ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായാൽ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിന് മുന്നോട്ട് വെച്ച കാൽ പിന്നോട്ട് വെക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ലേബർ കോഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ബിജെപി സർക്കാരിന് പിന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരുമെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം
Published : December 4, 2025 at 2:57 PM IST
കോഴിക്കോട്: ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് പിഎം ശ്രീയ്ക്ക് വേണ്ടി പാലമാകാൻ പോകില്ലെന്നും പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയത് എൽഡിഎഫ് ആശയത്തിൻ്റെ വിജയമാണെന്നും സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം. പദ്ധതിയിലെ ഈ പിൻവാങ്ങൽ സിപിഐയുടെ മാത്രം വിജയമല്ല. സിപിഐക്കും സിപിഎമ്മിനും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരേ നിലപാടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും കോഴിക്കോട് പ്രസ് ക്ലബിൽ 'മീറ്റ് ദി ലീഡർ' പരിപാടിയിൽ ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു.
പിഎം ശ്രീക്ക് വേണ്ടി പാലമാകാൻ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് പോയില്ല, പോകുകയുമില്ല. എസ്.എസ്.കെ (സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം)യിൽ കിട്ടാനുള്ള പണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനുമായി ബ്രിട്ടാസ് സംസാരിച്ചത്. ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ഇന്നും എന്നെ വിളിച്ചു. സിപിഐക്ക് ജോൺ ബ്രിട്ടാസിനെയാണ് വിശ്വാസം. സിപിഎമ്മിൻ്റെ നയം മറന്ന് ബ്രിട്ടാസ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായി സംസാരിക്കില്ല. ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ പറഞ്ഞത് ബിജെപി രാഷ്ട്രീയമാണെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു.
സഞ്ചാർ സാഥി പൗരൻ്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം
സഞ്ചാർ സാഥി പൗരൻ്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കടന്നുകയറ്റമാണ്. ഇത് ഫാസിസത്തിലേക്കുള്ള അടുത്ത ചവിട്ടുപടി ആയിരുന്നു. ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായാൽ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിന് മുന്നോട്ട് വെച്ച കാൽ പിന്നോട്ട് വെക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ലേബർ കോഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ബിജെപി സർക്കാരിന് പിന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ആയാലും ഭയമില്ലെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം വ്യക്തമാക്കി. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം മൂന്നാം എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിനുള്ള ചവിട്ടുപടിയാകും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നാൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും (ഇഡി) വരുമെന്നും എംടിയുടെ നോവലിലെ വരികൾ പോലെ ഇഡി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയാൽ 'വരും വരാതിരിക്കില്ല' എന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.
കോൺഗ്രസിനെതിരെ വിമർശനം
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം വിഷയം നിരന്തരം ചർച്ചയാകുന്നത് കേരളം പോലുള്ള പ്രബുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് നിലവാരത്തകർച്ചയാണ്. കോൺഗ്രസ് തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണ്, പാർട്ടിക്കകത്ത് മാഫിയാ സംസ്കാരം വളർന്നു കഴിഞ്ഞു.
പാലക്കാട് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് മാധ്യമങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രതികരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സംഘം തടഞ്ഞു. ഒരു പെണ്ണിൻ്റെയും മാനത്തിൽ കൈവെക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല, അത് ഏത് മാഫിയ ആണെങ്കിലും അവരുടെ ഗോഡ്ഫാദർ ആണെങ്കിലും. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ആദ്യമായി ഒരു പോലെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിനെ ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വിളിച്ച് തന്നെ അറിയിച്ചതായും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. അതേ സമയം കോൺഗ്രസിൽ പാർട്ടിക്കകത്ത് പാർട്ടിയാണ്. ചതുർമുഖ പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് തോന്നും. എന്നാൽ ആറ് മുഖങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് താൻ പറയും എന്നും ബിനോയ് വിശ്വം വിമർശിച്ചു.
