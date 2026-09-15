ETV Bharat / state

തെറ്റുതിരുത്തി ജനങ്ങളിലേക്ക്; സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന് ഇന്ന് കൊടിയിറങ്ങും

കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നടത്തുന്ന അന്വേഷണങ്ങൾ പാർട്ടിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ ചർച്ചയാകുന്നത്

Cpm State Committee Kozhikode Mv Govindan Reply Speech Pinarayi Vijayan Public Meeting Cpm Corrective Action Plan
cpm state committee meeting (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 15, 2026 at 8:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: സിപിഎം വിശാല സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം ഇന്ന് സമാപിക്കും. തെറ്റുകൾ തിരുത്തി ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനുള്ള കർമപദ്ധതിക്ക് യോഗം അന്തിമരൂപം നൽകും. ചർച്ചകൾക്ക് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ ഇന്ന് മറുപടി പറയും.

പാർട്ടിയുടെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങോട്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരിക്കും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ മറുപടി. യോഗത്തിൽ പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ ഇടപെടലുകളും ഇന്നുണ്ടാകും. അതേസമയം, പാർട്ടിയിൽ നേതൃമാറ്റ സാധ്യതകളില്ല എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തുവന്ന പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകളിൻമേലുള്ള ചർച്ചകളും പ്രതികരണങ്ങളും ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നടത്തുന്ന അന്വേഷണങ്ങൾ പാർട്ടിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ ചർച്ചയാകുന്നത്. ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളും യോഗം ആവിഷ്കരിക്കും. ജനങ്ങളിലേക്ക് തിരികെയെത്തി തെറ്റുതിരുത്തി പാർട്ടി സംവിധാനവും ബഹുജന അടിത്തറയും ശക്തമാക്കാനാണ് സംസ്ഥാന സമിതിയുടെ പ്രധാന തീരുമാനം. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലുണ്ടായ തിരിച്ചടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, നഷ്ടപ്പെട്ട ജനപിന്തുണ തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്നത് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അനിവാര്യമാണ്. ഇതിനായി താഴെത്തട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ സജീവമാക്കാൻ നിർദേശമുണ്ടാകും.

Cpm State Committee Kozhikode Mv Govindan Reply Speech Pinarayi Vijayan Public Meeting Cpm Corrective Action Plan
cpm state committee meeting (Special Arrangement)

നേതൃത്വത്തിന് രൂക്ഷവിമർശനം
ചർച്ചകളിൽ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനും ജനപ്രതിനിധികൾക്കുമെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയർന്നത്. എംഎൽഎമാർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരാകുന്നതിലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ദുർബലപ്പെടുത്തിയത് തൃശൂർ അടക്കമുള്ള കമ്മിറ്റികൾ ചോദ്യം ചെയ്തു. തലസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ചർച്ചകളിൽ മുൻ എംഎൽഎമാരായ ഐബി സതീഷ്, എൻ രതീന്ദ്രൻ, പുഷ്പലത തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു. എന്നാൽ കാതലായ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി ഇവർ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിയത് വിമർശനത്തിന് വഴിവച്ചു. കൂടാതെ, പാർട്ടിയിൽ പ്രായപരിധി നിബന്ധന കൊണ്ടുവന്നത് പ്രഗത്ഭരായ നേതാക്കളെ ഒതുക്കാനാണോ എന്ന ചോദ്യവും യോഗത്തിൽ ഉയർന്നു.

പ്രായപരിധി കർശനമാക്കിയതോടെ നിരവധി മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് സ്ഥാനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചുവെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് വിമർശനം ഉയർന്നത്. നേതാക്കൾക്ക് വേണ്ടത് മസിൽപിടുത്തമല്ല, മികച്ച നേതൃശേഷിയാണെന്നും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ പലരുടെയും പ്രവർത്തനം മോശമാണെന്നും അംഗങ്ങൾ വിമർശിച്ചു. എംവി ഗോവിന്ദൻ അവതരിപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലുള്ള ചർച്ച പൂർത്തിയായി. 55 പേരാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത്.

Cpm State Committee Kozhikode Mv Govindan Reply Speech Pinarayi Vijayan Public Meeting Cpm Corrective Action Plan
cpm state committee meeting (Special Arrangement)

സമാപന സമ്മേളനം ഇന്ന്
വിശാല സംസ്ഥാന സമിതിയുടെ സമാപനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാലിന് കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലെ ഫ്രീഡം സ്ക്വയറിൽ പൊതുസമ്മേളനവും ബഹുജന റാലിയും സംഘടിപ്പിക്കും. ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പേരെ അണിനിരത്തി വൻ ശക്തിപ്രകടനം നടത്താനാണ് പാർട്ടി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പൊതുസമ്മേളനം എംഎ ബേബി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ, എ വിജയരാഘവൻ, എംവി ഗോവിന്ദൻ, കെകെ ശൈലജ എന്നിവർ സംസാരിക്കും. പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗങ്ങളായ ബിവി രാഘവുലു, എ വിജയരാഘവൻ, അശോക് ധാവ്‌ളെ, യു വാസുകി, വിജു കൃഷ്ണൻ, കെ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവരും പങ്കെടുക്കും. തെറ്റുതിരുത്തൽ നടപടികളിലൂടെ പാർട്ടി ശക്തമായി തിരിച്ചു വരുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം ഈ വേദിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് മുന്നോടിയായി അണികൾക്ക് ആവേശം പകരുന്നതായിരിക്കും സമാപന സമ്മേളനം.

Also Read:- ഹൈറിച്ച് തട്ടിപ്പ്: മുഖ്യപ്രതി കെ ഡി പ്രതാപൻ്റെ ജാമ്യം ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി

TAGGED:

CPM STATE COMMITTEE KOZHIKODE
MV GOVINDAN REPLY SPEECH
PINARAYI VIJAYAN PUBLIC MEETING
CPM CORRECTIVE ACTION PLAN
CPM STATE COMMITTEE MEETING

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.