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മുഖം മിനുക്കൽ ആരംഭിച്ച് സിപിഎം; ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളിൽ പിബി അംഗങ്ങളും പങ്കെടുക്കും, പിണറായി പ്രതിയാകുമോയെന്ന ആശങ്കയിൽ നേതൃത്വം

പാർട്ടി മാനദണ്ഡത്തിന് വിരുദ്ധമായി തുടരുന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി. ജോയിയെ മാറ്റും. മത്സരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഒഴിയണമെന്ന മാനദണ്ഡം തിരുവനന്തപുരത്ത് പാലിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്ന വിമർശനം വിശാല സംസ്ഥാന സമിതിയിലുണ്ടായിരുന്നു.

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 19, 2026 at 4:52 PM IST

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സി എസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ


തിരുവനന്തപുരം: വിശാല സംസ്ഥാന സമിതിയിലെ തെറ്റ് തിരുത്തൽ പ്രക്രിയാ ചർച്ചകളിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ആരംഭിച്ച് മുഖം മിനുക്കൽ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നെങ്കിലും മാസപ്പടി കേസിൽ പിണറായി വിജയനെതിരെ കേസെടുക്കുമെന്ന ആശങ്കയിൽ സിപിഎം നേതൃത്വം. നടക്കാനിരിക്കുന്ന വിശാല ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങളിൽ പി ബി അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാനും ചില ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളിൽ മാറ്റം വരുത്താനും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടിയ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് തീരുമാനിച്ചു.

വിശാല ജില്ലാസമിതികളിൽ ഉയരുന്ന ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉചിതമായ തിരുത്തൽ പ്രക്രിയ അടിയന്തരമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ ബേബിയാണ് നിർദ്ദേശിച്ചത്. പിണറായി വിജയനെതിരെ വിജിലൻസ് കേസെടുത്താൽ അണികൾക്കിടയിൽ നിന്നും വീണ്ടും വിമർശനം ഉയരുമെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിനുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി കടുത്ത തോൽവിയേറ്റ് വാങ്ങിയ ജില്ലകളിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റും കമ്മിറ്റിയും പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം.

പാർട്ടി മാനദണ്ഡത്തിന് വിരുദ്ധമായി തുടരുന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി ജോയിയെ മാറ്റും. മത്സരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഒഴിയണമെന്ന മാനദണ്ഡം തിരുവനന്തപുരത്ത് പാലിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്ന വിമർശനം വിശാല സംസ്ഥാന സമിതിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വന്നാൽ കെ എസ് സുനിൽകുമാർ, എ എ റഹിം, ഡി കെ മുരളി എന്നിവരിലൊരാളെ പരിഗണിച്ചേക്കും. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ നേതാക്കൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം രൂക്ഷമാണെന്നും വിശാല സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു.

രണ്ട് ജില്ലാകമ്മിറ്റിയംഗങ്ങൾ രാജിവച്ചു വിമതരായി മത്സരിച്ചു ജയിച്ച കണ്ണൂരിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ രാഗേഷിനെതിരെ നടപടി വരും. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്നു സ്ഥിരമായി ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും പരസ്യശാസനയുണ്ടാകാം. കെ കെ രാഗേഷിനെ മാറ്റുന്നതിൽ പിണറായി വിജയന് എതിർപ്പുണ്ട്. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദനെ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ശാസിക്കാൻ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെ കേന്ദ്രനേതൃത്വം തിരുത്തുമെന്ന സൂചന നൽകിയത് വീഴ്‌ച വരുത്തിയ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാർക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന സന്ദേശം കൂടി നൽകാനാണ്.

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പിണറായി വിജയൻ, എം വി ഗോവിന്ദൻ, എ വിജയരാഘവൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാകും സെക്രട്ടറിയേറ്റ് സംഘം വിവിധ ജില്ലകളിലെത്തുക.സിഎംആർഎൽ, എക്‌സാലോജിക് പണമിടപാട്, ഹവാല എന്നിവ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇ ഡി കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് സർക്കാർ ഉത്തരവിടാനാണ് സാധ്യത. ഹവാല സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇ ഡി കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണമാകാമെന്ന് പൊലീസ് മേധാവിക്ക് അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ (എ ജി) ജാജു ബാബു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമോപദേശം നൽകിയിരുന്നു. പിണറായി വിജയൻ, മകൾ വീണ, ഭർത്താവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെയാണ് അന്വേഷണം ഉണ്ടാവുക.

ഭാവിയിൽ തുടങ്ങാനിരുന്ന ബിസിനസിനായി നടത്തിയ ആസുത്രണമാണ് ഇഡി ഇപ്പോൾ പരാമർശിക്കുന്നതെന്ന് റിയാസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. അതേ അഭിപ്രായമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദനും പ്രകടിപ്പിച്ചത്. പിണറായി വിജയനെതിരെ കേസെടുത്താൽ രാഷ്ട്രീയമായും നിയമപരമായും നേരിടാൻ തന്നെയാണ് സിപിഎമ്മിൻ്റെ തീരുമാനം.

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CPM STATE COMMITTEE MEETING
NEWS IMPLIMENTATION IN CPM MEETING
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