പിണറായി 3.0: കരുത്തരായ പത്ത് മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിപിഎം സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പുറത്ത്
മൂന്നാം പിണറായി സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിട്ട് സിപിഎം സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പുറത്തിറക്കി. മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും അടക്കം 55 സിറ്റിങ് എംഎൽഎമാർ പട്ടികയിലുണ്ട്
Published : March 15, 2026 at 5:24 PM IST
Updated : March 15, 2026 at 5:31 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മൂന്നാം പിണറായി സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിട്ട് സ്ഥാനാർഥിപട്ടികയുമായി സിപിഎം. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനടക്കം ഒമ്പത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പത്ത് മന്ത്രിമാരും സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയിൽ വീണ്ടും ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ 56 സിറ്റിങ് എംഎൽഎമാരാണ് പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. മന്ത്രി വീണാ ജോർജിനെ മത്സരിപ്പിക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്ത് വന്ന അവരുടെ ഭർത്താവിനെ തള്ളി മന്ത്രിക്ക് ആറൻമുളയിൽ വീണ്ടും സീറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തളിപ്പറമ്പിൽ എം വി ഗോവിന്ദൻ്റെ ഭാര്യ പി കെ ശ്യാമളയെ മത്സരിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ എതിർപ്പ് ജില്ലയിൽ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും സീറ്റ് അവർക്ക് തന്നെ നൽകി. മട്ടന്നൂരിൽനിന്ന് കെ കെ ശൈലജ പേരാവൂരിലേക്കും വൈപ്പിനിൽനിന്ന് കെ എൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലേക്കും മാറിയിട്ടുണ്ട്. മാത്യു ടി തോമസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഐഎസ്ജെഡിയുടെ പക്കലുള്ള അങ്കമാലി സീറ്റ് ഏറ്റെടുത്താണ് മുൻ എംഎൽഎ സാജു പോളിന് സീറ്റ് നൽകിയത്. ഐഎസ്ജെഡിക്ക് പകരമായി എറണാകുളം സീറ്റ് വിട്ടു നൽകും.
തിരൂര്, കോട്ടക്കല്, കൊടുവള്ളി, കൊണ്ടോട്ടി, പാലക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളില് സ്ഥാനാര്ഥിയെ പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും.
സിപിഎം പട്ടിക ഇങ്ങനെ
തിരുവനന്തപുരം ജില്ല
|പാറശാല
|സി കെ ഹരീന്ദ്രൻ
|നെയ്യാറ്റിൻകര
|കെ ആൻസലൻ
|വട്ടിയൂർക്കാവ്
|വി കെ പ്രശാന്ത്
|കാട്ടാക്കട
|ഐ ബി സതീഷ്
|നേമം
|വി ശിവൻകുട്ടി
|കഴക്കൂട്ടം
|കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ
|വർക്കല
|വി ജോയ്
|വാമനപുരം
|ഡി കെ മുരളി
|ആറ്റിങ്ങൽ
|ഒ എസ് അംബിക
|അരുവിക്കര
|ജി സ്റ്റീഫൻ
കൊല്ലം ജില്ല
|കൊല്ലം
|എസ് ജയമോഹൻ
|ഇരവിപുരം
|എം നൗഷാദ്
|ചവറ
|ഡോ. സുജിത്ത് വിജയൻ (സ്വ)
|കുണ്ടറ
|എസ് എൽ സജികുമാർ
|കൊട്ടാരക്കര
|കെ എൻ ബാലഗോപാൽ
പത്തനംതിട്ട ജില്ല
|ആറന്മുള
|വീണാ ജോർജ്
|കോന്നി
|കെ യു ജനീഷ് കുമാർ
ആലപ്പുഴ ജില്ല
|ചെങ്ങന്നൂർ
|സജി ചെറിയാൻ
|കായംകുളം
|യു പ്രതിഭ
|അമ്പലപ്പുഴ
|എച്ച് സലാം
|അരൂർ
|ദലീമ ജോജോ
|മാവേലിക്കര
|എം എസ് അരുൺ കുമാർ
|ആലപ്പുഴ
|പി പി ചിത്തരഞ്ജൻ
കോട്ടയം ജില്ല
|ഏറ്റുമാനൂർ
|വി എൻ വാസവൻ
|പുതുപ്പള്ളി
|കെ എം രാധാകൃഷ്ണന്
|കോട്ടയം
|കെ അനിൽകുമാർ
ഇടുക്കി ജില്ല
|ഉടുമ്പൻചോല
|കെ കെ ജയചന്ദ്രന്
|ദേവികുളം
|എ രാജ
എറണാകുളം ജില്ല
|കൊച്ചി
|കെ ജെ മാക്സി
|വൈപ്പിൻ
|എം ബി ഷൈനി
|തൃക്കാക്കര
|അഡ്വ പുഷ്പദാസ്
|തൃപ്പൂണിത്തുറ
|കെ എൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
|കളമശേരി
|പി രാജീവ്
|കോതമംഗലം
|ആൻ്റണി ജോൺ
|കുന്നത്തുനാട്
|പി വി ശ്രീനിജൻ
|ആലുവ
|അഡ്വ എ എം ആരിഫ്
തൃശൂർ ജില്ല
|ഇരിങ്ങാലക്കുട
|ഡോ. ആർ ബിന്ദു
|വടക്കാഞ്ചേരി
|സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പള്ളി
|മണലൂർ
|സി രവീന്ദ്രനാഥ്
|ചേലക്കര
|യു ആർ പ്രദീപ്
|ഗുരുവായൂർ
|എൻ കെ അക്ബർ
|പുതുക്കാട്
|കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ
|കുന്നംകുളം
|എ സി മൊയ്തീൻ
പാലക്കാട് ജില്ല
|തൃത്താല
|എം ബി രാജേഷ്
|തരൂർ
|പി പി സുമോദ്
|കൊങ്ങാട്
|കെ ശാന്തകുമാരി
|ഷൊർണൂർ
|പി മമ്മിക്കുട്ടി
|ഒറ്റപ്പാലം
|പ്രേം കുമാർ
|മലമ്പുഴ
|എ പ്രഭാകരൻ
|ആലത്തൂർ
|ടി എം ശശി
|നെന്മാറ
|കെ പ്രേമൻ
മലപ്പുറം ജില്ല
|തവനൂർ
|കെ ടി ജലീൽ (സ്വ)
|പൊന്നാനി
|എം കെ സക്കീർ
|നിലമ്പൂർ
|യു ഷറഫലി
|തിരൂർ
|പ്രഖ്യാപനം പിന്നീട്
|താനൂർ
|വി അബ്ദുറഹ്മാൻ
|പെരിന്തൽമണ്ണ
|വി പി മുഹമ്മദ് ഹനീഫ
|കൊണ്ടോട്ടി
|പ്രഖ്യാപനം പിന്നീട്
|മങ്കട
|എം പി അലവി
|വേങ്ങര
|കെ. സബാഹ്
|വണ്ടൂർ
|കെ കെ ദാമോദരന് മാസ്റ്റര്
കോഴിക്കോട് ജില്ല
|പേരാമ്പ്ര
|ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ
|ബാലുശ്ശേരി
|കെ എം സച്ചിൻ ദേവ്
|കോഴിക്കോട് നോർത്ത്
|തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ
|ബേപ്പൂർ
|പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്
|തിരുവമ്പാടി
|ലിൻ്റോ ജോസഫ്
|കൊയിലാണ്ടി
|കെ ദാസൻ
|കുറ്റ്യാടി
|കെ പി കുഞ്ഞമ്മദ്ദ് കുട്ടി മാസ്റ്റര്
വയനാട് ജില്ല
|മാനന്തവാടി
|ഒ ആർ കേളു
|ബത്തേരി
|എം എസ് വിശ്വനാഥൻ
കണ്ണൂർ ജില്ല
|ധർമ്മടം
|പിണറായി വിജയൻ
|തലശേരി
|കാരായി രാജൻ
|പയ്യന്നൂർ
|ടി ഐ മധുസൂധനൻ
|കല്യാശേരി
|എം വിജിൻ
|അഴിക്കോട്
|കെ വി സുമേഷ്
|പേരാവൂർ
|കെ കെ ശൈലജ
|മട്ടന്നൂർ
|വി കെ സനോജ്
|തളിപറമ്പ്
|പി കെ ശ്യാമള
കാസർകോട് ജില്ല
|ഉദുമ
|സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു
|മഞ്ചേശ്വരം
|കെ ആർ ജയാനന്ദ
|തൃക്കരിപ്പൂർ
|വി പി പി മുസ്തഫ
