്തെ കാലം ആവശ്യപ്പെട്ടുന്ന തിരുത്തലുകൾ പാർട്ടിയിൽ വരുത്തുമെന്ന് വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയിലേക്ക് പാർട്ടിയെ നയിച്ച സാമൂഹ്യ, രാഷ്ട്രീയ , സാംസ്കാരിക ഘടകങ്ങളെ എല്ലാം വിശദമായി വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ കാലത്തിന് അനുയോജ്യമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപപ്പെടുത്തുക എന്നത് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ബ്രാഞ്ച് തലം മുതൽ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി വരെ നടത്തിയ പരിശോധനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട തിരുത്തലുകൾ നടപ്പാക്കാനാണ് സിപിഎം ജില്ലാതല വിശാല യോഗങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കൽപ്പറ്റ പുത്തൂർവയൽ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന വയനാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എ വിജയരാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയിൽ തളരില്ലെന്നും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്കായി ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന് സജീവമായി ഇടപെടുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പാർട്ടി ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തിരിച്ചടിയുണ്ടായെങ്കിലും കേരളത്തിലെ സിപിഎമ്മിൻ്റെ ജനകീയ അടിത്തറ തകർന്നിട്ടില്ലെന്ന് എ വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു. സംഘടനാപരവും ഭരണപരവുമായ പരിമിതികൾ തിരുത്തി പാർട്ടിയിലെ അഞ്ചര ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന അംഗങ്ങളെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിന് അനുയോജ്യമായി സജ്ജമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
യോഗത്തിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ. റഫീഖ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ടി എം തോമസ് ഐസക്ക്, പി രാജീവ്, പി സതീദേവി, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗങ്ങളായ എം വി ജയരാജൻ, പി ജയരാജൻ, സജി ചെറിയാൻ, വി എൻ വാസവൻ, പി കെ ബിജു, ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
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