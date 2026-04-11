വീണാ ജോർജിന് 7000, ജനീഷ് കുമാറിന് 8,000 ഭൂരിപക്ഷം, പത്തനംതിട്ട തൂത്തുവാരും, സിപിഎം കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഇങ്ങനെ

സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പോളിങ് ശതമാനത്തിൽ നേരിയ വർധനവുണ്ടായത് എൽ.ഡി.എഫിന് അനുകൂലമാണെന്നാണ് പത്തനംതിട്ടയിലെ സി.പി.എം ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നിലപാട്

Veena George (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 11, 2026 at 7:17 PM IST

പത്തനംതിട്ട : ജില്ലയിലെ 5 സീറ്റുകളും വിജയിക്കുമെന്ന് സിപിഎം വിലയിരുത്തൽ. സിപിഎം മത്സരിച്ച 2 സീറ്റുകളിലും മറ്റ് ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥികള്‍ മത്സരിച്ച 3 സീർട്ടുകളും ഉൾപ്പെടെ 5 സിറ്റിങ് സീറ്റുകളിലും വിജയിക്കുമെന്നാണ് സിപിഎം വിലയിരുത്തൽ. ബൂത്തുതല അവലോകന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സിപിഎം വിലയിരുത്തൽ. ആറന്മുളയില്‍ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് 7000 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ വിജയിക്കുമെന്നാണ് സിപിഎം കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.

കോന്നിയില്‍ കെ യു ജനീഷ് കുമാർ 8,000 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിക്കുമെന്നും പാർട്ടി കണക്കുകൂട്ടുന്നു. ഇടതു സ്ഥാനാർഥികൾ മത്സരിച്ച അടൂരിലും റാന്നിയിലും തിരുവല്ലയിലും വിജയിക്കുമെന്നും പാർട്ടി കണക്കുകൂട്ടുന്നു. അയ്യായിരത്തോളം വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാകും ഈ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥികള്‍ വിജയിക്കുകയെന്നും പാര്‍ട്ടി വൃത്തങ്ങള്‍ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Veena George Election Campaign (ETV Bharat)

അടൂരില്‍ പ്രജി കണ്ണനും റാന്നിയില്‍ പ്രമോദ് നാരായണനും തിരുവല്ലയില്‍ മാത്യു ടി തോമസുമാണ് ഇടത് സൃഥാനാർഥികളായി മത്സരിച്ചത്. എന്നാൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ അഞ്ചു സീറ്റുകളും യുഡിഎഫ് നേടുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. 2021-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജില്ലയിലെ അഞ്ച് സീറ്റുകളും പിടിച്ചെടുത്ത ചരിത്രം ആവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ.

റാന്നിയിലെ ആശങ്ക: ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പോളിങ് ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയത് റാന്നിയിലാണ്. ഇത് പാർട്ടിയെ ചെറിയ രീതിയിൽ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) മത്സരിച്ച ഇവിടെ, വോട്ടർമാരുടെ കുറഞ്ഞ പങ്കാളിത്തം ആർക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ബൂത്ത് തലത്തിലുള്ള കണക്കുകൾ പാർട്ടി ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്. എങ്കിലും സീറ്റ് നിലനിർത്താനാകുമെന്ന് നേതൃത്വം വിശ്വസിക്കുന്നു.

കോന്നിയിലെ ആത്മവിശ്വാസം: കെ.യു. ജനീഷ് കുമാറിലൂടെ കഴിഞ്ഞ തവണ പിടിച്ചെടുത്ത കോന്നിയിൽ ഇത്തവണയും മികച്ച ഭൂരിപക്ഷം പാർട്ടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മണ്ഡലത്തിൽ നടന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ജനപ്രീതിയും വോട്ടായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

ആറന്മുളയും അടൂരും: വീണ ജോർജ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആറന്മുളയിൽ ശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് നടന്നതെങ്കിലും ഭരണത്തുടർച്ചയ്ക്ക് വോട്ടർമാർ പിന്തുണ നൽകിയെന്നാണ് സി.പി.എം കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. അടൂരിലും എൽ.ഡി.എഫ് മുന്നേറ്റം പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു.

തിരുവല്ലയിലെ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം: തിരുവല്ലയിൽ ഇത്തവണ വോട്ടുകൾ കൃത്യമായി പോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടതായും നിഷ്‌പക്ഷ വോട്ടുകൾ എൽ.ഡി.എഫിന് അനുകൂലമായതായും പാർട്ടി വിലയിരുത്തുന്നു. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പോളിങ് ശതമാനത്തിൽ നേരിയ വർധനവുണ്ടായത് എൽ.ഡി.എഫിന് അനുകൂലമാണെന്നാണ് പത്തനംതിട്ടയിലെ സി.പി.എം ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നിലപാട്. റാന്നിയിലെ പോളിങ് കുറഞ്ഞതൊഴിച്ചാൽ ബാക്കി മണ്ഡലങ്ങളിൽ വലിയ ഭീഷണികളില്ലെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം.

Also Read: തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ ആശങ്കയിൽ സിപിഎം; അഞ്ച് സീറ്റുകളിൽ വിജയ സാധ്യത കുറവാണെന്ന് വിലയിരുത്തൽ

