ETV Bharat / state

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിലയിരുത്തൽ: സംഘടനാ അടിത്തറ തകർന്നെന്ന് കുറ്റസമ്മതം; എന്നിട്ടും ധർമ്മടത്തെ വോട്ട് ചോർച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ഇല്ല

കണ്ണൂരിലെ മറ്റ് എട്ട് മണ്ഡലങ്ങളെ കുറിച്ച് പേരെടുത്ത് പരാമർശിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ പയ്യന്നൂരിൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, തളിപ്പറമ്പിൽ എം വി ഗോവിന്ദൻ എന്നിവരുടെ പ്രകടനവും റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പല ഭാഗത്തായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്

CPM ELECTION REVIEW REPORT
എം വി ഗോവിന്ദനും പിണറായി വിജയനും, അവലോകന റിപ്പോർട്ട് (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 18, 2026 at 6:52 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

അരവിന്ദ് ബാബു

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ അടിത്തറയ്ക്ക് വൻ കോട്ടമുണ്ടായെന്ന് വിലയിരുത്തുന്ന സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകന റിപ്പോർട്ടിൽ, പിണറായി വിജയൻ്റെ സ്വന്തം മണ്ഡലമായ ധർമ്മടത്തെ വോട്ട് ചോർച്ചയെക്കുറിച്ച് യാതൊരു പരാമർശവുമില്ല. ഭയരഹിതമായി അഭിപ്രായം പറയാമെന്ന് എല്ലാ ഘടകങ്ങളോടും പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ ബേബിയും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദനും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടും പിണറായി വിജയൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലുണ്ടായ വോട്ട് ചോർച്ച എങ്ങും വിലയിരുത്തപ്പെട്ടില്ല എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം.

കണ്ണൂരിലെ മറ്റ് എട്ട് മണ്ഡലങ്ങളെ കുറിച്ച് പേരെടുത്ത് പരാമർശിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ പയ്യന്നൂരിൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, തളിപ്പറമ്പിൽ എം വി ഗോവിന്ദൻ എന്നിവരുടെ പ്രകടനവും റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പല ഭാഗത്തായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മൂന്നാം പിണറായി സർക്കാർ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൻ്റെ നടുനായകത്വം വഹിച്ച പിണറായി വിജയന് തൻ്റെ സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ വോട്ട് കുറഞ്ഞതിനെപ്പറ്റി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയോ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയോ വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശമില്ല.

കുറഞ്ഞത് 9.74ശതമാനം വോട്ട്

ധർമ്മടം മണ്ഡലത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 9.74 ശതമാനം വോട്ടെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്കുകളിൽ നിന്നും മനസിലാകുന്നത്. ഇത്തവണ വോട്ടെണ്ണിയപ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി വി പി അബ്ദുൾ റഷീദ് അഞ്ച് റൗണ്ടുകളിൽ ലീഡ് നേടിയിരുന്നു. ആകെ 171659 വോട്ടുകളാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആകെ പോൾ ചെയ്തത്. 85614 വോട്ടുകൾ പിണറായിക്കും 66317 വോട്ടുകൾ അബ്ദുൾ റഷീദിനും ലഭിച്ചു. മുൻ വർഷത്തെക്കാൾ 9.74 ശതമാനം വോട്ട് സിപിഎമ്മിന് മണ്ഡലത്തിൽ കുറഞ്ഞപ്പോൾ യുഡിഎഫിന് 10.33 ശതമാനം വോട്ടുകൾ വർധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. 2021ൽ 50123 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ച പിണറായി ഇത്തവണ 19247 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു.

CPM ELECTION REVIEW REPORT
സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകന റിപ്പോർട്ട് (ETV Bharat)

2021ൽ ആകെ 161232 വോട്ടുകൾ പോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ 95522 വോട്ടുകളാണ് പിണറായി വിജയന് ലഭിച്ചത്. പോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ 59.61ശതമാനം വോട്ടുകളും അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷത്തിലും വോട്ട് നേടുന്നതിലും കുത്തനെ ഇടിവുണ്ടായത്. ഇതൊന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി നടത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകന റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടേയില്ല. 2016ൽ ആകെ പോർ ചെയ്ത 1,53627വോട്ടുകളിൽ 87329 വോട്ടുകളാണ് പിണറായി നേടിയത്. 56.84 ശതമാനം വോട്ടുകൾ സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ മുൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കാൾ 3.71 ശതമാനം വോട്ടുകളാണ് കൂടുതൽ ലഭിച്ചത്. അന്ന് 36905 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷവും ലഭിച്ചിരുന്നു.


ജില്ലകളിലെ സ്ഥിതി

സിപിഎം ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളടക്കം ഏതാണ്ട് അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിന് കാര്യമായ തകർച്ചയുണ്ടായെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ വിലയിരുത്തലുള്ളത്. ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, കോഴിക്കോട്, എറണാകുളം, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലാണ് അടിത്തറയ്ക്ക് കാര്യമായ ശോഷണമുണ്ടാവുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്. സിപിഎമ്മിൻ്റെ അടിത്തറ ഇളകിയ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ബിജെപിക്ക് കാര്യമായ കടന്നുകയറ്റമുണ്ടെന്നും അവരെ ചെറുക്കണമെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്.

CPM ELECTION REVIEW REPORT
സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകന റിപ്പോർട്ട് (ETV Bharat)

ആലപ്പുഴ, കായംകുളം എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലെ പരാജയം അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. പരമ്പരാഗത മേഖലയിലെ സ്വാധീനത്തിൽ വരുന്ന കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക ഇടപെടലുണ്ടാവണം. ബിജെപി നമ്മുടെ അടിത്തറയിൽ കടന്ന് കയറുന്നത് തടയാൻ പ്രത്യേകമായ പരിശ്രമം നടത്തണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കൊല്ലത്ത് പരമ്പരാഗത മേഖലയിലെ തകർച്ച പാർട്ടിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തി. ജില്ലയിലെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ബിജെപിയുടെ വോട്ടുകൾ വർധിക്കുന്നത് ഗൗരവതരമാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പിന്തുണ കൈവിട്ടു. മികച്ച അംഗീകാരമുള്ള സ്ഥാനാർഥികളെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു. പയ്യന്നൂരിലും തളിപ്പറമ്പിലുമുണ്ടായ പരാജയം ഗൗരവതരമെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ റിപ്പോർട്ടിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വോട്ട് കുറവ് സവിശേഷമായി പരിശോധിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവും മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

CPM ELECTION REVIEW REPORT
സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകന റിപ്പോർട്ട് (ETV Bharat)
കണക്കുകൾ പിഴച്ചു

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പല മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളും എടുത്ത കണക്കിൽ പിഴവുണ്ടായെന്ന് റിപ്പോർട്ട് അടിവരയിടുന്നു. സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നും എത്തിയ നേതാക്കൾ പല മണ്ഡലങ്ങളിലും സ്ഥിതി ഭദ്രമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ ആത്മവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടി മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

സംഘടനാപരമായ പേരായ്മ

പാർട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള സഖാക്കളുടെ എണ്ണം സിപിഎമ്മിൽ കുറയുന്നുവെന്നും വിലയിരുത്തലിൽ പറയുന്നു. പ്രാദേശികമായി അംഗീകാരമുള്ള പാർട്ടി കേഡർമാർ നിലവിൽ കുറയുകയാണ്. ജനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം വലിയ തോതിൽ പാർട്ടിക്ക് കുറയുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് പാർട്ടിക്ക് പലപ്പോഴും കണക്കുകൾ തെറ്റുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. വരുമാനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നതിന് അപ്പുറം ആഡംബരമായ ജീവിത ശൈലി ചിലർ സ്വീകരിക്കുന്നതും ജനങ്ങളിൽ അവമതിപ്പ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേതാക്കളുടെയും പ്രവർത്തകരുടെയും പെരുമാറ്റം സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ ഉയർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ജനസൗഹാർദപരമായ സമീപനത്തിലേക്ക് സ്വയം മാറണമെന്നും പാർട്ടിയ നടത്തിയ വിലയിരുത്തലിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

CPM ELECTION REVIEW REPORT
സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകന റിപ്പോർട്ട് (ETV Bharat)
ബിജെപിയുടെ സാന്നിധ്യം അംഗീകരിച്ച് സിപിഎംസംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ സാന്നിധ്യം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന വിലയിരുത്തലാണ് സിപിഎം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗം -6ൽ ഇത് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബിജെപി ജയിച്ച് മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിൽ യുഡിഎഫ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണെന്നും യുഡിഎഫ് വോട്ട് മറിച്ചെന്നും പരാമർശിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ ഈ മൂന്നിടത്തും ഇടത് വോട്ടുകളിൽ കുറവുണ്ടായെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ആറ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബിജെപി രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിൽ പാർട്ടി ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
CPM ELECTION REVIEW REPORT
സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകന റിപ്പോർട്ട് (ETV Bharat)

Also Read: പിഎം ശ്രീയിൽ നിന്ന് പിൻമാറാനാവില്ലെന്ന വാദം തെറ്റെന്ന് പിണറായി; ധാരണാപത്രം എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ മരവിപ്പിച്ചത്, യുഡിഎഫിൻ്റെ നയംമാറ്റം വ്യക്തമാക്കണം

TAGGED:

CPM
PINARAYI VIJAYAN
KERALA ASSEMBLY ELECTION
DHARMADAM
CPM ELECTION REVIEW REPORT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.