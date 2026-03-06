ETV Bharat / state

പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങി രണ്ട് സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാർ; കളത്തിലിറങ്ങുന്നത് വി ജോയിയും എസ് ജയമോഹനും

ജോയിയുടെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിനെതിരെ സിപിഎം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ രൂക്ഷ വിമർശനമുണ്ടായി. സെക്രട്ടറിമാർ മത്സരിക്കേണ്ടെന്ന തീരുമാനം ജോയിക്ക് മാത്രമായി തിരുത്തി എഴുതിയെന്ന് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗമായ കരമന ഹരി വിമർശിച്ചു

CPM DIST SECRETARIES ASSEMBLY POLLS
വി ജോയ്, എസ് ജയമോഹന്‍ (Facebook.com)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 6, 2026 at 6:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർഥിത്വം ഉറപ്പിച്ച് രണ്ട് സിപിഎം ജില്ല സെക്രട്ടറിമാർ. തിരുവനന്തപുരത്ത് വർക്കലയിലെ സിറ്റിങ് എംഎൽഎ വി ജോയ്, കൊല്ലത്ത് സിറ്റിങ് എംഎൽഎയായ മുകേഷിന് പകരം എസ് ജയമോഹൻ എന്നിവരാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. വി ജോയിയുടെ സ്ഥാനാർഥിത്വം സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ വിമർശനമുയർന്നിരുന്നു. ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആർ നാസർ മത്സരരംഗത്തുണ്ടാകുമെന്ന സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് യോഗം അവസാന നിമിഷം മാറ്റുകയായിരുന്നു.

തുടർഭരണം ഉറപ്പാക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പത്ത് സിറ്റിങ് എംഎൽഎമാരും മത്സരിക്കണമെന്ന അഭിപ്രായം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ ശക്തമായിരുന്നു. അതോടെയാണ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി ജോയിയുടെ സ്ഥാനാർഥിത്വം ഉറപ്പായത്. ജോയ് മാറിനിന്നാൽ വർക്കലയിലെ ഉറപ്പുള്ള സീറ്റിന് കോട്ടമുണ്ടാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലും സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. തീരുമാനം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ജോയ് പ്രചാരണരംഗത്ത് സജീവമായിക്കഴിഞ്ഞു. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി സാധ്യത പട്ടികയിൽ വർക്കല കഹാർ, ഡോ. എസ് എസ് ലാൽ എന്നിവരാണുള്ളത്.

ജോയിയുടെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിനെതിരെ സിപിഎം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ രൂക്ഷ വിമർശനമുണ്ടായി. സെക്രട്ടറിമാർ മത്സരിക്കേണ്ടെന്ന തീരുമാനം ജോയിക്ക് മാത്രമായി തിരുത്തി എഴുതിയെന്ന് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗമായ കരമന ഹരി വിമർശിച്ചു. സെക്രട്ടറി പദം ആരുടെയും അട്ടിപ്പേർ അവകാശമല്ല. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിമാർ പോലും മാറി നിന്നതാണ്. ഇത് ശരിയായ രീതിയല്ലെന്നും കരമന ഹരി വിമർശിച്ചു. തിരുവന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ താൽക്കാലിക ചുമതലക്കാരനായി എ എ റഹീം എംപിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. റഹീമിന് ചുമതല നൽകാനുള്ള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നിർദ്ദേശം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചു.

കൊല്ലത്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎം മത്സരിക്കുന്ന അഞ്ച് സീറ്റുകളിൽ സ്ഥാനാർഥികളെ തീരുമാനിച്ചു. കൊല്ലം മണ്ഡലത്തിൽ സിറ്റിങ് എംഎൽഎയായ മുകേഷിന് സീറ്റില്ല. അവിടെയാണ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എസ് ജയമോഹൻ മത്സരിക്കുന്നത്. മുകേഷിനെ മാറ്റുമെന്ന് നേരത്തെതന്നെ സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു. ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് നൽകിയ സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയിലും മുകേഷിൻ്റെ പേരില്ലായിരുന്നു. മത്സരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് നടക്കുമെന്നും മുകേഷ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

കൊല്ലം മണ്ഡലത്തിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി സാധ്യത പട്ടികയിൽ ബിന്ദു കൃഷ്ണ, സൂരജ് രവി എന്നിവരുണ്ട്. ജില്ലയിൽ മൂന്ന് സിറ്റിങ് എംഎൽഎമാരെ മത്സരിപ്പിക്കാനാണ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചേർന്ന ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് യോഗത്തിലെ ധാരണ. കൊട്ടാരക്കരയിൽ കെ എൻ ബാലഗോപാലും ഇരവിപുരത്ത് എം നൗഷാദും ചവറയിൽ സുജിത്ത് വിജയൻ പിള്ളയും വീണ്ടും മത്സരിക്കും.

സ്ഥാനാർഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൂടിയ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് യോഗത്തിൽ ആർ നാസറിനെ മത്സരിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ചിലർ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. യു പ്രതിഭയ്ക്ക് ടേം വ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെയാണ് നാസറിനെ അരൂരിൽ നിന്ന് മത്സരിപ്പിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശമുണ്ടായത്. എന്നാൽ, സിറ്റിങ് എംഎൽഎമാരെ മുഴുവൻ പേരെയും മത്സരിപ്പിക്കണമെന്ന തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിൻമാറേണ്ടതില്ലെന്ന് നേതൃത്വം നിലപാടെടുത്തതോടെ നാസറിൻ്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വം ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. നാസറിനെ മത്സരിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് തീരുമാനം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചു.

TAGGED:

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026
സിപിഎം സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍
സിപിഎം
CPM DIST SECRETARIES ASSEMBLY POLLS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.