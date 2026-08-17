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'സംഘപരിവാറിൻ്റെ തിട്ടൂരങ്ങൾ കൈയിൽ വെച്ചേക്കണം'; കണ്ണൂര്‍ വിസിക്കെതിരെ സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി

സംഘപരിവാറിൻ്റെ തിട്ടൂരങ്ങൾ കൈയിൽ വെച്ചേക്കണമെന്നും രക്തസാക്ഷികളുടെ മണ്ണിൽ ഈ വിലക്കുകൾ നടപ്പാവില്ലെന്നും കെ കെ രാഗേഷ്

KANNUR UNIVERSITY SHE FEST
കണ്ണൂര്‍ വിസിക്കെതിരെ പോസ്റ്റുമായി കെ കെ രാഗേഷ് (Facebook.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 17, 2026 at 1:32 PM IST

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കണ്ണൂര്‍: ഡൽഹി ജന്തർ മന്തർ പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ എസ്‌എഫ്‌ഐ അഖിലേന്ത്യാ ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി ഐഷി ഘോഷ് പങ്കെടുക്കേണ്ട പരിപാടിക്ക് കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ അനുമതി നിഷേധിച്ച സംഭവത്തിൽ സർവകലാശാലാ ക്യാമ്പസുകളിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പാലയാട് ക്യാമ്പസിൽ യൂണിയൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച 'ഷീ ഫെസ്റ്റ്' എന്ന പരിപാടിയിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കാനായിരുന്നു ഐഷി ഘോഷ് എത്തിയത്. അവസാന നിമിഷം പരിപാടിക്ക് വിസി അനുമതി നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. വിസിയുടെ ഈ നടപടിക്ക് എതിരെയാണ് എസ്എഫ്ഐയും സിപിഎമ്മും രംഗത്തെത്തിയത്. അതേസമയം എതിര്‍പ്പുകള്‍ മറികടന്ന് ഐഷി ഘോഷ് പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്ത് പ്രസംഗിച്ചു.

രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി സിപിഎം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി


സർവകലാശാല നടപടിയെ അതിരൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് സിപിഎം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ രാഗേഷ് രംഗത്തെത്തി. സംഘപരിവാറിൻ്റെ തിട്ടൂരങ്ങൾ കൈയിൽ വെച്ചേക്കണമെന്നും രക്തസാക്ഷികളുടെ മണ്ണിൽ ഈ വിലക്കുകൾ നടപ്പാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ​"സംഘപരിവാറിൻ്റെ തിട്ടൂരങ്ങൾ കയ്യിൽ വെച്ചേക്ക്, ഇത് രക്തസാക്ഷികളുടെ മണ്ണാണ്... ഐഷി ഘോഷിനോടുള്ള സംഘപരിവാർ പേടി ഇനിയും മാറിയില്ലേ? ഇഴയാൻ പറയുമ്പോൾ ഷൂ നക്കിക്കൊടുത്ത പാരമ്പര്യമുള്ള, ആർഎസ്എസുകാരനായ ഗവർണറുടെ കാരുണ്യംകൊണ്ട് മാത്രം വിസിയായ താങ്കൾ ആരെയാണ് പേടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്?" - കെ.കെ. രാഗേഷ് ചോദിച്ചു.

താങ്കളിപ്പോൾ ഓർഡറിട്ട് ഓടിച്ചുകളയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഐഷിഘോഷ് മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച സമരത്തെ തുടർന്നാണ് മോദിയും അമിത് ഷായും വരെ പേടിച്ച് പാർലമെൻ്റിൽ വരാതെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നോർക്കുക!

അന്നത്തെ പ്രക്ഷോഭകർക്ക് രാജ്യത്തോട് പലതും പറയാനുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർഥിവിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ അവർ ക്യാമ്പസുകളോട് സംവദിക്കും. ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമായി പരിപാടികൾ ദദ്ദാക്കുന്നത് ഫാസിസമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. അറിയാനും പറയാനും അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും കൃത്യമായ അവകാശമുള്ള, ഭരണഘടനയിൽ അതെഴുതിവെച്ച രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ, അല്ലാതെ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമല്ല. വിദ്യാർഥികളുടെ യോഗം ചേരാനുള്ള അവകാശത്തെ ഹനിക്കുന്ന സംഘപരിവർ തിട്ടൂരം നടപ്പിലാക്കുന്ന വിസിയുടെ നടപടിയെ പറ്റി സർവകലാശാലയുടെ പുതിയ സിൻഡിക്കറ്റിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?

പാലയാട് സർവകലാശാല ക്യാമ്പസിൽ, മുൻ തീരുമാനപ്രകാരം പരിപാടി നടത്തുമെന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐഷി വരും; അവർ പ്രസംഗിക്കും. പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ജനാലകൾ അടച്ച് ഓഫീസ് മുറിയിൽ കുത്തിയിരുന്നോളൂ... പെല്ലറ്റ് ഗണ്ണും ഗ്രനേഡുമേന്തിയ സായുധസേനയെ ഒരുക്കി നിർത്തിക്കോളൂ. നെഞ്ചുവിരിച്ചുതന്നെ അവർ വരും. പറയാനുള്ളത് ഉറക്കെ പറയുകയും ചെയ്യും. മോദിക്ക് പറ്റിയില്ല, പിന്നെയല്ലേ വിസിക്ക്" കെ കെ രാഗേഷ് സമൂഹമാധ്യമ പോസ്റ്റില്‍ പറഞ്ഞു.

വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയ സംഭവം

​പാലയാട് ക്യാമ്പസിൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഷീ ഫെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി സെമിനാർ ഹാൾ അനുവദിക്കില്ലെന്നാണ് ക്യാമ്പസ് ഡയറക്ടർ സംഘാടകരെ അറിയിച്ചത്. വൈസ് ചാൻസലറുടെയോ രജിസ്ട്രാറുടെയോ മുൻകൂർ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന കാരണം പറഞ്ഞാണ് ഞായറാഴ്ച വൈകിയ വേളയിൽ യൂണിയന് ഇമെയിൽ വഴി വിലക്ക് അറിയിച്ചത്. ക്യാമ്പസിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന കൊടിതോരണങ്ങളും ബാനറുകളും അടിയന്തരമായി നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു.

​ഡൽഹി ജന്തർമന്തറിലും ജെഎൻയുവിലും വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഐഷി ഘോഷ് ക്യാമ്പസിലെത്തുന്നത് തടയാൻ ആർഎസ്എസ്- സംഘപരിവാർ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വിസി കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണെന്നാണ് എസ്എഫ്ഐയുടെ ആരോപണം.

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TAGGED:

AISHE GHOSH
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K K RAGESH
KANNUR UNIVERSITY SHE FEST

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