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പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതൃസ്ഥാനത്തിൽ കടുംപിടുത്തവുമായി സിപിഐ; നിർണായക സംസ്ഥാന നിർവാഹകസമിതി യോഗം ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ

സിപിഎം- സിപിഐ തർക്കം മുറുകുന്നതിനിടെ, സിപിഐയുടെ കേന്ദ്ര സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി, ദേശീയ കൗൺസിൽ യോഗങ്ങൾ നാളെ നടക്കും.

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Binoy Vishwam (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 1, 2026 at 1:12 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതൃസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് അസാധാരണ പ്രതിസന്ധിയിലായ ഇടതുമുന്നണിയിൽ തുടർ നടപടികൾ തീരുമാനിക്കാനായി സിപിഐയുടെ നിർണായകമായ സംസ്ഥാന നിർവാഹകസമിതി യോഗം ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഡൽഹിയിൽ ചേരും. പാർട്ടി കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി രാജയോട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡൽഹിയിൽ യോഗം ചേരാൻ തീരുമാനമായത്. സിപിഎം- സിപിഐ തർക്കം മുറുകുന്നതിനിടെ, സിപിഐയുടെ കേന്ദ്ര സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി, ദേശീയ കൗൺസിൽ യോഗങ്ങൾ നാളെ നടക്കും.

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എൽഡിഎഫ് സിപിഐയുടെ കുഞ്ഞാണെന്നും അതിനെ തകർക്കുന്ന യാതൊരു നീക്കവും അനുവദിക്കില്ലെന്നും സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. 'പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതൃസ്ഥാന വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ പക്വത കാണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഉപനേതാവ് ആരാണെന്നെഴുതി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കത്ത് നൽകിയാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞത് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണനാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഏറ്റ് പറയാതിരിക്കാനുള്ള പക്വത പിണറായിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി പദവി വേണ്ടെന്നുവച്ച പാർട്ടിയാണ് സിപിഐ. സിപിഐക്ക് പദവിയല്ല വിഷയം, മറിച്ച് എൽഡിഎഫിൻ്റെ പ്രവർത്തന സംസ്‌കാരമാണ് വിഷയം.

സിപിഎം- സിപിഐ ബന്ധം ശിഥിലമാക്കുന്ന യാതൊരു നിലപാടും സിപിഐയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകില്ല. പദവി സിപിഎമ്മിന് ലഭിക്കണമെന്നത് അവരുടെ മാത്രം അഭിപ്രായമാണ്, അത് എൽഡിഎഫ് തീരുമാനമല്ല. മുന്നണിക്കുള്ളിൽ ചർച്ച ചെയ്‌ത് പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് സിപിഐ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സിപിഐ പ്രത്യേക ബ്ലോക്ക് ആയി ഇരിക്കുമോയെന്നത് ഇപ്പോൾ പറയാനാവില്ലെ'ന്നും ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതൃ പദവി ലഭിക്കുമെന്ന ബിനോയ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം പാർട്ടിയുടെ വിശ്വാസമാണെന്ന് കെ രാജൻ എംഎൽഎ പറഞ്ഞു. അർഹതപ്പെട്ടതാണ് സിപിഐ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സിപിഎം കടുംപിടിത്തം തുടർന്നാൽ രണ്ടു സാധ്യതകളാണ് പാർട്ടിക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. നിയമസഭയിൽ പ്രത്യേക ബ്ലോക്കായി മാറുകയോ, എൽഡിഎഫ് നേതൃയോഗങ്ങളിൽനിന്നും മുന്നണിയുടെ പരിപാടികളിൽനിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുകയോ ചെയ്യാം. പ്രതിഷേധ സൂചകമായി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്കു നീങ്ങിയേക്കാമെന്ന സൂചനകൾ ശക്തമാണ്. സിപിഎമ്മിൻ്റെ കേന്ദ്രനേതൃത്വവുമായി സിപിഐയുടെ കേന്ദ്രനേതൃത്വം നടത്തുന്ന ആശയവിനിമയവും ഇന്നത്തെ തീരുമാനത്തെ സ്വാധീനിക്കും. സിപിഐയുടെ നിർണായകയോഗം ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്നതിനിടെ, തിരുവനന്തപുരത്ത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് യോഗം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മാസം 13 മുതൽ 15 വരെ കോഴിക്കോട് സിപിഎം വിശാല സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം നടക്കും.

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TAGGED:

CPI STATE COMMITTEE MEETING DELHI
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KERALA DEPUTY OPPOSITION LEADER
PINARAYI VIJAYAN
CPI STATE COMMITTEE MEETING DELHI

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