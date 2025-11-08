ഇടത് സൈബറിടങ്ങളിലെ സജീവ സാന്നിധ്യം അബു അരീക്കൽ മരിച്ച നിലയിൽ
കോഴിക്കോട് പുതുപ്പാടിയിലെ കോളജ് ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിലാണ് അബുവിൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. അബു സ്വയം ജീവനൊടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.
Published : November 8, 2025 at 6:05 PM IST
കോഴിക്കോട്: സിപിഎം പ്രവർത്തകനും നിയമ വിദ്യാർഥിയുമായ അബു അരീക്കോടിനെ കോളജ് ഹോസ്റ്റലിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഇടത് സൈബറിടങ്ങളിലെ സജീവ സാന്നിധ്യവും യൂട്യൂബറും പ്രഭാഷകനുമായിരുന്നു അബു. കോഴിക്കോട് പുതുപ്പാടിയിലെ കോളജിൻ്റെ ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ മരണപ്പെട്ട നിലയിലാണ് അബുവിൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. അബു സ്വയം ജീവനൊടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.
കൈത്തപ്പൊയിൽ നോളജ് സിറ്റിയിൽ എൽഎൽബി വിദ്യാർഥിയാണ് അബു. അരീക്കോട് പൂങ്കുടി സ്വദേശി നെല്ലികുന്ന് വീട്ടിൽ അബ്ദുൾ കരീം, വഹബി ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് അബു അരീക്കോട്. 'അബു അരീക്കോട്' എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിരവധി വീഡിയോകൾ അബു പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് ദിവസം മുൻപും പുതിയ വീഡിയോ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു.
"നിഷ്പക്ഷതയുടെ മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞവനല്ല, എനിക്കൊരു പക്ഷമുണ്ട്. ആരൊക്കെ എതിർത്താലും, ജീവിക്കും മരണം വരെ സഖാവായി" എന്നതാണ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ബയോയിൽ അബു നൽകിയിരിക്കുന്നത്." നിങ്ങൾ ഞാനാവണം എന്ന വാശി എനിക്കില്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രമാണ് ശരി എന്ന വാദവും എനിക്കില്ല" എന്നും അബു ചാനലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
നവംബർ ഒന്നിനും അബു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. സമകാലിക കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സംഭവങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അബു തൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ.
അനുസ്മരിച്ച് പ്രമുഖർ
അബു അരീക്കോടിൻ്റെ വേർപാടിൽ അനുശോചനവും ആദരാഞ്ജലിയും അർപ്പിച്ച് പ്രമുഖർ. അബു ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്താൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നവനെന്ന് തവനൂർ എംഎൽഎയും ഇടത് നേതാവുമായ കെടി ജലീൽ പറഞ്ഞു. ജീവിതത്തോട് പൊരുതി നിന്നിരുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനാണ് അബു അരീക്കോടെന്നും ജനിച്ച കാലം തൊട്ട്, യുവാവായി നിയമ പഠനം നടത്തുന്ന നാൾ വരെയും പ്രയാസകരമായ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ കടന്ന് പോയ അബു അഭിമാനം അടിയറ വെക്കാതെയാണ് അവസാന നിമിഷം വരെ ജീവിച്ചതെന്നും കെടി ജലീൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"അനാവശ്യമായ മരണം എന്നേ അബു അരീക്കോടിൻ്റെ വേർപാടിനെ കുറിച്ച് പറയാനാകൂ. അഭിമാനബോധം അത്രമേൽ ഉള്ള സാധാരണ മനുഷ്യർ, അബുവിൻ്റെ വഴി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് തോൽക്കാനുള്ള മടികൊണ്ടാണ്. ഒരുതരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ എല്ലാവരും പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവരാണ്.
ഏതു മലയേയും നേരിടാനാകും എന്ന ഉൾക്കരുത്തോടെ ചടുലമായി കുതിക്കണം. എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും മനസിൻ്റെ ചെപ്പിൽ അടച്ചുവെച്ച് ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന ലാപ്പുവരെ ഓടിത്തീർക്കണം. അതിനിടയിൽ ട്രാക്കിൽ തട്ടിത്തടഞ്ഞുവീണ സോദരാ, ആദരാഞ്ജലികൾ," കെടി ജലീൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.