തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ ആശങ്കയിൽ സിപിഎം; അഞ്ച് സീറ്റുകളിൽ വിജയ സാധ്യത കുറവാണെന്ന് വിലയിരുത്തൽ

2021ൽ തലസ്ഥാന ജില്ലയിലെ 13 സീറ്റുകളും നേടിയ എൽഡിഎഫിന് സിറ്റിങ് സീറ്റുകൾ നഷ്ടമായാൽ സംസ്ഥാനത്താകെ തിരിച്ചടി നേരിടുമെന്ന് ആശങ്ക

CPM FEARS CHALLENGE IN 5 KEY SEATS, Kerala Assembly Election 2026
കലാശക്കൊട്ടില്‍നിന്ന് (facebook.com/CPIMKerala)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 11, 2026 at 6:44 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മണ്ഡല അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വോട്ടിങ് വിലയിരുത്തലിനുശേഷം തലസ്ഥാന ജില്ലയിലെ വിജയ പ്രതീക്ഷയിൽ ആശങ്കയിൽ സിപിഎം. ജില്ലയിലെ അഞ്ച് സിറ്റിങ് സീറ്റുകളിൽ വിജയസാധ്യത കുറവാണെന്ന ആശങ്കയിലാണ് പാർട്ടി. ശക്തമായ പോരാട്ടവും ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളുടെ ഏകീകരണവുമാണ് വിജയ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് മങ്ങലേൽക്കാൻ കാരണം. 2021ൽ തലസ്ഥാന ജില്ലയിലെ 13 സീറ്റുകളും നേടിയ എൽഡിഎഫിന് സിറ്റിങ് സീറ്റുകൾ നഷ്ടമായാൽ സംസ്ഥാനത്താകെ തിരിച്ചടി നേരിടുമെന്ന ആശങ്കയാണുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് സിപിഎം മത്സരിച്ച അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇത്തവണ കടുത്ത മത്സരമാണ് നടന്നതെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് പാർട്ടി കീഴ്ഘടകങ്ങൾ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്.

കഴക്കൂട്ടം, നെയ്യാറ്റിൻകര, അരുവിക്കര, കാട്ടാക്കട, നേമം എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലെ വിജയസാധ്യതയിലാണ് പാർട്ടിക്ക് ആശങ്കയുള്ളത്. വിജയം ലഭിച്ചാൽ തന്നെയും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നതാണ് ജില്ലാതല അവലോകന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ വിലയിരുത്തൽ. കഴക്കൂട്ടത്തും നേമത്തും ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരമാണ് നടന്നത്. കഴക്കൂട്ടത്ത് സിറ്റിങ് എംഎൽഎയായ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും വി മുരളീധരനും (ബിജെപി) ടി ശരത്ചന്ദ്രപ്രസാദും (യുഡിഎഫ്) തമ്മിലായിരുന്നു പോരാട്ടം. കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മണ്ഡലത്തിൽ ബിജെപി നേടിയ ഭൂരിപക്ഷമാണ് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎമ്മിനെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നത്. യുഡിഎഫ് തരംഗമുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ശരത്ചന്ദ്രപ്രസാദ് കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ നേടുമെന്ന സൂചനയുമുണ്ട്.

2006ൽ ബിജെപി അക്കൗണ്ട് തുറന്ന നേമത്ത് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ മേൽക്കെ നേടുമെന്ന സൂചനയാണ് മറ്റൊരു ആശങ്ക. മുൻ അരുവിക്കര എംഎൽഎയും നഗരസഭ കൗൺസിലറുമായ ശബരിനാഥനും നേമത്ത് മികച്ച പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്. സിറ്റിങ് എംഎൽഎയായ വി ശിവൻകുട്ടി പ്രചാരണരംഗത്ത് മുന്നിലായിരുന്നെങ്കിലും വിജയം സുനിശ്ചിതമാണെന്ന വിലയിരുത്തൽ കീഴ്ഘടകങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല. കാട്ടാക്കടയിൽ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകള്‍ ഏകീകരിച്ചതായും അത് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായ എം ആർ ബൈജുവിന് സഹായകരമാകുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ കെ ആൻസലൻ, അരുവിക്കരയിൽ ജി സ്റ്റീഫൻ എന്നിവരുടെ ഭൂരിപക്ഷം കുറയുമെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്കുള്ളത്. സിറ്റിങ് എംഎൽഎമാർ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണ കാലയളവിൽ മണ്ഡലങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്നില്ലെന്ന ആരോപണവും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്നിരുന്നു.

2021ൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് 14 മണ്ഡലങ്ങളിൽ 13 ഇടത്തും എൽഡിഎഫ് ആയിരുന്നു വിജയിച്ചത്. കോവളത്ത് മാത്രമായിരുന്നു യുഡിഎഫിന് വിജയിക്കാനായത്. തിരുവനന്തപുരം, കോവളം എന്നീ സീറ്റുകളിൽ പൊതുസ്വതന്ത്രരെയാണ് എൽഡിഎഫ് ഇത്തവണ മത്സരിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും വിജയപ്രതീക്ഷ കുറവാണെന്നാണ് സിപിഎം വിലയിരുത്തൽ. വോട്ടിങ് ശതമാനവും മറ്റ് വസ്തുതകളും പരിശോധിച്ചാണ് കീഴ്ഘടകങ്ങൾ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മത്സരിച്ച വർക്കല, ആറ്റിങ്ങൽ, പാറശാല എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിജയം ഉറപ്പാണെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയിലാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വം. വട്ടിയൂർക്കാവിൽ വി കെ പ്രശാന്ത് കടുത്ത മത്സരം നേരിട്ടെങ്കിലും അവിടെയും വിജയം നേടാനാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് സിപിഎം നേതൃത്വം.

അതേസമയം, പോളിങ് ശതമാനം കൂടിയാൽ യുഡിഎഫ് വിജയിക്കുമെന്നത് പഴയ കണക്കാണെന്നും സിപിഎം വിലയിരുത്തുന്നു. എസ്‌ഐആർ കാരണമാണ് വോട്ടിങ് ശതമാനം വർധിച്ചതെന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് പാർട്ടിക്കു മുന്നിലുള്ളത്. ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരമില്ലെന്നും എന്നാൽ, എൽഡിഎഫ് നടത്തിയ മേഖലാ ജാഥകൾ വേണ്ടത്ര ഗുണം ചെയ്തില്ലെന്നും ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

