സെൻസസ് അട്ടിമറിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട; അടിയന്തര സർവ്വകക്ഷി യോഗം വിളിക്കണമെന്ന് സിപിഎം
വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിലെ അപകടങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ ദുരുപയോഗ സാധ്യതകളും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
Published : August 25, 2026 at 8:07 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് ആരംഭിക്കുന്ന സെൻസസ് പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടനവധി ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അടിയന്തരമായി സർവ്വകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചുചേർക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രജിസ്ട്രാർ ജനറലിനും സെൻസസ് കമ്മീഷണർക്കും കത്തയച്ച് സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി. ജനസംഖ്യ നിശ്ചയിക്കാനും വിഭവങ്ങളുടെ പങ്കുവെപ്പിനും നിർണായകമായ 16 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ഈ സെൻസസ് പ്രക്രിയയെ ബി ജെ പി തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയ്ക്കായി ദുരുപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ജാതി കണക്കെടുപ്പിനും രേഖപ്പെടുത്തലിനുമായി ശാസ്ത്രീയവും സുതാര്യവുമായ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരണമെന്നതടക്കം ഏഴ് പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളാണ് കത്തിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത്.
വ്യക്തിഗത വിവരശേഖരണത്തിനെതിരെ ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ്
സാധാരണ സെൻസസുകളിൽ ഇല്ലാത്ത അനാവശ്യ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ചോർത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് സി പി എം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മാതാപിതാക്കളുടെ മതം, ജനനസ്ഥലം, പങ്കാളിയുടെ വിവരങ്ങൾ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ, ഫോൺ നമ്പർ, മറ്റ് തിരിച്ചറിയൽ നമ്പറുകൾ എന്നിവ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണം. സെൻസസ് വിവരങ്ങളെ വോട്ടർ ഐഡി, ക്ഷേമപദ്ധതികൾ, പൗരത്വ വിവരങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കരുത്. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ പുറത്താക്കാനോ പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കാനോ സെൻസസ് ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും തടയണം.
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ഫെഡറൽ തത്വങ്ങളും മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയവും
സെൻസസ് വിവരങ്ങൾ മണ്ഡല പുനർനിർണ്ണയത്തെയും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫെഡറൽ തത്വങ്ങളെയും ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ ബാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സുതാര്യമായ പൊതുചർച്ച ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് എം എ ബേബി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൂടാതെ, ഭിന്നശേഷി അവകാശ നിയമത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്ന 21 വിഭാഗങ്ങളുടെയും കൃത്യമായ കണക്കെടുപ്പ് ഉണ്ടാകണമെന്നും കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വ്യക്തിഗത ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നത് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതിയെന്ന് വ്യവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിലും, ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇത് നിർബന്ധിച്ച് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയേറെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
നിലവിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ വലിയ ഭീതിയും അവിശ്വാസവും സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണെന്നും അത് പരിഹരിക്കപ്പെടണമെന്നും കത്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകൾക്കായി ഭരണകൂടം ഈ പ്രക്രിയയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുവെന്ന ആരോപണം ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, സുതാര്യവും മതേതരവുമായ ഒരു സെൻസസ് സംവിധാനം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫെഡറൽ തത്വങ്ങൾക്കും ജനാധിപത്യത്തിനും അത്യാവശ്യമാണ്. പൗരന്മാരുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും, ഭിന്നശേഷിക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ കൃത്യമായ കണക്കെടുപ്പിനും മുൻഗണന നൽകുന്ന രീതിയിൽ പ്രക്രിയ പുനക്രമീകരിക്കണമെന്നും സി പി എം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
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