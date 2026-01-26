'50 വർഷത്തെ ബന്ധം മുറിച്ചു, പയ്യന്നൂർ കത്തുന്നു'; കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ പുറത്താക്കി സിപിഎം, തെരുവിലിറങ്ങി അണികൾ
പാർട്ടിയെ വഞ്ചിച്ചുവെന്ന കെകെ രാഗേഷിൻ്റെ വാദം തള്ളിയ അദ്ദേഹം ആരോപണങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. പുറത്താക്കലിനെതിരെ വെള്ളൂരിൽ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി.
Published : January 26, 2026 at 9:56 PM IST
കണ്ണൂർ: പെരുമ്പുഴയ്ക്ക് ഇപ്പുറം കരിവെള്ളൂർ വരെയും മുനിയൻ കുന്നും കരിവെള്ളൂർ രക്തസാക്ഷി സ്മാരകവും ഉൾപ്പെടെ എവിടെ തിരിഞ്ഞൊന്നു നോക്കിയാലും ചെങ്കൊടിക്കരുത്ത് മാത്രമുള്ള മണ്ണാണ് പയ്യന്നൂർ. ഏതു പതർച്ചയിലും ഇടറാത്ത കോട്ട പോലെ നിന്ന പയ്യന്നൂരിൽ പാർട്ടിക്കകത്ത് തിരുത്തൽ ശക്തിയാവാൻ ഒരുങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ട വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ എന്ന സഖാവിനെ ഒടുവിൽ സിപിഎം പുറത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അമ്പത് വർഷത്തെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം പടിയിറങ്ങുന്നത്.
എംവി രാഘവനുശേഷം പാർട്ടിയെ പിടിച്ചു കുലുക്കുകയാണ് വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ എന്ന മുൻ സഖാവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ നിന്നും പകൽ പോലെ വ്യക്തമാകുന്നു. ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടത്തിൽ ആരും കൂടെയുണ്ടാകില്ലെന്ന ബോധ്യം തനിക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, പുറത്താക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുപോലും പാർട്ടി അംഗങ്ങൾക്ക് ഏറെ വൈകാരികമായ രക്തസാക്ഷി ഫണ്ടിലെ അഴിമതിയെച്ചൊല്ലി തുറന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു. പാർട്ടിയെ വഞ്ചിച്ചുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്നും വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ പുറത്താക്കിയത് ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ്.
കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പാർട്ടി ശത്രുക്കളുടെ കോടാലിക്കൈയായി മാറിയെന്ന് സിപിഎം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെകെ രാഗേഷ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചതോടെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ മറുപടി ഒന്നൊന്നായി മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കേട്ടു. 2022 ഏപ്രിൽ മാസം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തീരുമാനമെടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ വീണ്ടും ആരോപിച്ചതെന്നും, സ്വകാര്യ ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തോടെ അദ്ദേഹം പാർട്ടി ശത്രുക്കളുടെ കോടാലിക്കൈയായി മാറിയെന്നുമാണ് കെകെ രാഗേഷ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയത്. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഉത്തമനായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് അല്ലെന്നും പാർട്ടിയെ വഞ്ചിച്ച ആളാണെന്നും ആരോപിച്ചായിരുന്നു പുറത്താക്കൽ നടപടി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽക്കണ്ട് അഭിമുഖത്തിന് സമയം കണ്ടെത്തിയ അദ്ദേഹം പാർട്ടിയെ പിന്നിൽ നിന്നും കുത്തി. ഇതിനെ നേരിടാൻ കെൽപ്പുള്ള പാർട്ടിയാണ് സിപിഎം എന്നും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വിവരിച്ചു.
എന്നാൽ, ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് അക്കമിട്ടായിരുന്നു വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ്റെ മറുപടി. രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് വിവാദത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. താൻ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മറുപടി പറഞ്ഞില്ലെന്നും കെകെ രാഗേഷ് പറഞ്ഞതു കേട്ടപ്പോൾ ചിരിയാണ് വന്നതെന്നും വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. ആടിനെ പട്ടിയാക്കുന്നതാണ് രാഗേഷിൻ്റെ വിശദീകരണം. അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഒന്നും മനസിലായിട്ടില്ലെന്നും വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പരിഹസിച്ചു. ഗൾഫിൽ പോയ കാര്യം പറഞ്ഞത് ശുദ്ധ കള്ളത്തരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൈരളി ഒഴികെ ഏത് ചാനലിന് താൻ അഭിമുഖം നൽകിയാലും ഇതേ കാരണം തന്നെ പാർട്ടി ഉന്നയിക്കുമെന്നും കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി.
പാർട്ടിക്ക് പണം നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ആവർത്തിച്ചു. രണ്ട് സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും വന്ന പണം അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. ടിഐ മധുസൂദനൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് നടന്നത്. കെട്ടിട നിർമാണ കണക്കിൽ ക്രമക്കേട് വരുത്തി. പണി പൂർത്തിയായ ശേഷവും വിവിധയിനങ്ങളിൽ ചെലവ് കൂട്ടിത്തേർത്തു. ജനാധിപത്യ കേന്ദ്രീകരണം എന്നുപറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യം അടിച്ചേൽപ്പിക്കൽ അല്ലെന്നും, ഉള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച്, വസ്തുതകളെക്കുറിച്ച് പരിശോധിച്ച് ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കുകയെന്നാണെന്നും വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പ്രതികരിച്ചു.
ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ സിപിഎമ്മിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയതോടെ നടപടിക്കെതിരെ പയ്യന്നൂർ വെള്ളൂരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്തുണയുമായി പ്രവർത്തകർ രംഗത്തെത്തി. പുറത്താക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ പ്രവർത്തകർ രക്തഹാരം അണിയിച്ചാണ് സ്വീകരിച്ചത്. പാർട്ടി ഫണ്ട് മുക്കിയവർക്ക് മാപ്പില്ലെന്നും രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് തട്ടിപ്പിൽ ടിഐ മധുസൂദനൻ എംഎൽഎക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രവർത്തകർ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി പ്രകടനവും നടത്തി. ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് ഉന്നയിച്ച ആളെ പുറത്താക്കിയ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നടപടിക്കെതിരെ സിപിഎമ്മിൻ്റെ ശക്തികേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നത് നേതൃത്വത്തിന് വലിയ തലവേദനയാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.
രക്തസാക്ഷിക്കായി പിരിച്ച ഫണ്ടിൽ പോലും തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ തെളിവുകൾ സഹിതം വിവരിച്ചയാളെ പുറത്താക്കിയെന്നതിൽ സിപിഎമ്മിലും നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം, പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയതിനൊപ്പം വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെതിരെ വ്യാപക പ്രചാരണവും സിപിഎം നടത്തുന്നുണ്ട്. പയ്യന്നൂരിലെ വെള്ളൂരിൽ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ്റെ വീടിനു മുന്നിലേക്ക് 'പരനാറി', 'വർഗവഞ്ചകൻ' എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി എത്തിയ സിപിഎം പ്രവർത്തകർ പടക്കം പൊട്ടിച്ചിരുന്നു. രക്തസാക്ഷി ധനാരാജിൻ്റെ കുടുംബാംഗത്തിൻ്റെ കല്യാണത്തിനായി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പോയ സമയത്തായിരുന്നു വീടിനു മുന്നിലെ പ്രകടനം.