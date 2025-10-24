'എന്തു സർക്കാരാണിത്': പിഎം ശ്രീ കരാറിനെതിരെ സിപിഐ; 27ന് ആലപ്പുഴയിൽ നിർണായക എക്സിക്യൂട്ടീവ്
പിഎം ശ്രീയില് ഒപ്പിട്ടത് മുന്നണി മര്യാദകളുടെ ലംഘനമെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം, കുറച്ചു പണത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തില് ആര്എസ്എസ് അജണ്ടയ്ക്കു മുന്നില് തലകുനിക്കുന്നതാകരുത് എല്ഡിഎഫെന്നും സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി
Published : October 24, 2025 at 7:27 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയുടെ എംഒയുവിൽ ഒപ്പിട്ട സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് സിപിഐ. ആരോടും ചർച്ച ചെയ്യാതെയും എവിടെയും ഉന്നയിക്കാതെയും സഖ്യകക്ഷികളെ ഇരുട്ടിൽ നിർത്തി ഇത്രയും ഗൗരവമായ ഒരു കാര്യം നടപ്പാക്കി എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന് എങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് സിപിഐക്ക് അറിയില്ലെന്ന് നിർണായക പാർട്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിനു ശേഷം നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു.
നയപരമായ തീരുമാനം ആവശ്യമാണെന്നു കണ്ട് മന്ത്രിസഭ രണ്ടു തവണ മാറ്റി വച്ച വിഷയം പിന്നീടൊരിക്കലും മന്ത്രിസഭ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. നയപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനിക്കാൻ എൽഡിഎഫിലും ചർച്ചയുണ്ടായിട്ടില്ല. എൽഡിഎഫിൻ്റെ ശൈലി ഇതല്ല. ഇത് ഒപ്പിട്ടതായി വാർത്തകൾ വന്നപ്പോൾ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ മനസാകുന്നത് ഒപ്പിട്ടു എന്നാണ്. ആ ഒപ്പിടൽ മുന്നണി മര്യാദകളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് സിപിഐ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു. നയപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ എൽഡിഎഫിൻ്റെ വഴി ഇതല്ല.
ഈ ശൈലി തിരുത്തപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ്, തിരുത്തിയേ തീരൂ എന്നും ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം വച്ച് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർക്ക് സിപിഐ ഇന്ന് കത്തു നൽകി. പാർട്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഇന്ന് വിഷയം ചർച്ചചെയ്തു. ഇനിയും ചർച്ചകളുണ്ടാകും. നയപരമായ ചർച്ചകൾക്കായി 27ന് പാർട്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആലപ്പുഴയിൽ ചേർന്ന് ഉചിതമായ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും.
എൽഡിഎഫിൻ്റെ പിറവിയിലും വളർച്ചയിലും മറ്റേതു പാർട്ടിയെക്കാളും പങ്കു വഹിച്ച പാർട്ടിയാണ് സിപിഐ. കേരളത്തിലെ ആദ്യ കമ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് സാരഥ്യം വഹിച്ച പാർട്ടി സിപിഐ ആണ്. 1957ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച പ്രകടന പത്രിക തയ്യാറാക്കാൻ രൂപീകരിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ കൺവീനർ സിഅച്യുതമേനോൻ ആയിരുന്നു. അന്നത്തെ പ്രകടന പത്രിക ഊന്നൽ നൽകിയത് കാർഷിക വ്യാവസായിക മേഖലകൾക്കു മാത്രമല്ല, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കു കൂടിയായിരുന്നു.
അതേ കാഴ്ചപ്പാടോടെയാണ് പിഎം ശ്രീയെയും പാർട്ടി മനസിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിഎം ശ്രീയെ കുറിച്ചുള്ള പുത്തൻ തീരുമാനങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പത്രവാർത്തകളല്ലാതെ പിഎം ശ്രീയെ പറ്റിയുള്ള എംഒയു എന്താണെന്നോ അതിൽ ഒപ്പിടുമ്പോൾ കേരളത്തിനു കിട്ടിയ വാഗ്ദാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പാർട്ടി ഇപ്പോഴും ഇരുട്ടിലാണ്. അതെന്താണെന്നറിയാനുള്ള അവകാശം സിപിഐക്ക് മാത്രമല്ല എൽഡിഎഫിലെ ഓരോ കക്ഷിക്കുമുണ്ട്. എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ അങ്ങേയറ്റത്തെ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരുടമ്പടിയിൽ ഒപ്പിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കമെന്താണെന്ന് അറിയാൻ അവകാശമുണ്ട്.
അതറിയാനും അറിയിക്കാനുമുള്ള വേദിയാണ് എൽഡിഎഫ്. അവിടെയെങ്ങും ഇതേപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചയുണ്ടായിട്ടില്ല. ഘടക കക്ഷികളെ അറിയിക്കാതെയല്ല എൽഡിഎഫ് മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടത്. ഇത്രയും ഗൗരവമേറിയ വിദ്യാഭ്യാസം പോലൊരു മേഖലയിൽ കേരളത്തിലെ എൽഡിഎഫ് പങ്കാളിയാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം സഖ്യക്ഷികളെ അറിയിക്കാത്തതിൻ്റെ യുക്തി മനസിലാകുന്നില്ല. മന്ത്രിസഭയ്ക്കകത്തും ഈ എംഒയുവിനെപ്പറ്റി ചർച്ചയുണ്ടായിട്ടില്ല.
രണ്ടു തവണ മന്ത്രിസഭയിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ചയ്ക്കു വന്നിട്ടുണ്ട്. 2024 ഡിസംബറിൽ ഈ വർഷവും ചർച്ചയ്ക്കു വന്നിട്ടും ഉള്ളടക്കം മൂടി വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഈ രണ്ടു തവണയും നയപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഇതു മാറ്റി വച്ചതാണ്. നയപരമായ തീരുമാനം ആവശ്യമാണെന്നു കണ്ട് മന്ത്രിസഭ മാറ്റി വച്ച വിഷയം പിന്നീടൊരിക്കലും മന്ത്രിസഭ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് ഒപ്പിട്ടതായി വാർത്തകൾ വന്നപ്പോൾ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ മനസാകുന്നത് ഒപ്പിട്ടു എന്നാണ്.
ആ ഒപ്പിടൽ മുന്നണി മര്യാദകളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് സിപിഐ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു. നയപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ എൽഡിഎഫിൻ്റെ വഴി ഇതല്ല. എൽഡിഎഫ് കൺവീനർക്ക് നൽകിയ കത്ത് എൽഡിഎഫിലെ എല്ലാ ഘടകകക്ഷികൾക്കും അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിഎം ശ്രീ എന്നത് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെ ഒരു ഷോകേസ് ആണെന്നാണ് സിപിഐ മനസിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കേവലമായ ഒരു പേരിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല.
ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടതു മുന്നണിയ്ക്കുള്ള ആശങ്ക സിപിഐയുടെ മാത്രം ആശങ്കയല്ല. ഇതേ ആശങ്കകൾ സിപിഎമ്മിനുമുണ്ട്. സിപിഐയും സിപിഎമ്മും മാത്രമല്ല, എല്ലാ ഇടതു പാർട്ടികളും മതേതര ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരും ഒരു പോലെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക പങ്കു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പിഎം ശ്രീപോലൊരു പദ്ധതിയിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ പലവട്ടം ചിന്തിക്കണം.
ഇതിനെ ആദ്യം മുതൽ എതിർത്തു പോന്ന വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി അനാവശ്യമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തിടുക്കം കാണിച്ചതെന്തിനായിരുന്നു. ഒരിടത്തും ചർച്ച ചെയ്യാതെ ഒരുദ്യോഗസ്ഥ ഡൽഹിയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത് എംഒയുവിൽ ഒപ്പു വയ്ക്കുന്നു. ഒപ്പു വച്ചതിൻ്റെ അടുത്ത നിമിഷം കേന്ദ്ര ബിജെപി സർക്കാർ അതിനെ പുകഴ്ത്തുകയാണ്. അതിനെ എബിവിപിയും ബിജെപിയും വാഴ്ത്തുന്നു.
ബിജെപിയും ആർഎസ്എസ്സും എബിവിപിയും ഇതിനെ പിന്തുണച്ചെങ്കിൽ ഇഎംഎസ്സിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്നു വേണം കരുതാൻ. കുട്ടികളെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ വച്ചു തന്നെ പിടികൂടുവാനുള്ള ആർഎസ്എസ് അജണ്ടയാണിത്. ഏറ്റവും അവസാനം നടന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ സിപിഐ മന്ത്രിമാർ ഇതു സംബന്ധിച്ചു കേൾക്കുന്ന വാർത്തകളുടെ വാസ്തവമെന്താണെന്നു ചോദിച്ചെങ്കിലും ഒരാളും ഉത്തരം നൽകിയില്ല.
എന്തു സർക്കാരാണിത്. മന്ത്രിമാരുടെ അവകാശങ്ങളെ അവഗണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തുത്തരവാദിത്തമാണ്. അതല്ല എൽഡിഎഫ്, അതാകരുത് എൽഡിഎഫ്. അതായിക്കൂടാ. എൽഡിഎഫിൻ്റെ കാതൽ ആർഎസ്എസ്സിൻ്റെയും ബിജെപിയുടെയും വർഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തെ ചെറുക്കലാണ്. എൽഡിഎഫിനെ നിസാരമായി കാണാൻ ആരു ശ്രമിച്ചാലും സിപിഐ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധ സൂചകമായി സിപിഐ മന്ത്രിമാർ മന്ത്രിസഭായോഗം ബഹിഷ്കരിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് 27 വരെ കാത്തിരിക്കാനായിരുന്നു മറുപടി.
