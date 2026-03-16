ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് പത്മകുമാറിനെതിരെ കടുത്ത നടപടിക്കൊരുങ്ങി സിപിഎം

പത്മകുമാറിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനോ തരംതാഴ്ത്താനോ സാധ്യതയുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചടി ഒഴിവാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഇന്ന് തീരുമാനമെടുത്തേക്കും.

এ পত্মকুমার (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 16, 2026 at 7:13 AM IST

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ ആരോപണവിധേയനായ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാറിനെതിരെ സിപിഎം നടപടിക്കൊരുങ്ങുന്നു. പാർട്ടിയുടെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് കനത്ത മങ്ങലേൽപ്പിച്ച വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൻ്റെ കർശന നിർദേശപ്രകാരം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഇന്ന് തീരുമാനമെടുത്തേക്കും. പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനോ തരംതാഴ്ത്താനോ ആണ് കൂടുതൽ സാധ്യത.

സ്വർണക്കൊള്ളയും ഓഡിറ്റ് കണ്ടെത്തലും

ശബരിമല ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സ്വർണവും വെള്ളിയും കണക്കിൽപ്പെടുത്താതെ തിരിമറി നടത്തിയെന്ന അതീവ ഗൗരവതരമായ ആരോപണമാണ് മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റായ എ പത്മകുമാറിനെതിരെ നിലനിൽക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഈ പരമോന്നത പദവിയിലിരുന്ന കാലയളവിലാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതെന്ന് ദേവസ്വം ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിലും പ്രാഥമിക അന്വേഷണങ്ങളിലും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.

രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി എത്തുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച കാണിക്കയിൽ വ്യാപക കൊള്ള നടന്നുവെന്നത് വിശ്വാസി സമൂഹത്തിനിടയിൽ ഇതിനോടകം വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി. ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ തലപ്പത്തിരുന്ന് ഇത്തരമൊരു വലിയ അഴിമതിക്ക് കൂട്ടുനിന്നതിനെ കേവലം ഭരണപരമായ വീഴ്ചയായി ലഘൂകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് സിപിഎം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൻ്റെ കർശന നിലപാട്. ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എക്കാലത്തും വൈകാരികമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതിനാൽ, പ്രതിപക്ഷം ഇത് സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള വലിയ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടി ഭയം

വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ, നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഈ വിഷയം ഇടത് മുന്നണിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് സിപിഎമ്മിനും കനത്ത തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് പാർട്ടി നേതൃത്വം ഭയക്കുന്നു. ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഇതിനോടകം സർക്കാരിനും സിപിഎമ്മിനുമെതിരെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾക്ക് രൂപം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. സർക്കാരും പാർട്ടിയും ശബരിമലയെ വെറുമൊരു സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സായി മാത്രമാണ് കാണുന്നതെന്നും, അവിടെ നടക്കുന്ന വ്യാപക കൊള്ളയ്ക്ക് പാർട്ടി നേതാക്കൾ തന്നെ നേരിട്ട് നേതൃത്വം നൽകുന്നുവെന്നുമുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നിരന്തര ആരോപണങ്ങളുടെ മുനയൊടിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഇതിനായി പത്മകുമാറിനെതിരെ മാതൃകാപരമായ നടപടി അനിവാര്യമാണെന്ന് പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അഴിമതി ഒരു കാരണവശാലും വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്ന പാർട്ടിയുടെ പ്രഖ്യാപിത നയത്തിന് തീർത്തും എതിരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവവികാസങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം പാർട്ടിക്ക് നൽകിയ വിശദീകരണത്തിൽ താൻ യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും പാർട്ടിയുടെ അന്തസ്സിന് നിരക്കാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, വെറുമൊരു വിശദീകരണക്കുറിപ്പ് കൊണ്ട് മാത്രം ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മുഖം രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലെ ഭൂരിപക്ഷം നേതാക്കളും രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുന്നത്.

നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പഴയ അതൃപ്തി

മുൻ ആറന്മുള എംഎൽഎ കൂടിയായ എ പത്മകുമാർ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ സിപിഎമ്മിൻ്റെ പ്രമുഖ നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു. ശബരിമല യുവതീപ്രവേശനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക വിഷയങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്ന കാലത്ത് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച ചില പരസ്യ നിലപാടുകൾ അന്ന് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൻ്റെ വലിയ അതൃപ്തിക്ക് കാരണമായിരുന്നു.

പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില പ്രസ്താവനകൾ അന്ന് വിവാദമായി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിക്ക് തന്നെ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഈ അഴിമതി ആരോപണം കൂടി ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുന്നത്. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ നിലവിലെ വിഭാഗീയതയും ഈ കടുത്ത നടപടിക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നുണ്ട്. പത്മകുമാറിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ചെറിയൊരു വിഭാഗം ഇപ്പോഴും ജില്ലയിലുണ്ടെങ്കിലും സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ശക്തമായ നിർദേശത്തിന് മുന്നിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ നേരം പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് പത്മകുമാറിനെ നേരത്തെ തന്നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷണവും ഇന്നത്തെ യോഗവും

കേരള ഹൈക്കോടതി നേരിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുന്ന കേസായതിനാൽ ഇതിൽ യാതൊരുവിധത്തിലുമുള്ള നിയമപരമായ ഒത്തുതീർപ്പുകൾക്കും സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. കൃത്യമായ രേഖകളുടെയും ഓഡിറ്റ് തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ഈ കേസിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതിനാൽ നിയമപരമായി പത്മകുമാർ കുടുങ്ങുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിച്ച് പാർട്ടി കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാകേണ്ടതില്ലെന്നാണ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ പൊതുവായ തീരുമാനം.

സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസികൾക്കിടയിലും പാർട്ടിക്കുള്ള സ്വീകാര്യത നിലനിർത്താൻ ഇത്തരം ചില കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തേ മതിയാകൂ. ഇന്നത്തെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കും. ഇവരുടെ നേരിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യത്തിലാകും പത്മകുമാറിനെതിരെയുള്ള അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ അന്തിമരൂപം തീരുമാനിക്കുക.

Also Read:- കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക ഇന്ന്; 40-ൽ അധികം പേർ ഇടംപിടിച്ചേക്കും

