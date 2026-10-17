ആരോപണം ചെറുക്കുമോ, തിരുത്തുമോ? സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗം നാളെ കണ്ണൂരില്
വിശാല ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗം തന്നെ സംഘടനാചട്ടത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നും പിണറായി വിജയനെ പുകഴ്ത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിശാല ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയോഗം നടക്കുന്നതെന്നുമാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ കെ. സി. ഉമേഷ് ബാബുവിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ
Published : October 17, 2026 at 1:35 PM IST
കണ്ണൂർ: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കനത്ത തോൽവിക്കു പിന്നാലെ തിരുത്തല് നടപടികളുടെ ഭാഗമായുള്ള വിപുലീകൃത ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗം നാളെയും മറ്റന്നാളും കണ്ണൂരിൽ ചേരും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി തന്നെ മുൻമുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ പിണറായി വിജയൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയില് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സിഎംആർഎൽ എക്സലോജിക് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറസ്റ്റ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് സ്വന്തം ജില്ലയായ കണ്ണൂരിലേക്ക് പിണറായി വിജയൻ കടന്നുവരുന്നതും വിശാല യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കന്നതുമെന്ന സവിശേഷതയും ഉണ്ട്.
ഒക്ടോബര് 25ന് കലക്ടറേറ്റ് മൈതാനിയിൽ ലക്ഷം പേരുടെ മഹാ റാലിയും നടക്കും. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തീരുമാനപ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഉണ്ടായ തിരിച്ചടികൾ വിലയിരുത്താനും സംഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാനുമാണ് വിശാല കമ്മിറ്റി ചേരുന്നത്. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ, വർഗ ബഹുജന സംഘടനയുടെ ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ ഉൾപ്പെടെ 156 പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവര് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ. കെ. രാഗേഷ് പറഞ്ഞു. ഉപരി കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും 11 പേർ പങ്കെടുക്കും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പൊളിറ്റി ബ്യൂറോ അംഗം പിണറായി വിജയൻ, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം. വി. ഗോവിന്ദൻ, ഇ. പി. ജയരാജൻ, പി. കെ. ശ്രീമതി, കെ. എന്. ബാലഗോപാൽ, പുത്തലത്ത് ദിനേശൻ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. പയ്യന്നൂരിലും തളിപ്പറമ്പിലും അപ്രതീക്ഷിതമായ തോൽവിയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് യോഗത്തിന് തൊട്ട് മുൻപ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പാർട്ടി കേന്ദ്രങ്ങളിലെ വോട്ട് ചോർച്ചയും യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം നടന്ന തദ്ദേശ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫിന് ജയിക്കാനായത് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ജില്ലാസെക്രട്ടറി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തോൽവിയുടെ ഭാരം ആരയുടെ തലയിൽ ആകും?
സിപിഎമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് സംഘടനാപരമായി ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ രണ്ട് പരാജയങ്ങളാണ് രാജ്യത്തുതന്നെ സിപിഎമ്മിനെ ഞെട്ടിച്ചത്, പയ്യന്നൂരിലെയും തളിപറമ്പിലേതും. ഏതുഘട്ടത്തിലും സിപിഎം പരാജയപ്പെടാത്ത ഒരു സീറ്റ് ആയിരുന്നു പയ്യന്നൂർ. എന്നാൽ സിപിഎമ്മിനെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് 7000ത്തിലധികം വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് പാർട്ടി പുറത്താക്കിയ വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ അവിടെ ജയിച്ചു കയറിയത്. തളിപ്പറമ്പിൽ ടി. കെ. ഗോവിന്ദൻ ആകട്ടെ 10000 ലധികം വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് സിപിഎം ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർഥിയെ തോൽപ്പിച്ചത്.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയം വിലയിരുത്താനും തെറ്റ് തിരുത്തൽ നടപടികൾക്കുമായി സിപിഎം വിശാല ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരുമ്പോൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വിഷയങ്ങൾ ഏറെയാണ്. രണ്ടിടത്തും സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായി എന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞെങ്കിലും ആർക്കാണ് ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇത് വരെയും ഉത്തരമായിട്ടില്ല. ജില്ലാ ഘടകത്തെ മാത്രം പഴിചാരുന്നതിനെ ജില്ലയിലെ നേതാക്കൾ വിശാല സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിൽ ചെറുക്കുകയും ചെയ്തു. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലും ഈ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാനാണ് സാധ്യത.
പയ്യന്നൂരിലെ ഫണ്ട് വെട്ടിപ്പ് വിവാദം, കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ പേരിൽ നിർമിക്കാൻ ഉദേശിച്ച കണ്ണൂർ ടൗൺ ഈസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫിസ് നിർമാണ ഫണ്ട്, ഹലാൽ ഫായിദ സഹകരണ സംഘം, ഇരിട്ടിയിലെ സഹകരണ കോളജ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേട് ആരോപണങ്ങൾ, റബ്ക്കോ, റൈഡ്കോ തുടങ്ങിയ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി സിപിഎമ്മിൻ്റെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ ജില്ലാ ഘടകത്തിലെ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറെയാണ്.
വിമർശനത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ സാധ്യത
സാധ്യത സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് വീഴ്ച ഉണ്ടായെന്ന വിലയിരുത്തലിനു വിരുദ്ധമായാണ് വിശാല സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിൽ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ സംസാരിച്ചത്. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് തോൽവിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ തലയിൽ കെട്ടിവയ്ക്കാൻ ആകില്ലെന്നുമായിരുന്നു വിമർശനത്തിൻ്റെ കാതൽ. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റിനാണ് തെറ്റുപറ്റിയത് എന്ന് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധി തുറന്നടിക്കുകയും ചെയ്തു.
തളിപ്പറമ്പിൽ തെറ്റുപറ്റിയെങ്കിൽ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനാണ് എന്ന് കീഴ് ഘടകങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കാൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കിയ കുറിപ്പിൽ എടുത്തുപറയുകയും ചെയ്തു. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ വീഴ്ചയായി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഘടകം തള്ളിയത്. ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റിപ്പോർട്ടിലും മേൽഘടകങ്ങൾക്ക് രൂക്ഷ വിമർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉപരി കമ്മിറ്റികളിൽ പലതും അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നതിലും വിലയിരുത്തുന്നതിലും വലിയ ദൗർലഭ്യം ഉണ്ടായി എന്നായിരുന്നു പരാമർശം.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആണോ പിണറായി വിജയന് നേരെയുള്ള അക്രമമാണോ മുഖ്യ ചർച്ചയാവുക...?
ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സമാധാനന്തരീക്ഷവും പൊളിറ്റ് ബ്യുറോ അംഗം പിണറായി വിജയന് നേരെയുള്ള നിയമനടപടികളും വന്നതോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിലയിരുത്തലിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പല ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളും പിണറായി വിജയൻ്റെ ധാർഷ്ട്യവും, ഏകാധിപത്യവും പരാജയകാരണമായെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആണ് ഇഡി നിയമനടപടികളുടെ വാൾമുനയിൽ പിണറായി വിജയൻ നിൽക്കുന്നത്. അതു കൊണ്ടുതന്നെ സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ എത്ര നേതാക്കൾ പിണറായി വിജയനെ പിന്തുണച്ച് കവചം തീർക്കുമെന്നാണ് കണ്ടറിയേണ്ടത്.
മനു തോമസ് ഉൾപ്പടെ പാർട്ടി പുറത്താക്കിയ യുവ നേതാക്കൾ പിണറായി വിജയനെതിരെയും വിശാല യോഗത്തിനെതിരെയും ശക്തമായി രംഗത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. മനു തോമസിൻ്റേതായി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്ത് വന്ന ഫേസ് ബുക്ക് പോസ്റ്റില് പറയുന്നത് "ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചും അഴിമതി അന്വേഷണത്തെ ശരിവച്ച സ്ഥിതിക്ക് പിണറായി വിജയൻ എന്ന സിപിഐഎം അംഗം ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ അഴിമതികേസിൽ കുറ്റാരോപിതനാണ്, പി. എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്ന സിപിഐഎം അംഗം ജനപ്രതിനിധി എന്ന പ്രകാരം ഹവാല ഇടപാടുകളിലും അഴിമതികേസിലും കുറ്റാരോപിതനാണ്.
അഴിമതി, ഗുരുതരസാമ്പത്തിക കുറ്റങ്ങൾ എന്നിവയിൽ കുറ്റാരോപിതരാകുന്ന പാർട്ടി
അംഗങ്ങളോട് ഭരണഘടന പ്രകാരം സിപിഎം സ്വീകരിക്കാറുള്ള നടപടി ഇവർക്കും ബാധകമാണ്. കുറ്റാരോപണം തെളിയിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ പാർട്ടി ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിർത്തണം, അതാണ് കീഴ് വഴക്കം. പാർട്ടി അംഗംഎന്ന നിലയ്ക്കും പാർട്ടി അംഗമായ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സഭകളിലെ ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിലും അംഗങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നും അതിൽ പിശകുണ്ടായാൽ എടുക്കേണ്ട അച്ചടക്ക നടപടി സംബന്ധിച്ചും സിപിഎമ്മിൻ്റെ ഭരണഘടനയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്, കേന്ദ്ര നേതൃത്വം മാതൃക നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കരുതാം'" എന്നാണ്.
മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് കെ. സി. ഉമേഷ് ബാബു
വിശാല ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗം തന്നെ സംഘടനാചട്ടത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നും പിണറായി വിജയനെ പുകഴ്ത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിശാല ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയോഗം നടക്കുന്നതെന്നുമാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ കെ. സി. ഉമേഷ് ബാബുവിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഈ പാർട്ടി ഒരിക്കലും തിരുത്താൻ പോകുന്നില്ല. ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ചായയും ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് പിണറായി വിജയനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പിരിഞ്ഞുപോകും. അതിനപ്പുറം ഈ പാർട്ടിയിൽ ഒരു തിരുത്തലും കാണുന്നില്ല എന്നും അദ്ദേഹം ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
Also Read:'കാവലില്ലാത്ത വീട്ടിൽ കള്ളൻ കയറുന്നതുപോലെ': വഖഫ് ബോർഡ് പുനഃസംഘടനയിൽ സർക്കാരിനെതിരെ കെ.എസ് ഹംസ