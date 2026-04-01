കിടപ്പാടമില്ല, പാർട്ടി തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല; വൈക്കം മുന് എംഎൽഎ പി നാരായണൻ്റെ കുടുംബം ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു
പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിച്ച നാരായണൻ്റെ കുടുംബം കടബാധ്യതയിലും മകൻ വൃക്ക രോഗത്താലും കഷ്ട്ടപ്പെടുകയാണ് എന്നും ഈ അവസ്ഥയിൽ സിപിഐയിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തിന് ഒരു സഹായവും ഉണ്ടായില്ലായെന്നും കുടുംബം പറഞ്ഞു.
Published : April 1, 2026 at 5:45 PM IST
കോട്ടയം: വൈക്കം മുൻ സിപിഐ എംഎൽഎ പി. നാരായണന്റെ കുടുംബം ബിജെപിയിലേക്ക്. കഴിഞ്ഞദിവസം തലയോലപ്പറമ്പിൽ വച്ച് ബിജെപി നേതാവ് രേഖ ഗുപ്തയിൽ നിന്നും ബിജെപി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചതായി കുടുംബം വാർത്താസമ്മേളനത്തിലൂടെ അറിയിച്ചു. കോട്ടയത്ത് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഭാര്യ രാധയും മകൻ അനിൽ കുമാറും. വികാരഭരിതയായാണ് രാധ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്.
സിപിഐയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് രണ്ടു വട്ടം എംഎൽഎ ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് പി. നാരായണൻ. പാർട്ടിക്കുവേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിച്ച നാരായണന്റെ കുടുംബം കടബാധ്യതയാലും മകൻ വൃക്കരോഗത്താലും കഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നും, ഈ അവസ്ഥയിൽ സിപിഐയിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തിന് ഒരു സഹായവും ഉണ്ടായില്ലെന്നും കുടുംബം പറഞ്ഞു.
"ജീവിക്കാൻ വീട്ടുജോലിക്ക് പോലും പോകേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് കുടുംബം. കാനം രാജേന്ദ്രന് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുപോലും വീട് ജപ്തി ചെയ്തു. മകൻ അനിൽകുമാർ കോൺഗ്രസ്സിൽ ചേർന്നിട്ടും അവഗണന തുടർന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്" - കുടുംബം പറഞ്ഞു. പ്രസ്ഥാനത്തിനുവേണ്ടി രാപകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പണിയെടുത്ത തന്റെ ഭർത്താവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ പാർട്ടിയോ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോ പോലും തിരിഞ്ഞുനോക്കിയില്ലെന്ന് ഭാര്യ രാധ ആരോപിച്ചു.
"എഐവൈഎഫിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് തലച്ചുമടെടുത്ത് നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പോലും അദ്ദേഹം പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ട്. കടബാധ്യതയാൽ വീട് ജപ്തി ചെയ്തു. മൂത്തമകൻ കടുത്ത വൃക്കരോഗിയാണ്; നല്ലവരായ പൊതുജനങ്ങളുടെയും മറ്റും കാരുണ്യത്താലാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നത്" - അവർ പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തികമായി ഒന്നുമില്ലെന്നും പറമ്പിൽ പണിക്ക് പോയാണ് കടം വീട്ടിയതെന്നും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പോലും കാലിയാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഈ അവസ്ഥകളിൽ വൈക്കം മുൻ എംഎൽഎ കെ. അജിത് തങ്ങളെ ചേർത്തുനിർത്തിയെന്നും കൂടാതെ വാർഡ് മെമ്പർ ലേഖ അശോകന്റെ സഹായത്താലാണ് മകന്റെ ഡയാലിസിസ് നടന്നുപോകുന്നതെന്നും കുടുംബം പറഞ്ഞു. പാർട്ടി കൈവിട്ടപ്പോൾ ചേർത്തുപിടിച്ചത് കെ. അജിത്തും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകരുമാണെന്നും തുടർന്നുള്ള കാലം ബിജെപിയോടൊപ്പം ചേർന്നു നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും മകൻ അനിൽ കുമാർ പറഞ്ഞു.
പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഈയിടെയായി കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് വല്ലാതെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ മുൻ എംഎൽഎയുടെ കുടുംബം മറ്റൊരു പാർട്ടിയിൽ ചേരുന്നത് പല വിവാദങ്ങൾക്കും വഴിവയ്ക്കും.
