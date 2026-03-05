സിപിഎമ്മിൻ്റെ 43 പേരുടെ ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർഥി സാധ്യത പട്ടികയ്ക്ക് അംഗീകാരം; പ്രഖ്യാപനം ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ
സിപിഎം ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാഥി പട്ടികയ്ക്ക് അംഗീകാരം. പിണറായി വിജയൻ നയിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ പ്രമുഖ മന്ത്രിമാരും സിറ്റിങ് എംഎൽഎമാരും ഇടംപിടിച്ചു. തളിപ്പറമ്പിൽ പികെ ശ്യാമള തന്നെ മത്സരിക്കും. പ്രഖ്യാപനം അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചയോടെ ഉണ്ടായേക്കും
Published : March 5, 2026 at 7:21 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുളള സിപിഎം ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയ്ക്ക് അന്തിമരൂപമായി. പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം പിണറായി വിജയൻ നയിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ ഭൂരിഭാഗവും സിറ്റിങ് എംഎൽഎമാരാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം നീളുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനവും നീട്ടിവയ്ക്കാനാണ് സംസ്ഥാനസമിതി യോഗതീരുമാനം.
പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ നിന്ന് പിണറായി വിജയൻ, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് കെ കെ ശൈലജ, ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ, കെ എൻ ബാലഗോപാൽ, പി രാജീവ് എന്നിവരും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ നിന്ന് വി എൻ വാസവനും സജി ചെറിയാനും പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസും മത്സരത്തിനുണ്ട്. പ്രാദേശിക എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും തളിപ്പറമ്പിൽ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി കെ ശ്യാമളയെ മത്സരിപ്പിക്കും. എം സ്വരാജിന് സീറ്റില്ല. പി സരിൻ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചില്ല. പാലക്കാട് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞശേഷം നിശ്ചയിക്കും. സ്വതന്ത്രനാകും പരിഗണന.
ഇത്തവണ മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് മുൻമന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ സംസ്ഥാനസമിതിയിൽ അറിയിച്ചു. സ്വതന്ത്രരുടെ കാര്യത്തിൽ ജില്ലാ നേതൃയോഗങ്ങളോടെ അന്തിമ തീരുമാനമാകും. അടുത്ത വെളളിയാഴ്ചയോടെ സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് ധാരണ. തളിപ്പറമ്പ് സീറ്റിനെപ്പൊല്ലിയുള്ള വിവാദം അനാവശ്യമാണെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ യോഗത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പി കെ ശ്യാമളക്കെതിരായ വിമർശനത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു ഗോവിന്ദൻ. സൈബർ രംഗത്തെ വിമർശനങ്ങൾ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്നാണ് ഗോവിന്ദൻ മറുപടി നൽകിയത്. ഭാര്യയാണെന്ന വിവാദം ഇപ്പോൾ പൊട്ടിമുളച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കണം. വിവാഹത്തിന് മുൻപേ ശ്യാമള പാർട്ടി പദവികളിൽ സജീവമാണെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ടായി. തുടർന്ന്, തളിപ്പറമ്പിൽ പുനരാലോചന വേണ്ടെന്ന് നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചു. ജി സുധാകരനെ അനുനയിപ്പിക്കാനും ധാരണയായി. സുധാകരൻ്റെ അതൃപ്തി മാറ്റാൻ നേതൃതലത്തിൽ ഇടപെടാനും സംസ്ഥാന സമിതി തീരുമാനിച്ചു.
സംസ്ഥാനസമിതി അംഗീകരിച്ച ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർഥി സാധ്യത പട്ടിക
|ഉദുമ
|സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു
|തൃക്കരിപ്പൂർ
|വി പി പി മുസ്തഫ
|തലശേരി
|കാരായി രാജൻ
|മട്ടന്നൂർ
|വി കെ സനോജ്
|പേരാവൂർ
|കെ കെ ശൈലജ
|മാനന്തവാടി
|ഒ ആർ കേളു
|ബത്തേരി
|വിശ്വനാഥൻ
|പേരാമ്പ്ര
|ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ
|ബേപ്പൂർ
|മുഹമ്മദ് റിയാസ്
|കൊയിലാണ്ടി
|കെ ദാസൻ
|കൊടുവളളി
|സ്വതന്ത്രൻ
|പൊന്നാനി
|എം കെ സക്കീർ
|തവനൂർ
|കെ ടി ജലീൽ
|പെരിന്തൽമണ്ണ
|പൊതുസ്വതന്ത്രൻ
|മങ്കട
|പൊതുസ്വതന്ത്രൻ
|നിലമ്പൂർ
|പൊതുസ്വതന്ത്രൻ
|തൃത്താല
|എം ബി രാജേഷ്
|ഷൊർണൂർ
|പി മമ്മിക്കുട്ടി
|ഒറ്റപ്പാലം
|പ്രേംകുമാർ
|മലമ്പുഴ
|എ പ്രഭാകരൻ
|നെന്മാറ
|കെ പ്രേമൻ
|ആലത്തൂർ
|ടി എം ശശി
|കുന്ദംകുളം
|എ സി മൊയ്തീൻ
|വടക്കാഞ്ചേരി
|സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പളളി
|ഇരിങ്ങാലക്കുട
|ആർ ബിന്ദു
|പുതുക്കാട്
|രാമചന്ദ്രൻ
|മണലൂർ
|സി രവീന്ദ്രനാഥ്
|തൃപ്പൂണിത്തുറ
|കെ എൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
|വൈപ്പിൻ
|എം പി ഷൈനി
|അരൂർ
|ദലീമ
|ആറന്മുള
|വീണാ ജോർജ്
|കൊല്ലം
|എസ് ജയമോഹൻ
|കുണ്ടറ
|എസ് എൽ സജികുമാർ
|വർക്കല
|വി ജോയ്
|ആറ്റിങ്ങൽ
|ഒ എസ് അംബിക
|വാമനപുരം
|ഡി കെ മുരളി
|കഴക്കൂട്ടം
|കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ
|വട്ടിയൂർക്കാവ്
|വി കെ പ്രശാന്ത്
|നേമം
|വി ശിവൻകുട്ടി
|അരുവിക്കര
|ജി സ്റ്റീഫൻ
|പാറശാല
|സി കെ ഹരീന്ദ്രൻ
|കാട്ടാക്കട
|ഐ ബി സതീഷ്
|നെയ്യാറ്റിൻകര
|കെ ആൻസലൻ
