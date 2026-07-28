തോൽവിക്ക് കാരണം പിണറായി കേന്ദ്രീകൃത പ്രചാരണം; റിപ്പോർട്ട് പരസ്യമാക്കിയ കേന്ദ്ര നടപടിയിൽ അതൃപ്തി
കേരളം, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, അസം, പശ്ചിമബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വിശകലനം ചെയ്തു കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടാണ് ഇന്നലെ പാർട്ടിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
Published : July 28, 2026 at 1:05 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പിണറായി വിജയനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടത്തിയ പ്രചാരണമാണ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കനത്ത തോൽവിക്കു കാരണമെന്നും ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നുമുള്ള കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പരസ്യപ്പെടുത്തിയതിൽ അതൃപ്തിയുമായി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം. കേരളം, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, അസം, പശ്ചിമബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വിശകലനം ചെയ്തു കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടാണ് ഇന്നലെ പാർട്ടിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിൻ്റെ നിർദേശം സംസ്ഥാനം വിലക്കെടുത്തില്ലെന്ന ഗുരുതരമായ കുറ്റപ്പെടുത്തലും അവലോകന റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം പാർട്ടിക്കുള്ളിലുണ്ടായ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ ആഭ്യന്തര കലഹമായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയും നേതൃത്വം തള്ളുന്നില്ല.
അതൃപ്തിയുമായി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം
കനത്ത തോൽവിക്കു കാരണം കേരള മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടത്തിയ പ്രചാരണമാണെന്ന കുറ്റപ്പെടുത്തൽ കീഴ്ഘടകങ്ങളിൽ വരെ ഉയർന്നിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകനത്തിനായി കൂടിയ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും സംസ്ഥാന സമിതിയിലും ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നെങ്കിലും അതൊന്നും പരസ്യമായി പറയാൻ നേതാക്കൾ തയാറായിരുന്നില്ല. കൂടാതെ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ നിരവധി തവണ ആവർത്തിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതെല്ലാം തള്ളിക്കൊണ്ട് കൃത്യമായ അഭിപ്രായം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അവലോകന റിപ്പോർട്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതോടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ പൂർണമായും തള്ളിപ്പറയുന്ന നിലപാടാണ് കേന്ദ്രനേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചത്. അതിലാണ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ചില നേതാക്കൾ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.
സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നിർദേശങ്ങൾ അവഗണിച്ചെന്ന് കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി
പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തു പാർട്ടിക്ക് സർക്കാരിൽ നിയന്ത്രണമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം. മുൻപെല്ലാം പാർട്ടിക്കു കേരളത്തിൽ ഭരണമുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ നിരീക്ഷിക്കാനും മാർഗനിർദേശം നൽകാനും പാർട്ടി ഉപസമിതിയെ വച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ തവണ അതുണ്ടായില്ലെന്നാണു വിമർശനം. ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ എ പത്മകുമാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അഖിലേന്ത്യാ നേതൃത്വം സംസ്ഥാന സെൻ്ററിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് അച്ചടക്കനടപടിക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. അതു ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് അവഗണിച്ചു.
പിഎം ശ്രീ വിഷയത്തിൽ സിപിഐയുമായുള്ള തർക്കം പരിഹരിച്ചത് അഖിലേന്ത്യാ നേതൃത്വം ഇടപെട്ടാണ്. അപ്പോഴേക്കും വൈകിപ്പോയിരുന്നു. വേണ്ടത്ര വനിതകൾ, യുവാക്കൾ, ന്യൂനപക്ഷ സമുദായക്കാർ എന്നിവരെ സ്ഥാനാർഥികളാക്കിയില്ല. അവിടെയും കേന്ദ്ര നിർദേശം അവഗണിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളുടെ തലയിൽ മാത്രമിടരുത്. സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
തിരിച്ചടിക്ക് കാരണം നേതാക്കളുടെ ധാർഷ്ട്യം
സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിലെ പാകപ്പിഴകൾ, ഭരണവിരുദ്ധവികാരം, രാഷ്ട്രീയമായ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ കുറവ് എന്നിവ കേരളത്തിലെ പരാജയത്തിന് കാരണമായി പാർട്ടി വിലയിരുത്തുന്നു. പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തു പൊലീസിൻ്റെയും ബ്യൂറോക്രസിയുടെയും സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിനെതിരെ ജനവികാരം ശക്തമായുണ്ടായിരുന്നു. പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ചില മന്ത്രിമാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അമിതമായി ആശ്രയിച്ചു. മുൻപ് ഭരണത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ ബഹുജന സംഘടനകൾ ജനകീയവിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷം അതിനു കഴിഞ്ഞില്ല. അഹങ്കാരം, അഴിമതി, സ്വജനപക്ഷപാതം, ആഡംബര ജീവിതശൈലി എന്നിങ്ങനെയുള്ള മോശം പ്രവണത ചില നേതാക്കളിലുണ്ടായി. ഇതു സമയത്തു തിരുത്താത്തതിനാൽ പാർട്ടിയിലുള്ള ജനവിശ്വാസം നഷ്ടമായി. നേതാക്കൾക്കിടയിലെ അഴിമതി, ധാർഷ്ട്യം, ആഡംബരജീവിതം എന്നിവ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിച്ഛായ തകർത്തു.
പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ
- പ്രചാരണം മുഴുവൻ ഒരാളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു എന്നൊരു പ്രചാരണം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. സർക്കാരിനെ കാര്യക്ഷമമായി നയിച്ച മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗവുമായ നേതാവിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ആ പരാമർശം. പ്രചാരണത്തെ വ്യക്തികേന്ദ്രീകൃതമാക്കുകയും സഖാവ് പിണറായി വിജയനിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തതിലൂടെ, അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രചാരണം നടത്താൻ യുഡിഎഫിന് നാം അറിയാതെ അവസരമൊരുക്കിക്കൊടുത്തു. തൽഫലമായി, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെയും യുഡിഎഫിൻ്റെയും പിന്തിരിപ്പൻ സ്വഭാവവും ഭരണവർഗ അനുകൂല നിലപാടും തുറന്നുകാട്ടാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ മുൻകൈ നമുക്ക് നഷ്ടമായി.
- വികസനത്തിലും ക്ഷേമത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും രാഷ്ട്രീയം മുന്നിൽ നിർത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രചാരണം ഫലപ്രദമായിരുന്നില്ല. നവലിബറൽ, കോർപറേറ്റ്-വർഗീയ നയങ്ങൾക്കെതിരായ രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണവുമായി വികസന, ക്ഷേമ നയങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തുണ പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഒരിക്കലും മറക്കരുത്.
- ബിജെപി നയിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വിവേചനപരമായ സമീപനത്തെയും ഫെഡറൽ അവകാശങ്ങൾക്കെതിരായ അതിൻ്റെ ആക്രമണത്തെയും കുറിച്ച് ജനങ്ങളോട് വേണ്ടത്ര പ്രചാരണം നടത്തിയില്ല.
പാർട്ടിക്ക് ബിജെപിയുമായി ഒരു രഹസ്യ ഇടപാട് ഉണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചിട്ടയായ പ്രചാരണത്തെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ക്രിസ്ത്യൻ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽ ചിലരും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട് പ്രതിലോമപരമായ കൂട്ടുകെട്ടിൽ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് എതിരായി അണിനിരന്നു. ഇത് ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടർമാരിൽ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും അവരിൽ ഒരുവിഭാഗത്തെ എൽഡിഎഫിൽ നിന്ന് അകറ്റുകയും ചെയ്തു.
- ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം വായിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. കടുത്ത ഹിന്ദുത്വ തീവ്രവാദിയായ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം, പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കൂടിയായ ഒരു മന്ത്രി വായിച്ചത് പാർട്ടിയുടെ മതേതര പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് വലിയ കളങ്കമുണ്ടാക്കി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇത് ബാധിച്ചു. ദേവസ്വം ബോർഡാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ പോലും ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയിൽനിന്ന് സന്ദേശം തേടിയതും അത് വായിക്കാൻ പാർട്ടിയിലെ ഒരു മന്ത്രി തയാറായതും എങ്ങനെയാണെന്നത് അദ്ഭുതകരമാണ്. ഇത്തരം നടപടി ജനങ്ങൾക്ക് തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുകയും ഹിന്ദുത്വ വർഗീയ ശക്തികളോട് മൃദുസമീപനമാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളതെന്ന ധാരണ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു.
- വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ്റെ മുസ്ലിം വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങളെ അപലപിച്ച് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പ്രസ്താവന ഇറക്കിയെങ്കിലും, അതൊരു ശക്തമായ പ്രതികരണമായിരുന്നില്ലെന്ന് അവലോകനം സ്വയം വിമർശനപരമായി വിലയിരുത്തുന്നു. ഈ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ചില നേതാക്കൾ നടത്തിയ പ്രസ്താവനകളും ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പാർട്ടി കൂടുതൽ അകലുന്നതിന് കാരണമായി. വർഗീയതയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ പാർട്ടി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന തെറ്റായ ധാരണ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ പിഴവുകളെല്ലാം ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു.
- പിഎം-ശ്രീ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയും ഈ ധാരണ രൂപപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് തൊട്ടുമുൻപ്, പിഎം-ശ്രീ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം സിപിഐ ഉന്നയിച്ചു. ബിജെപിയുമായി ഒരു രഹസ്യധാരണയുണ്ട് എന്ന തരത്തിൽ പ്രചാരണം നടത്താൻ യുഡിഎഫിന് ഇത് സഹായകമായി.
- പൊതുയോഗങ്ങളിലോ മാധ്യമങ്ങളുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിലോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചില നേതാക്കൾ വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നില്ല. പൊതുവേദിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ റെക്കോഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും പ്രചരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം പലപ്പോഴും വിസ്മരിക്കുന്നു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രമുഖരായ സഖാക്കൾ നടത്തിയ പ്രതികരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു.
- പൊലീസിൻ്റെയും ബ്യൂറോക്രസിയുടെയും ജനവിരുദ്ധ പെരുമാറ്റവും ചില മന്ത്രിമാരെ സമീപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ജനങ്ങളെ അകറ്റി.
- കെഎസ്ആർടിസി പെൻഷൻ, ക്ഷേമപെൻഷൻ കുടിശിക, പരമ്പരാഗത മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി, വന്യജീവി ശല്യം, സഹകരണ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ വേണ്ടത്ര പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് തിരിച്ചടിയായി.
- പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റുമായ എ പത്മകുമാറിൻ്റെ അറസ്റ്റിൽ സമയബന്ധിതമായി അച്ചടക്ക നടപടി എടുക്കാതിരുന്നത് തിരിച്ചടിയായി.
- കണ്ണൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിൽ സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിൽ പാളിച്ചകൾ പറ്റി. തളിപ്പറമ്പ്, പയ്യന്നൂർ, അമ്പലപ്പുഴ എന്നീ പാർട്ടി കോട്ടകളിൽ വിമതരായി മത്സരിച്ചവർ വിജയിച്ചത് പാർട്ടിക്കേറ്റ വലിയ പ്രഹരമാണ്.
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