ചിറ്റയം ഗോപകുമാര്‍ പുറത്ത്, അടൂരില്‍ യുവമുഖം പ്രിജി കണ്ണൻ, സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ച് സിപിഐ

തുടർച്ചയായി മൂന്ന് തവണ വിജയിച്ചവർ മാറിനില്‍ക്കണമെന്ന പാർട്ടി തീരുമാനം കർശനമാക്കിയതോടെ ചിറ്റയം പട്ടികയിൽ നിന്നും പുറത്താകുകയായിരുന്നു.

LDF Candidate Priji Kannan (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 9, 2026 at 7:44 AM IST

പത്തനംതിട്ട: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അടൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ സിപിഐയിലെ പ്രിജി കണ്ണൻ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി. മുൻ കൊല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗമായ പ്രിജിയുടെ പേര് സംസ്ഥാന എക്‌സിക്യൂട്ടീവിലാണ് തീരുമാനമായത്. സംസ്ഥാന കൗണ്‍സിലിൽ അന്തിമ അംഗീകാരമാകും.

സിറ്റിംഗ് എംഎൽഎയായ ഡെപ്യൂട്ടി സ്‌പീക്കർ ചിറ്റയം ഗോപകുമാറിന് സിപിഐ ഇളവ് നൽകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു സിപിഐ ജില്ലാ നേതൃത്വം. എന്നാൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് തവണ വിജയിച്ചവർ മാറിനില്‍ക്കണമെന്ന പാർട്ടി തീരുമാനം കർശനമാക്കിയതോടെ ചിറ്റയം പട്ടികയിൽ നിന്നും പുറത്താകുകയായിരുന്നു.

LDF Candidate Priji Kannan Begins Campaigning in Adoor with Wall Paintings (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ചിറ്റയത്തെ വീണ്ടും മത്സരിപ്പിക്കണമെന്ന ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശയാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തള്ളിയത്. പാർട്ടി തീരുമാനം വന്നതിന് പിന്നാലെ അടൂർ മണ്ഡലത്തില്‍ പ്രിജി കണ്ണനായി ചുവരെഴുത്തുകള്‍ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അടൂർ നഗരസഭാ ഒന്നാം വാർഡിൽ പ്രിജി കണ്ണാനായി ചുവരെഴുത്ത് ആരംഭിച്ചാണ് അടൂർ അസംബ്ലി മണ്ഡലം എൽഡിഎഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കമായിരിക്കുന്നത്.

LDF Candidate Priji Kannan Begins Campaigning in Adoor with Wall Paintings (ETV Bharat)


2020-2025 ൽ കൊല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നെടുമ്പന ഡിവിഷനിൽ നിന്നും 10848 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് പ്രിജി വിജയിച്ചത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗമെന്ന നിലയിൽ പള്ളിക്കൽ ഡിവിഷനിൽ നടത്തിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ജനങ്ങളുമായുള്ള അടുത്ത ബന്ധവുമാണ് അവർക്ക് നിയമസഭാ സീറ്റിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നത്. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന് പുറമെ സാംസ്‌കാരിക-സാമൂഹിക രംഗങ്ങളിലും അവർ സജീവമാണ്

LDF Candidate Priji Kannan (ETV Bharat)

കേരള സർവ്വകലാശാലയിൽ ജനപ്രതിനിധികളുടെ പ്രതിനിധിയായി സെനറ്റ് അംഗമായിരുന്നു. എഐഎസ്എഫ് മുൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്, എഐവൈഎഫ് കൊല്ലം ജില്ലാ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം, സിപിഐ നെടുവത്തൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അംഗം എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

കരീപ്ര എൻ നാരായണൻ ഉണ്ണി ഗ്രന്ഥശാല എക്‌സി അംഗവുമാണ്. കൊല്ലം എസ് എൻ വനിതാ കോളജിൽ നിന്നും ബിരുദവും കൊല്ലം എസ് എൻ കോളജിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും പത്തനാപുരം മൗണ്ട് താബൂർ ട്രെയിനിങ് കോളജിൽ നിന്നും ബി എഡും കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കരീപ്ര അരുവാറ്റൂർ തെക്കേവിള വീട്ടിൽ പരേതനായ ജി ശശിധരൻ്റെയും അനിതയുടെയും ഇളയ മകളാണ്. എഐവൈഎഫ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം യു കണ്ണനാണ് ഭർത്താവ്.

LDF Candidate Priji Kannan Begins Campaigning in Adoor with Wall Paintings (ETV Bharat)

അതേസമയം, നിലവിലെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിലെ നാല് സി.പി.ഐ മന്ത്രിമാരും അതാത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ തന്നെ വീണ്ടും മത്സരിക്കുമെന്ന് പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെ. രാജൻ (റവന്യൂ മന്ത്രി), ഒല്ലൂർ. പി. പ്രസാദ് (കൃഷി മന്ത്രി), ചേർത്തല. ജി.ആർ. അനിൽ (ഭക്ഷ്യ-സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി), നെടുമങ്ങാട്. ജെ. ചിഞ്ചുറാണി (മൃഗസംരക്ഷണ-ക്ഷീരവികസന മന്ത്രി), ചടയമംഗലം എന്നിവര്‍ വീണ്ടും ജനവിധി നേടും.

