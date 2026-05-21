'ഇത്രയും ക്രൂരമായ നടപടി ഉണ്ടായത് സർക്കാർ മാറിയെന്ന ഒറ്റ കാരണത്താല്‍', പാരിയത്തുകാവ് കുടിയൊഴുപ്പിക്കലിനെതിരെ പി രാജീവ്

P Rajeev
Published : May 21, 2026 at 7:40 PM IST

എറണാകുളം: കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിൻ്റെ പേരിൽ പാരിയത്തുകാവ് നഗറിലുണ്ടായ പൊലീസ് നടപടിക്ക് ഇരകളായ വയോധികരും രോഗികളുമായ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും മുൻ മന്ത്രിയും സിപിഐഎം നേതാവുമായ പി. രാജീവിന് മുന്നിൽ. തങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ക്രൂരമായ മർദനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അപമാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പി. രാജീവിനോട് വിവരിക്കുമ്പോൾ പലരും വിതുമ്പുകയായിരുന്നു.

യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയതിന് പിന്നാലെ, സംസ്ഥാനത്ത് ഉയർന്നുവന്ന ആദ്യത്തെ ശക്തമായ സമരമുഖമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പാരിയത്തുകാവ്. പൊലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സിപിഐഎമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച 'സംരക്ഷണ സദസ്' ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയതായിരുന്നു പി. രാജീവ്.

കുടിയൊഴിപ്പിക്കലുള്ള സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ പി രാജീവ് (ETV Bharat)

ബുധനാഴ്‌ച പാരിയത്തുകാവ് നഗറിലുണ്ടായ പോലീസ് അതിക്രമം മുൻപൊരിക്കലും കേരളം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധം അതിരൂക്ഷമായിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. കുടിയൊഴിപ്പിക്കലെന്ന പേരിൽ എത്തിയ പൊലീസ് സംഘം വൃദ്ധരെയോ രോഗികളെയോ സ്ത്രീകളെയോ പരിഗണിക്കാതെയാണ് ക്രൂരമായി പെരുമാറിയെതെന്നാണ് ആരോപണം. പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട നിർധന കുടുംബങ്ങളെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ബലംപ്രയോഗിച്ച് വലിച്ചിഴക്കുകയും മർദിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

സർക്കാരിനും പൊലീസിനുമെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം

ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് സംരക്ഷണ സദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത പി. രാജീവ് വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്വന്തം ജില്ലയിൽ ഇത്തരമൊരു പൊലീസ് നരനായാട്ട് ജനങ്ങൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കേവലം സർക്കാർ മാറിയെന്ന ഒരൊറ്റ കാരണത്താലാണ് പാരിയത്തുകാവിൽ ഇത്രയും അതിക്രൂരമായ പൊലീസ് നടപടിയുണ്ടായത്. ബലം പ്രയോഗിച്ച് കുടിയൊഴിപ്പിക്കരുതെന്ന നിലപാടാണ് മുൻ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത്.
അതിനാലാണ് ഇത്രയും നാൾ ഇവർക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.

മുൻ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ഈ പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭൂമി നൽകുന്നതിനായി തുടങ്ങിവെച്ച സർവ്വേ നടപടികൾ അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിക്കണം. ഈ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അർഹമായ പട്ടയം നൽകാൻ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്നും പി. രാജീവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സർക്കാറിനെതിരെ രണ്ടാം ദിവസം തന്നെ സമര രംഗത്ത് ഇറങ്ങേണ്ടി വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലന്നും അദേഹം പറഞ്ഞു.

പി രാജീവ് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം പോലീസ് അതിക്രമം നടന്ന പ്രദേശം സന്ദർശിച്ച പി. രാജീവിനോട് തങ്ങളെ പൊലീസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉപദ്രവിച്ചതെന്ന് നാട്ടുകാർ നേരിട്ട് കാണിച്ചുക്കൊടുത്തു. രോഗികളായ വയോധികരെപ്പോലും ക്രൂരമായി തള്ളിമാറ്റിയ പൊലീസ് നടപടി ജനാധിപത്യ സർക്കാരിന് ചേർന്നതല്ലെന്ന വികാരമാണ് പ്രദേശത്താകെ അലയടിക്കുന്നത്.

പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കാൻ സിപിഎം

പൊലീസിൻ്റെ അതിക്രമത്തെ മുൻനിരയിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധിച്ച സിപിഐഎം നേതാക്കൾക്കെതിരെ കടുത്ത പ്രതികാര നടപടികളാണ് പൊലീസ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് സിപിഎം ആരോപണം. സിപിഐഎം ഏരിയാ സെക്രട്ടറി സി.എം. കരീം, വാഴക്കുളം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി സിറാജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള 18 ഓളം നേതാക്കളെ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു. കൂടാതെ കണ്ടാലറിയാവുന്ന അമ്പതോളം പേർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ, ഇത്തരം ഭീഷണികൾക്ക് മുന്നിൽ വഴങ്ങില്ലെന്ന് സിപിഐഎം നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ബലം പ്രയോഗിച്ച് കുടുംബങ്ങളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കാൻ വീണ്ടും നീക്കമുണ്ടായാൽ അതിനെക്കാൾ ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർക്കുമെന്നാണ് പാർട്ടി നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സമരപരിപാടികൾ കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനായാണ് പാരിയത്തുകാവ് നഗർ സംരക്ഷണ സമിതി രൂപീകരിച്ചത്.

പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സിപിഐഎം ഈ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ താക്കീതായി ഈ സമരം മാറുമെന്നും സിപിഎം നേതാക്കൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെ ഉൾപ്പടെ സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കാനാണ് സിപിഎം ആലോചിക്കുന്നത്.

