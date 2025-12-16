Kerala Local Body Elections2025

''അരിവാളുകൊണ്ട് ചില പ്രയോഗങ്ങൾ അറിയാം, ലീഗ് കരിദിനം ആചരിക്കേണ്ടിവരും'' - സിപിഎമ്മിൻ്റെ കൊലവിളി പ്രസംഗം വിവാദത്തിൽ

മുസ്‌ലീം ലീഗ് പ്രവർത്തകർ പടക്കം കത്തിച്ച് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയായ മുബാറക്കലിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞെന്ന പരാതിയിലാണ് സിപിഎമ്മിൻ്റെ വിവാദ പ്രസംഗം.

CPM leader's threatening speech against Muslim League activists (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 16, 2025 at 12:33 PM IST

കോഴിക്കോട്: വിവാദമായി മുസ്‌ലീം ലീഗ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ സിപിഎം നേതാവ് നടത്തിയ ഭീഷണി പ്രസംഗം. സിപിഎം ബേപ്പൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയംഗം സമീഷ് ഞായറാഴ്‌ച വൈകിട്ട് കരുവൻതുരുത്തിയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗമാണ് വിവാദമാകുന്നത്.

മുസ്‌ലീം ലീഗ് പ്രവർത്തകർ അക്രമാന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിച്ച് വിജയാഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ യോഗത്തിലാണ് സിപിഎം പ്രവർത്തകൻ സമീഷ് കൊലവിളി പ്രസംഗം നടത്തിയത്. സംഭവത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വ്യാപകമായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയാണ്.

മുസ്‌ലീം ലീഗ് പ്രവർത്തകർ പടക്കം കത്തിച്ച് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയായ മുബാറക്കലിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞതായി സിപിഎമ്മിൻ്റെ പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു. കരുവൻതുരുത്തി ഇരിയമ്പാട ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയുടെ വീട്ടിൽ മുസ്‌ലീം ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ആക്രമണം നടത്തിയെന്നും വിജയാഹ്ലാദ പ്രകടനത്തിനിടെ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിച്ചെന്നുമായിരുന്നു പരാതി.

മുസ്‌ലീം ലീഗ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ സിപിഎം നേതാവ് നടത്തിയ പ്രസംഗം വിവാദമായി (ETV Bharat)

സമീഷിൻ്റെ വിവാദ പ്രസംഗം

"ഫറോക്കിലും കരുവൻതുരുത്തി ഭാഗങ്ങളിലും സമാധാന അന്തരീക്ഷം കാത്ത് സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പ്രതിഷേധം മാത്രമായി ഒതുക്കിയത്. ഇനിയും സിപിഎം പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രകോപനം സൃഷ്‌ടിച്ചാൽ അടുത്ത ദിവസം കരുവൻതുരുത്തി ഫറോക്ക് മേഖലയിൽ മുസ്‌ലീം ലീഗ് കരിദിനം ആചരിക്കേണ്ടിവരും.

ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവും വേണ്ട. ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ചിഹ്നം അരിവാൾ ചുറ്റിക നക്ഷത്രമാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് അരിവാളുകൊണ്ട് ചില പ്രയോഗങ്ങൾ അറിയാം അത് ഇവിടെ മുസ്‌ലീം ലീഗുകാരന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ അവസരം മുസ്‌ലീം ലീഗുകാരൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കരുത്. മുസ്‌ലീം ലീഗുകാർ ഗുണ്ടെറിഞ്ഞ് പ്രകോപനം സൃഷ്‌ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഈ പ്രകോപനം ഇന്നലെയും ഇന്നും തുടർന്നു. ഇനിയും ആവർത്തിച്ചാൽ തക്കതായ മറുപടി ഉണ്ടാകും'' - എന്നാണ് സമീഷ് പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത്.

വിവാദത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് സമീഷ്

പ്രസംഗം വിവാദമായതോടെ പ്രതികരണവുമായി സമീഷ് മുന്നോട്ട് വന്നു. മുസ്‌ലീം ലീഗ് വർഗീയ കക്ഷികളുമായി സഖ്യം ചേർന്ന് പ്രദേശത്തെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് സമീഷ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

"സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കാനുള്ള ശ്രമമായാണ് അഞ്ചുപേർ ചേർന്ന് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയുടെ വീടിനു നേരെ സ്ഫോടകവസ്‌തുക്കൾ എറിഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ ആയുധം കയ്യിലേന്തിയുള്ള മുസ്‌ലീം ലീഗുകാരുടെ ആക്രമം ഒഴിവാക്കണമെന്നും മുസ്‌ലീം ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ആയുധം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നുമാണ് പ്രസംഗത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്" എന്ന് സമീഷ് വ്യക്തമാക്കി.

എന്നാൽ കരുവൻതുരുത്തി മേഖലയിൽ സിപിഎമ്മിൻ്റെ പ്രധാന നേതാക്കൾ പരാജയപ്പെട്ടതാണ്
ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദ പ്രസംഗത്തിന് കാരണമെന്നാണ് യുഡിഎഫ് പറയുന്നത്. പരാജയത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് പകരം വിജയിച്ചവർക്കെതിരെ കൊലവിളി പ്രസംഗം നടത്തുകയാണ് സിപിഐഎം നേതാക്കൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇതിനെതിരെ യുഡിഎഫ് നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു.

Also Read: ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരം സംസ്ഥാനത്തില്ലെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദന്‍; 2026 ല്‍ ഭൂരിപക്ഷം നേടി അധികാരത്തിലെത്തും

