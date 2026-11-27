കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വീണ്ടുമുയരുന്ന കൊലവിളി പ്രസംഗങ്ങൾ: മുറുകുന്ന സിപിഎം-കോൺഗ്രസ് പോര്
ടിഐ മധുസൂദനൻ പയ്യന്നൂരിൽ ഉയർത്തിവിട്ട കൊലവിളി പ്രസംഗവും കണ്ണൂരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ നടത്തിയ പകരം വീട്ടൽ പ്രസംഗവുമാണ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്.
Published : November 27, 2026 at 1:03 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കൊലവിളി പ്രസംഗത്തിലും ആരോപണ- പ്രത്യാരോപണങ്ങളിലും കുരുങ്ങി കേരള രാഷ്ട്രീയം. മുൻ എംഎൽഎയും കണ്ണൂരിലെ സിപിഎം നേതാവുമായ ടിഐ മധുസൂദനൻ പയ്യന്നൂരിൽ കൂത്തുപറമ്പ് രക്തസാക്ഷി അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ ഉയർത്തിവിട്ട കൊലവിളി പ്രസംഗവും കണ്ണൂരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജെൻ ഇന്ത്യാ മൂവ്മെൻ്റ് പദയാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ നടത്തിയ പകരം വീട്ടൽ പ്രസംഗവുമാണ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്.
മധുസൂദനെതിരെയും വിഡി സതീശനെതിരെയും പൊലീസിൽ പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മധുസൂദനൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലായ സിപിഎം മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനെതിരെ ഗവർണർക്ക് പരാതി നൽകാനൊരുങ്ങുകയാണ്.
മധുസൂദനനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് സിപിഎം
കൊലക്കത്തി രാഷ്ട്രീയം സിപിഎം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നതിനു തെളിവാണ് ടിഐ മധുസൂദനൻ്റെ പ്രസംഗമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് ശക്തമായി രംഗത്തുവന്നത്. തുടക്കത്തിൽ പ്രസംഗത്തെ പൂർണമായി തള്ളിക്കളയാൻ തയാറാകാതിരുന്ന കണ്ണൂർ സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെകെ രാഗേഷിന് വിഷയം കൈവിട്ടു പോയതോടെ മാറ്റിപ്പറയേണ്ടി വന്നു.
കേസിൽ നിയമനടപടി തുടരുകയെന്നതാണ് പാർട്ടി നിലപാടെന്നും മറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതികരണവും സിപിഎം അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും രാഗേഷ് വ്യക്തമാക്കി. ആരോപണം ശക്തമായതോടെ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദനും മധുസൂദനനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. കൊലക്കത്തി രാഷ്ട്രീയം പാർട്ടി അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന വ്യക്തമായ നിലപാട് എംവി ഗോവിന്ദൻ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു.
ലക്ഷ്യമിട്ടത് അണികളെ ആവേശത്തിലാക്കാൻ
ധനരാജ് വധക്കേസിൽ ബിജെപി, ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകരായ 16 പ്രതികളെ വിട്ടയച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പാർട്ടി അണികളിൽ അസംതൃപ്തി പ്രകടമായിരുന്നു. തുടർന്ന്, ഇനി ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെയും കണ്ണീര് വീഴരുതെന്നും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്നും സമൂഹം മാറിച്ചിന്തിക്കണമെന്നും ധനരാജിൻ്റെ ഭാര്യ സജിനി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.
ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കണക്കു പറഞ്ഞു തന്നെ തീർക്കുമെന്ന മധുസൂദനൻ്റെ പരസ്യവെല്ലുവിളിയുണ്ടായത്. ധനരാജ് വധക്കേസ് വിധിയിൽ നിരാശരായ പ്രവർത്തകരിൽ ആവേശമുണ്ടാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു മധുസൂദനൻ്റെ പ്രസംഗം. പ്രകോപന പ്രസംഗത്തിൽ കലാപാഹ്വാനവും ക്രിമിനൽ ഭീഷണിയുമടക്കമുള്ള വകുപ്പ് ചേർത്ത് പയ്യന്നൂർ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. കെഎസ്യു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് പി മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസിൻ്റെ പരാതിയിലാണ് കേസെടുത്തത്. പ്രസംഗം മുഴുവൻ പരിശോധിച്ച് നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എഡിജിപിക്ക് നിർദേശവും നൽകിയിരുന്നു.
പ്രതിരോധിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ആരോപണം
മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ നടത്തിയ പ്രസംഗമാണ് പ്രതിരോധത്തിന് സിപിഎം ആയുധമാക്കുന്നത്. നവംബർ 20ന് കണ്ണൂരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജെൻ ഇന്ത്യാ മൂവ്മെൻ്റ് പദയാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസംഗമാണ് സിപിഎം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത്. തങ്ങൾ ഒന്നും മറക്കില്ലെന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരുടെ ചോരയ്ക്ക് പകരം ചോദിക്കിമെന്നായിരുന്നു വി ഡി സതീശൻ്റെ പ്രസംഗം.
പ്രസംഗത്തിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂർ സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് ഡിവൈഎഫ്ഐ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഡിവൈഎഫ്ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് അഫ്സലാണ് പരാതി നൽകിയത്. ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ പ്രസംഗം പ്രകോപനപരമാണെന്നും നിയമവാഴ്ചയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
ഗവർണർക്ക് പരാതി നൽകാനും നീക്കം
മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനെതിരെ ഗവർണർക്ക് പരാതി നൽകാനും സിപിഎം ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. കണ്ണൂരിലെ വിവാദ പ്രസംഗം സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനമെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് പരാതി നൽകുക. മധുസൂദനൻ്റെ കൊലവിളി പ്രസംഗത്തിന് എതിരായ നടപടിയെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് ഈ നീക്കം. സിപിഎം നേതാവിനെതിരെ ലഭിച്ച പരാതിയിൽ പൊലീസ് അപ്പോൾ തന്നെ കേസെടുത്തെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ലഭിച്ച പരാതിയിൽ പൊലീസ് നടപടിയെടുക്കുന്നില്ലെന്നും സിപിഎം പരാതിപ്പെടുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയാണ് ആദ്യം കേസെടുക്കേണ്ടതെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
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