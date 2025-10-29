ETV Bharat / state

പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി മരവിപ്പിക്കൽ: മന്ത്രിസഭായോഗ ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിക്കുമെന്ന് ഡി രാജ

പദ്ധതി മരവിപ്പിച്ചതായി പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന സിപിഐയുടെ ഉപാധി സിപിഎം അംഗീകരിച്ചതായാണ് സൂചന

പിണറായി വിജയൻ, ഡി രാജ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 29, 2025 at 1:45 PM IST

തിരുവനന്തപുരം/ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പിഎം ശ്രീ (PM Schools for Rising India) പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച വിവാദങ്ങളെക്കുറിച്ച് മന്ത്രിസഭായോഗത്തിനു ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിശദീകരണം നൽകുമെന്ന് സിപിഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി രാജ. ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ സിപിഐ മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിലെ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഇളവ് തേടിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കത്തു നൽകിയേക്കുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

സിപിഎം യോഗ തീരുമാനങ്ങളും കത്തിടപാടുകളും

സിപിഐ നേതാക്കൾ എകെജി സെൻ്ററിലെത്തി സിപിഎം നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് വിഷയത്തിൽ നിർണായകമായ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടതെന്ന സൂചനകളുണ്ട്. രാവിലെ ചേർന്ന സിപിഎം അവെയ്‌ലബിൾ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിൽ പദ്ധതി മരവിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായാണ് പുറത്തുവന്ന വിവരങ്ങൾ. യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എംഎ ബേബി, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ, എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ടിപി രാമകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ഈ കത്തിൻ്റെ കരട് സിപിഎം നേതാവ് എംഎ ബേബി സിപിഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി രാജയ്ക്ക് അയച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും സൂചനകളുണ്ട്.

സിപിഐയുടെ സമ്മർദവും തുടർനടപടികളും

പദ്ധതിയുടെ തുടർനടപടികൾ, അതായത് സ്കൂൾ പട്ടിക തയ്യാറാക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ, മരവിപ്പിച്ചേക്കും. സിപിഐയുമായുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച ശേഷം മാത്രമേ തുടർനടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് സൂചന. വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതികരണം നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനും മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിക്കും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം സിപിഎമ്മിനാണ് എന്ന് സിപിഐ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധാരണാപത്രത്തിൽ നിന്ന് ഉടൻ പിൻമാറാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ മരവിപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കത്തു നൽകണമെന്ന നിലപാടിൽ സിപിഐ ഉറച്ചു നിന്നു. ഉപസമിതികളെ വച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് പകരം നയപരമായ തീരുമാനം ഉടൻ എടുക്കണമെന്ന് സിപിഐ നേതൃത്വം സിപിഎം നേതൃത്വത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ഇടതുമുന്നണിയിലെ തർക്കവും എതിർപ്പും

കേന്ദ്ര പദ്ധതിയായ പിഎം ശ്രീ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രവുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചതാണ് ഇടതുമുന്നണിയിൽ വലിയ തർക്കങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചത്. സിപിഐയുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പിനെ തുടർന്നാണ് സിപിഎം നിലവിൽ അനുരഞ്ജനത്തിന് തയ്യാറായത്. സിപിഐ കേന്ദ്ര നേതൃത്വവും സംസ്ഥാന ഘടകവും പദ്ധതിക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തിരുന്നു. പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നയങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും, ഇത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അധികാരങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കാൻ കാരണമാകുമെന്നുമാണ് സിപിഐയുടെ പ്രധാന വാദം.

