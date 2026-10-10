നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധം; സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധയിടങ്ങളില് സിപിഎമ്മിൻ്റെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച്
സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എ. ബേബി, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടി നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നടപടിക്കെതിരെയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം.
Published : October 10, 2026 at 4:40 PM IST
ആലപ്പുഴ: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ മാർച്ചിനിടെ സിപിഎം നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനീളം പ്രതിഷേധം. സിപിഎം ചേർത്തല ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർത്തല ടൗണിൽ പ്രതിഷേധ മാർച്ചും സമ്മേളനവും സംഘടിപ്പിച്ചു.
സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എ. ബേബി, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടി നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നടപടിക്കെതിരെയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച മാർച്ചിൽ നിരവധി പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രതിഷേധ സമ്മേളനം സിപിഐ(എം) ചേർത്തല ഏരിയ സെക്രട്ടറി ബി. വിനോദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അടിച്ചമർത്താനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത്. എസ്. സോബിൻ, പി. ഷാജി മോഹൻ, എ.എസ്. സാബു, കെ.പി. പ്രതാപൻ, പി.എസ്. ഗോപി, പി.ടി. സതീശൻ, കെ. കമൽ, കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ്, ജിസ്മി തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ പ്രതിഷേധ മാർച്ചിന് നേതൃത്വം നൽകി.
പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ നേതാക്കളുടെ അറസ്റ്റിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർന്നു. കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിനെതിരായ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രവർത്തകർ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കോട്ടയത്തും സിപിഎം പ്രതിഷേധം
സിപിഎം നേതാക്കൻമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ നടപടിയിൽ
കോട്ടയം നഗരത്തിൽ സിപിഎം നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി.
കോട്ടയം തിരുനക്കര പഴയ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ മൈതാനത്തിന് മുൻപിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ യോഗം സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗം സി. എൻ സത്യനേശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിൽ സമരത്തിനെത്തിയ മുൻമുഖ്യ മന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, എം എ ബേബി, പി.കെ ശ്രീമതി, കെ.കെ ശൈലജ , പി രാജീവ്, കെ എൻ ബാലഗോപാലൻ തുടങ്ങിയവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നടപടിയിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം
കോട്ടയം മോട്ടോർ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ഓഫീസിനു മുൻപിൽ നിന്നുമാണ് പ്രകടനം ആരംഭിച്ചത്.
മഹിള അസോസിയേഷൻ ജില്ല സെക്രട്ടറി അഡ്വ.ഷീജ അനിൽ, സിപിഎം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ പി.ജെ വർഗീസ്, ആർ അഭിലാഷ്, അജി കുരുവിള ബാബു , സിഐടിയു മീഡിയ സെക്രട്ടറി സുനിൽ തോമസ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
കോട്ടയത്ത് ആം ആദ്മി പാർട്ടി പ്രതിഷേധം
കോട്ടയം: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആം ആദ്മി പാർട്ടി പ്രതിഷേധിച്ചു. കോട്ടയം ഗാന്ധി സ്ക്വയറിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ യോഗം ആം ആദ്മി പാർട്ടി സംസ്ഥാന വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റ് സെലിൻ ഫിലിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അലി സുജാദ്, കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ജോയ് തോമസ് ആനി തോട്ടം, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ.എം സുരേഷ്, മറ്റു ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ നിയമസഭാ മണ്ഡലം ഭാരവാഹികൾ എന്നിവരടക്കം നിരവധി പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
പാലക്കാട്ടിലെ ഡിവൈഎഫ്ഐ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം
പാലക്കാട്: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ പുറത്താക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹിൽ സമരം ചെയ്ത എം എ ബേബി, പിണറായി, വൃന്ദാ കാരാട്ട്, എം വി ഗോവിന്ദൻ തുടങ്ങി മുഴുവൻ നേതാക്കളെയും കേരളാ ഹൗസിന് മുന്നിൽ ബലം പ്രയോഗിച്ച് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പാലക്കാട് ഡിവൈഎഫ്ഐ നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം.
ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രകടനത്തെ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് പരിസരത്ത് പൊലീസ് ബാരിക്കേഡ് ഉപയോഗിച്ച് തടഞ്ഞുവെങ്കിലും പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡ് മറിച്ചിടാനും മറികടക്കാനും ശ്രമിച്ചതോടെ പൊലിസ് ജലപീരങ്കി ഉപയോഗിച്ചു. വഴിതടയൽ ഏറെ നേരം തുടർന്നതോടെ പൊലീസ് പ്രവർത്തകരെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് മാറ്റി.
രാജ്യത്ത് അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥയാണെന് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആർ ജയദേവൻ പറഞ്ഞു. 'രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയും ജനാധിപത്യവും അട്ടിമറിക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ വഴിവിട്ടതും ക്രമവിരുദ്ധവുമായ പ്രവർത്തനമില്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി തൽസ്ഥാനത്തുണ്ടാവില്ല. രാജ്യത്ത് ശാന്തിയും ഐക്യവും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഭരണമാണ് കേന്ദ്രത്തിലേത്. എല്ലാ പോരാട്ടങ്ങളെയും അധികാരമുപയോഗിച്ച് ഇല്ലാതാക്കാമെന്നത് വ്യാമോഹമാണ്' ജയദേവൻ പറഞ്ഞു. ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് സിബികൃഷ്ണ, എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം വിപിൻ , അഭിലാഷ്, ജിതിൻ എന്നിവർ പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.
Also Read: ദേശീയപാത 66ൽ വീണ്ടും ടോൾ പിരിക്കാൻ നീക്കം, പ്രതിഷേധവുമായി സിപിഐയടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികള്, പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാര്ജ്, സ്ഥലത്ത് സംഘര്ഷം,