ഇപി ജയരാജൻ- പി ജയരാജൻ തർക്കം: അന്വേഷണ കമ്മിഷനെ നിയോഗിച്ച് സിപിഎം; വൈദേകം റിസോർട്ട് വിവാദം അന്വേഷിക്കും
2022 നവംബറിൽ ചേർന്ന സിപിഎം സംസ്ഥാന സമിതിയിലാണ് വൈദേകം റിസോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഇപി ജയരാജനെതിരെ പി. ജയരാജൻ പരാതി ഉന്നയിച്ചത്.
Published : November 23, 2026 at 12:59 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വൈദേകം റിസോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതിയിൽ സിപിഎം നേതാവ് ഇപി ജയരാജനെതിരെ സിപിഎം അന്വേഷണം. പി.ജയരാജന്റെ പരാതിയിൽ അന്വേഷണ കമ്മിഷനെ നിയോഗിച്ചു. സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങളായ കെഎൻ ബാലഗോപാലും ടിപി രാമകൃഷ്ണനുമാണ് അന്വേഷണ കമ്മിഷൻ അംഗങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിൽ പി ജയരാജൻ വീണ്ടും ആവശ്യമുന്നയിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് അന്വേഷണ കമ്മിഷനെ നിയോഗിച്ചത്.
ഇപി ജയരാജനെതിരെ ഉയർന്ന പാർട്ടി വിരുദ്ധ നടപടികൾ കമ്മിഷന്റെ അന്വേഷണ വിഷയമാകും. വൈദേകം റിസോർട്ടിൽ ഇപി ജയരാജനും ഭാര്യക്കും മകനും സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തമുണ്ടെന്ന ആരോപണമാണ് ഉയർന്നിരുന്നത്. വൈദേകം റിസോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപി ജയരാജനെതിരെ പി ജയരാജൻ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. അതിനു പിന്നാലെ പി ജയരാജനെതിരെ ഇപി ജയരാജനും പാർട്ടിക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു.
പി.ജയരാജന് പല ജില്ലകളിലും ക്വട്ടേഷൻ സംഘമുണ്ടെന്നാണ് ഇപി ജയരാജൻ പരാതി നൽകിയത്.സ്വർണം പൊട്ടിക്കൽ സംഘവുമായി ബന്ധമെന്ന ആരോപണത്തിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്നും ഇപി പാർട്ടിക്ക് കൊടുത്ത പരാതിയിൽ പറയുന്നു. നേതാക്കളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ നവ മാധ്യമ സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പി ജയരാജന്റെ ആശീർവാദത്തോടെയാണെന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ ആരോപിക്കുന്നു.
ഇടുക്കിയിലെ റിസോർട്ടുമായി പി ജയരാജന് ബന്ധമുണ്ടെന്നും ഇപി വാദിക്കുന്നു. റിസോർട്ടിന്റെ യോഗങ്ങൾ കൂടുന്നത് ദുബായിൽ ആണ്. പി ജയരാജൻ റിസോർട്ടിന്റെ ബോർഡ് മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടെന്നും ഇപി ജയരാജന്റെ പരാതിയിലുണ്ട്. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള തർക്കം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്നാണ് സിപിഎം അന്വേഷണ കമ്മിഷനെ നിയോഗിച്ചത്.
2022 നവംബറിൽ ചേർന്ന സിപിഎം സംസ്ഥാന സമിതിയിലാണ് വൈദേകം റിസോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഇപി ജയരാജനെതിരെ പി. ജയരാജൻ പരാതി ഉന്നയിച്ചത്. തെറ്റുതിരുത്തൽ രേഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചക്കിടെയാണ് പി ജയരാജൻ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത്. പരിശോധിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ അറിയിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടാകാത്തതിനാൽ പി ജയരാജൻ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു. തുടർന്ന് താൻ എഴുതി നൽകിയ പരാതിയിൽ എന്ത് നടപടിയുണ്ടായെന്ന് പി.ജയരാജൻ 2024ലും 2025ലും സംസ്ഥാന സമിതി യോഗങ്ങളിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ വൈദേകം റിസോർട്ടിൽ തനിക്ക് ഓഹരികളില്ലെന്നും ഭാര്യ പികെ ഇന്ദിര 2022- 2023 കാലയളവിൽ വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ബാങ്ക് വഴി നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും ഇപി ജയരാജൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. റിസോർട്ടിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ സഹായങ്ങൾ മാത്രമാണ് നൽകിയതെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ സിഎംആർഎൽ മുൻ എംഡി ശശിധരൻ കർത്തയുടെ പണമാണ് ഇപി ജയരാജൻ വൈദേകത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചതെന്ന ആരോപണം ഇപി ജയരാജന്റെ സഹോദരിയുടെ മകൻ ഇപി ശ്യാംജിത്ത് ഉന്നയിച്ചു. ഈ ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെ, ശ്യാംജിത്തിനും വാർത്ത നൽകിയ സ്വകാര്യ ചാനലിനുമെതിരെ 50 ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ട പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇപി ജയരാജൻ വക്കീൽ നോട്ടിസ് അയച്ചിരുന്നു. ശ്യാംജിത്തിന്റെ ഭാര്യ ദീപയെ (റിസോർട്ടിലെ മുൻ അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ) അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്താക്കിയതിന്റെ പ്രതികാരമാണ് ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്ന് വൈദേകം മാനേജ്മെന്റ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ ശ്യാംജിത്ത് നിഷേധിച്ചു.
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