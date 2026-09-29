'വയനാടിന് മുൻഗണന, ജനകീയ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും': കെ റഫീഖ്
സംഘടനാപരമായ പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ചും ജനകീയ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തിയും പാർട്ടി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ റഫീഖ്..
Published : September 29, 2026 at 6:57 PM IST
വയനാട്: പാർട്ടി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ജില്ല നേരിടുന്ന വികസന പ്രതിസന്ധികൾക്കുമെതിരെ സിപിഎം. വയനാട് വിപുലീകൃത ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലാണ് നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തത്. സംഘടനാപരമായ പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ചും ജനകീയ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തിയും പാർട്ടി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ റഫീഖ് വ്യക്തമാക്കി.
കള്ളാടി-ആനക്കാംപൊയിൽ തുരങ്കപാതയും മുണ്ടക്കൈ ടൗൺഷിപ്പ് നിർമാണവും വൈകുന്നതിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൽപ്പറ്റ പുത്തൂർവയൽ എംഎസ് സ്വാമിനാഥൻ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് സിപിഎം വയനാട് വിപുലീകൃത ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗം നടന്നത്. തോമസ് ഐസക്ക്, പി രാജീവ്, പി സതീദേവി, എംവി ജയരാജൻ, പി ജയരാജൻ, ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എംപി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു യോഗം.
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ബ്രാഞ്ച് തലം മുതൽ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി വരെ നടത്തിയ പരിശോധനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട തിരുത്തലുകൾ നടപ്പിലാക്കാനും ജനകീയ അടിത്തറ ഉറപ്പിക്കാനും യോഗത്തിൽ ധാരണയായി. പുതിയ തലമുറയെ പാർട്ടിയോട് ചേർത്തുനിർത്തുന്നതിനും സംഘടനാതലത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ട്. "ബഹുജന അടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തലുള്ള നടപടികൾ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദിവാസി, തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ, കർഷകർ തുടങ്ങി സാധാരണ ജനങ്ങൾ വസിക്കുന്ന ഒരിടമാണ് വയനാട്.
അത്തരത്തിൽ അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതിൻ്റെ അനിവാര്യതയും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങൾ ആസുത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയ്ക്ക് നൽകി. ഫലപ്രദമായ യോഗമാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. ജനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നത് ഏറെ പ്രധാനമാണ്. അതിനായി വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ പുതിയ തീരുമാനങ്ങളും ചർച്ചകളും നടന്നിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം ഉയർത്താൻ വേണ്ടി പുതിയ അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ടെന്ന്" സിപിഎം വയനാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ റഫീഖ് പറഞ്ഞു.
സർക്കാരിൻ്റെ വികസന വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കള്ളാടി-ആനക്കാംപൊയിൽ തുരങ്കപാത നിർമാണം പുനരാരംഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങും. മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല ദുരന്തബാധിതർക്ക് പുനരധിവാസ ടൗൺഷിപ്പിനായി തെരുവിലിറങ്ങേണ്ടി വരുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ വീഴ്ചയാണെന്നും ടൗൺഷിപ്പ് നിർമാണം അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കടുത്ത പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും പാർട്ടി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സിജി പ്രത്യുഷ്, ബൈജു നമ്പിക്കൊല്ലി, വി സുരേഷ്, വി വിശ്വനാഥൻ എന്നിവരെ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളായി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് 27 അംഗ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയാണ് നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംഘടന തിരുത്തലുകളിലൂടെ സജീവമാക്കാനാണ് സിപിഎം തീരുമാനം.
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