പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതൃസ്ഥാനം: സിപിഎം- സിപിഐ തർക്കത്തിന് പരിഹാരമായില്ല; വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ലെന്ന് സിപിഐ
എം എൻ സ്മാരകത്തിലെത്തി സിപിഐ നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തിയശേഷം എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു
Published : July 14, 2026 at 4:21 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതൃസ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച സിപിഎം- സിപിഐ തർക്കത്തിൽ ധാരണയായില്ല. ഇരുപാർട്ടികളും തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ തുടരും. മാധ്യമങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ തീരുമാനം ആയിട്ടില്ലെന്ന് എം എൻ സ്മാരകത്തിലെത്തി സിപിഐ നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തിയശേഷം എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ പ്രതികരിച്ചു.
സിപിഐക്കും സിപിഎമ്മിനും ഒരേ രാഷ്ട്രീയമാണെന്നും ആ കാഴ്ചപ്പാടോടെയാണ് ചർച്ച തുടരുന്നതെന്നും സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് പ്രശ്നം സിപിഐ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സിപിഎം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ അറിയിച്ചു.
ഉപനേതൃസ്ഥാനം വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാട് സിപിഐ നേതൃത്വം ടി പി രാമകൃഷ്ണനെ ചർച്ചയിൽ അറിയിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് തുടർ ചർച്ചകളിലുടെ പരിഹരാം കണ്ടെത്താമെന്ന ധാരണയിൽ പിരിഞ്ഞത്. തർക്കം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ചർച്ചക്കുശേഷം ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.
പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് എൽഡിഎഫ് കരുത്തോടെ മുന്നോട്ടുപോകും. ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ രീതിയല്ലെന്നും ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റും സിപിഐ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവും ചേരുന്നുണ്ട്. വിഴിഞ്ഞം രാജ്യാന്തര തുറമുഖത്തിൻ്റെ ഓഹരി കൈമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് നേതാക്കൾക്കിടയിൽ ഭിന്നത തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഇരുപാർട്ടികളും സംസ്ഥാനതല യോഗങ്ങൾ ചേരുന്നത്.
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പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതൃ പദവിയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ സിപിഐയെ അനുനയിപ്പിക്കാനാണ് സിപിഎമ്മിൻ്റെ ശ്രമം. മുന്നണിയുടെ പ്രവർത്തനം തന്നെ സ്തംഭിപ്പിച്ച വിഷയത്തിന് പരിഹാരം കാണുകയെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് സിപിഎം ചർച്ചയ്ക്ക് മുൻകൈ എടുത്തത്. വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയാറായി എൽഡിഎഫ് പ്രവർത്തനങ്ങളോട് പൂർണമായി സഹകരിക്കണമെന്ന അഭ്യർഥനയാണ് സിപിഎമ്മിനുള്ളത്.
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ എൽഡിഎഫ് യോഗം ഇതുവരെ ചേർന്നിട്ടില്ലെന്ന വിഷയവും ഇരുപാർട്ടികളും വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. കീഴ്വഴക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സിപിഎം, സിപിഐയുടെ ആവശ്യം നിരാകരിക്കുന്നത്. കെ.എൻ ബാലഗോപാലിനെ പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവാക്കാനാണ് സിപിഎം താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.
ഇടതുമുന്നണി കൺവീനറെ ചർച്ചയ്ക്ക് നിയോഗിച്ച സിപിഎമ്മിൻ്റെ നീക്കം ക്രിയാത്മകമാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. ഉപനേതൃസ്ഥാനം വേണമെന്ന സിപിഐയുടെ ആവശ്യത്തിൽ ഇനി ചർച്ചയില്ലെന്നും അതൊരു അടഞ്ഞ അധ്യായമാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ നേരത്തെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഇതിന് ശേഷമാണ് എൽഡിഎഫ് കൺവീനറെ ചർച്ചയ്ക്ക് നിയോഗിച്ചത്. എന്നാൽ അങ്ങനെ അടയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ആ തീരുമാനം എൽഡിഎഫ് എടുക്കട്ടെയെന്നുമാണ് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം മറുപടി നൽകിയത്. സിപിഎമ്മിന് വഴങ്ങിയാൽ പാർട്ടി അണികൾ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും, ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എൽഡിഎഫ് നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്നും സിപിഐ നേതൃത്വം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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