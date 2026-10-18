'കണ്ണൂർ എന്താ കേരളത്തിൽ അല്ലേ..!'; യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി പിണറായി
സിപിഎം കണ്ണൂർ വിപുലീകൃത ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ യുഡിഎഫിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പിണറായി വിജയൻ.സര്ക്കാരിന് ചേരാത്ത സമീപനമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടേതെന്ന് വിമര്ശനം.
Published : October 18, 2026 at 11:00 AM IST
കണ്ണൂർ: കിഫ്ബിക്കെതിരായ പ്രചാരണങ്ങളില് യുഡിഎഫ് നേതാക്കളേയും മുഖ്യമന്ത്രിയേയും കടന്നാക്രമിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്. കണ്ണൂരിലെ സിപിഎം വിപുലീകൃത ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗ വേദിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശന് മറുപടി നല്കാന് പിണറായി വിജയന് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കനത്ത തിരിച്ചടിക്ക് പിന്നാലെ തിരുത്തൽ നടപടികൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ചേരുന്ന വിപുലീകൃത ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.
സിഎംആർഎൽ എക്സലോജിക് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഡി നടപടികള് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് സ്വന്തം ജില്ലയായ കണ്ണൂരിലേക്ക് പിണറായി വിജയൻ കടന്നുവരുന്നതും വിശാല യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കന്നതുമെന്ന സവിശേഷതയും ഉണ്ട്. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തീരുമാനപ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഉണ്ടായ തിരിച്ചടികൾ വിലയിരുത്താനും സംഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാനുമാണ് വിശാല കമ്മിറ്റി ചേരുന്നത്.
യുഡിഎഫിനെ വിമർശിച്ച് പിണറായി
ജില്ല കമ്മിറ്റി വിശാലയോഗത്തിൽ യുഡിഎഫിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് പിണറായി വിജയൻ അഴിച്ചു വിട്ടത്. സർക്കാർ ആർഎസ്എസ് അജണ്ട നടപ്പാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. "സത്യപ്രതിജ്ഞ തൊട്ട് ഓരോ പ്രശ്നത്തിലും അത് കാണാം. യുവാക്കളെ കാവിവത്കരിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ഇടപെടലാണ് പി എം ശ്രീ. എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ ഉള്ളപ്പോൾ ഇവർ പിഎംശ്രീയെ എതിർത്തു. ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കാക്കുക എന്ന ഇടത്താണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന്" പിണറായി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
"സിപിഎം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ജനവിശ്വാസം നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളെ അങ്ങനെ എഴുതി തള്ളാൻ സാധിക്കില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഫലം ഇടതുപക്ഷത്തെ വളരെയധികം അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. രാജ്യത്താകെ ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണ പോരാട്ടത്തില് സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചാണ് സിപിഎം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്." പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്രമാണ്. ആർഎസ്എസ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ രാജ്യത്ത് നടക്കൂ എന്നതാണ് ബിജെപിയുടെ നിലപാട്. അതിനെതിരാണ് ജനവികാരം എന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന വമ്പിച്ച പ്രക്ഷോഭമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കിഫ്ബിക്കെതിരായ പ്രചാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമര്ശിക്കവേ കണ്ണൂരില് കിഫ്ബി ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തതിനെ അദ്ദേഹം ന്യായീകരിച്ചു."കണ്ണൂരിലാണ് കിഫ്ബി പണം ചെലവഴിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു പദ്ധതി വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്ത് എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമോ. വിമാനത്താവളത്തിനും തുറമുഖത്തിനും അടുത്ത് വികസന പ്രവർത്തനത്തിന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുക എന്നത് പ്രധാനമാണ്. കണ്ണൂരിലാണ് ആവശ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമായിരുന്നത്. വരും വർഷങ്ങളിലെ വികസനം കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തത്." പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാന വികസനത്തിന് എടുത്ത നടപടികളെ യുഡി എഫ് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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"സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തതിന് 5 ഇരട്ടി തുക നല്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്.ഇതിനൊക്കെ മറുപടി പറയേണ്ടത് കടുത്ത വാക്കുകളാണ്. സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഒരു മാനദണ്ഡം ഇല്ലേ. അക്കാര്യം അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ ഒരു മാധ്യമവും എന്തേ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാത്തത്. അതോ മഷി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ. രാജ്യം അംഗീകരിച്ച നിയമപ്രകാരമല്ലേ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തത്. അത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഭൂ ഉടമകൾ അതിനെ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യില്ലേ ?" പിണറായി വിജയൻ യോഗത്തിൽ ചോദിച്ചു.
"കണ്ണൂർ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എന്താണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു വല്ലാത്ത നില വരുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലേ കണ്ണൂർ. ഒരു സർക്കാരിന് ചേർന്നതാണോ ഈ നിലപാട്. ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ കിഫ്ബി പദ്ധതി വന്നില്ലേ." പിണറായി ചോദിച്ചു. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം. വി. ഗോവിന്ദൻ, ഇ. പി. ജയരാജൻ, പി. കെ. ശ്രീമതി, കെ. എന്. ബാലഗോപാൽ, പുത്തലത്ത് ദിനേശൻ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.
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