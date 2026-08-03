'സതീശൻ സർക്കാർ തദ്ദേശ വികസന ഫണ്ടിൽ കുറവ് വരുത്തിയത് 1,300 കോടി രൂപ': സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സുരേഷ് ബാബു
എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ വികസന നയങ്ങൾക്കെതിരെ നുണ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തി അധികാരത്തിൽ വന്ന യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അടിസ്ഥാന വർഗങ്ങളുടെ വികസനം പോലും ഇല്ലാതാക്കുകയാണെന്ന് ഇ എൻ സുരേഷ് ബാബു ആരോപിച്ചു.
Published : August 3, 2026 at 6:02 PM IST
പാലക്കാട്: വി ഡി സതീശൻ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ കയറിയതിന് ശേഷം തദ്ദേശ വികസന ഫണ്ടിൽ കുറവ് വരുത്തിയത് 1,300 കോടി രൂപയാണെന്ന് സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ എൻ സുരേഷ് ബാബു. ഗ്രാമീണ വികസന പദ്ധതികൾ മുടക്കി സർക്കാരിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമെന്ന ധാരണ വേണ്ടെന്നും സുരേഷ് ബാബു പറഞ്ഞു. തദ്ദേശ വിഹിതം വെട്ടിക്കുറച്ച സർക്കാർ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സി പി എം ഏരിയാ കമ്മിറ്റി നഗരസഭയിലേക്ക് നടത്തിയ പ്രതിഷേധ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇ എൻ സുരേഷ് ബാബു.
എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ വികസന നയങ്ങൾക്കെതിരെ നുണ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തി അധികാരത്തിൽ വന്ന യു ഡി എഫ് സർക്കാർ അടിസ്ഥാന വർഗങ്ങളുടെ വികസനം പോലും ഇല്ലാതാക്കുകയാണ്. എസ് സി/ എസ് ടി വിഭാഗത്തിൻ്റെ 38 കോടിയാണ് സർക്കാർ വെട്ടി കുറച്ചത്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പദ്ധതി താൽപര്യത്തിൽ നിന്നും പദ്ധതികൾ ജനകീയ താൽപര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിയത് 96 ലെ നയനാർ സർക്കാരാണ്.
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അധികാരം ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിച്ച് ജനതാൽപര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വികസന പ്രക്രിയക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയെന്നത് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റേതുൾപ്പെടെ ഇടത് നേതാക്കളുടെ താൽപര്യവും ആഗ്രഹവുമായിരുന്നു. ഗ്രാമീണ വികസനത്തിനുൾപ്പെടുത്തിയ പദ്ധതി വിഹിതങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറച്ചും ഇല്ലാതാക്കിയും സർക്കാരിന് മുന്നോട്ട് പോകാനാകില്ലെന്നും സുരേഷ് ബാബു പറഞ്ഞു. സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം ടി കെ നൗഷാദ്, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി സരിൻ, വി സരള ഏരിയാ പ്രസിഡൻ്റ് സുരേഷ്, ചിഞ്ചു ജോസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
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