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ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: എ പദ്മകുമാറിനെതിരെ കടുത്ത നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങി സിപിഎം

നിലവിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമായ എ പദ്മകുമാർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് പാർട്ടി അംഗത്വം പുതുക്കിയത്. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമാണെങ്കിലും മറ്റ് ചുമതലകളൊന്നും പാർട്ടി പദ്മകുമാറിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല

SABARIMALA GOLD THEFT DEVASWOM BOARD PRESIDENT PADMAKUMAR CPM ACTION
പദ്മകുമാറും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 11, 2026 at 12:45 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് എ പദ്മകുമാറിനെതിരെ കടുത്ത നടപടിക്ക് സിപിഎം ഒരുങ്ങുന്നു. ഈ മാസം 15ന് ചേരുന്ന ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗമാവും നടപടിക്ക് ശിപാർശ ചെയ്യുക. സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പാർട്ടിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയ പദ്മകുമാറിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വർണം പൂശിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ വിവാദം ഉയർന്നത്. ഇത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു.

പുറത്താക്കുമോ അതോ തരംതാഴ്ത്തുമോ?
നിലവിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമായ എ പദ്മകുമാർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് പാർട്ടി അംഗത്വം പുതുക്കിയത്. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമാണെങ്കിലും മറ്റ് ചുമതലകളൊന്നും പാർട്ടി പദ്മകുമാറിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. 15ന് ചേരുന്ന ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗം കടുത്ത നടപടിക്ക് ശിപാർശ ചെയ്തേക്കാനാണ് സാധ്യത. സ്വർണക്കൊള്ള കേസടക്കം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിയെ ബാധിച്ചുവെന്നും കുറ്റാരോപിതനായി റിമാൻഡിലായ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് അധ്യക്ഷൻ പദ്മകുമാറിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്തത് പാർട്ടിയുടെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിച്ചുവെന്നും പൊതുസമൂഹത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് അവമതിപ്പുണ്ടായെന്നുമാണ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ വിലയിരുത്തൽ. ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടിക്ക് പിന്നാലെ പാർട്ടി തലത്തിൽ നടക്കുന്ന തിരുത്തൽ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കം.

തെറ്റുതിരുത്തൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി പദ്മകുമാറിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കാനോ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് തരംതാഴ്ത്താനോ ഉള്ള കടുത്ത തീരുമാനമായിരിക്കും വരാൻ സാധ്യതയെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. തെറ്റുതിരുത്തൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടിയുണ്ടാവുമെന്ന് ഒരു സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

മുൻപ് പ്രതിരോധം തീർത്തത് എംവി ഗോവിന്ദൻ
സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ പദ്മകുമാറിൻ്റെ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായപ്പോൾ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദനാണ് അന്ന് പ്രതിരോധവുമായി എത്തിയിരുന്നത്. ഒരാൾ അറസ്റ്റിലായതുകൊണ്ടുമാത്രം കുറ്റവാളിയാകുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു സെക്രട്ടറിയുടെ വാദം. അതിനാലാണ് കുറ്റപത്രം വന്നിട്ടേ പദ്മകുമാറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നടപടിയുണ്ടാകൂവെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ഇതുവരെ കേസിൽ കുറ്റപത്രവും സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ കേസ് മുറുകിയതോടെ മുൻ നിലപാടിൽ നിന്ന് സിപിഎം മാറിയിരുന്നു. വിഷയത്തിൽ പദ്മകുമാറിന് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകുകയും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിച്ഛായ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് നേതൃത്വം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

പാർട്ടിക്ക് അവമതിപ്പുണ്ടാക്കുന്നത് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് വിശദീകരണം
പദ്മകുമാറിൻ്റെ പേരിൽ തപാലിൽ അയച്ച കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസിന് പ്രത്യേക ദൂതൻ വഴിയാണ് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകിയത്. ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്ക് വന്ന നോട്ടിൽ പിത്തള എന്ന് വെട്ടി ചെമ്പ് എന്നാക്കിയതുമാത്രമാണ് തനിക്കെതിരെയുള്ള കണ്ടെത്തൽ. യഥാർഥത്തിൽ പിത്തളയിൽ അല്ല ചെമ്പിൽ തന്നെയാണ് സ്വർണം പൂശിയിട്ടുള്ളത്. തിരുവാഭരണം കമ്മിഷണറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പാളികൾ നന്നാക്കാനാണ് ബോർഡിൽ തീരുമാനമെടുത്തത്.

ബോർഡ് കൂട്ടായി എടുത്ത തീരുമാനമായിരുന്നു അത്. പാർട്ടിക്ക് അവമതിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. കുറ്റപത്രത്തിൽ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരോപണം വന്നാൽ മാത്രമേ സാങ്കേതികമായി കുറ്റവാളി എന്നെങ്കിലും പറയാനാവൂ എന്നും നിലവിൽ അത്തരം സാഹചര്യമില്ലെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ തനിക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കരുതെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

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ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 12ന് പ്രത്യേക ദൂതൻ വഴി മറുപടി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫിസിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങളിലേക്ക് പാർട്ടി കടന്നതിനാൽ നടപടിക്കാര്യം കമ്മിറ്റി ചേർന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നില്ല. നിലവിൽ തെറ്റുതിരുത്തലിൻ്റെ ഭാഗമായി നടപടി തീരുമാനിക്കാനാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചേരുന്ന യോഗങ്ങളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ അച്ചടക്കം കർശനമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കങ്ങളെല്ലാം.

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SABARIMALA GOLD THEFT
DEVASWOM BOARD PRESIDENT
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