യുഡിഎഫ് സർക്കാർ സംഘപരിവാറിന് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുന്നു; രൂക്ഷവിമര്ശനവുമായി പി ജയരാജന്
കേരളത്തിൽ ആർഎസ്എസ്, സംഘ്പരിവാർ സ്വാധീനത്തെ സിപിഎം തുടർന്നും ചെറുക്കുമെന്ന് പി ജയരാജൻ
By PTI
Published : September 20, 2026 at 3:54 PM IST
കണ്ണൂർ: കേരളത്തിൽ ആർഎസ്എസ് സ്വാധീനം തടഞ്ഞത് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന് സിപിഐ(എം) മുതിർന്ന നേതാവും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവുമായ പി ജയരാജൻ. മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഡിഎഫ് സർക്കാർ കേരളത്തിൽ സംഘപരിവാറിന് വളരാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. കോഴിക്കോട് നടന്ന വിപുലീകരിച്ച സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കേരളത്തിൽ ആർഎസ്എസ്, സംഘ്പരിവാർ സ്വാധീനത്തെ സിപിഎം തുടർന്നും ചെറുക്കും. "കേരളത്തിൽ വേരുറപ്പിക്കാനുള്ള ആർഎസ്എസിൻ്റെ പദ്ധതികൾ പതിറ്റാണ്ടുകളായി നടപ്പിലാക്കിവരുന്നതാണ്. 1940കളിലാണ് ആർഎസ്എസ് കേരളത്തിൽ ശാഖാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർഎസ്എസ് ശാഖാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് കേരളം ഗുജറാത്തായി മാറിയില്ല? എന്തുകൊണ്ട് മധ്യപ്രദേശായി മാറിയില്ല?" അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
കോൺഗ്രസിൻ്റെയോ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെയോ (IUML) കരുത്തുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് സംഘപരിവാർ ആശയങ്ങൾക്കെതിരെ ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി സിപിഎം നടത്തിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിക്കാതിരുന്നതെന്നും ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. സംഘപരിവാറിനെതിരായ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്കുള്ളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചും പരാമർശിച്ചു.
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"നമുക്ക് നമ്മുടെ നവോത്ഥാന പാരമ്പര്യമുണ്ട് - ശ്രീനാരായണ ഗുരു, ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ, മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളി തുടങ്ങിയവരുടെ നവോത്ഥാന പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആശയങ്ങളാണ് സംഘപരിവാറിനെതിരെ പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ കരുത്തുപകരുന്നത്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ സംഘപരിവാറിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സതീശൻ വഴിയൊരുക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
"സതീശൻ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ 120 ദിവസത്തിലധികമായി. അവരുടെ ഓരോ നടപടിയും പരിശോധിക്കുക. ആർഎസ്എസിനും സംഘപരിവാറിനും അനിഷ്ടകരമായതോ അതൃപ്തിയുണ്ടാക്കുന്നതോ ആയ ഒരു നടപടി പോലും കേരളത്തിലെ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിട്ടില്ല," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്, എന്നാൽ അവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ, കേരളത്തിൽ സംഘപരിവാറിന് ശക്തി പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴിയൊരുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് സതീശനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘവും ജയരാജൻ ആരോപിച്ചു.
സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായത് സംഘപരിവാറിന് വലിയ സന്തോഷമാണ് നൽകിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ തങ്ങളുടെ ശക്തി വർധിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമായാണ് യുഡിഎഫ് ഭരണകാലത്തെ സംഘപരിവാർ കാണുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു."ബംഗാളിലെന്നപോലെ കേരളത്തിലും ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന സംഘപരിവാർ ശക്തികൾക്ക്, അതിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്താനുള്ള കാലഘട്ടമായാണ് ഈ യുഡിഎഫ് ഭരണത്തെ അവർ കാണുന്നത്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്ത് വർഗീയത ശക്തിപ്രാപിക്കുകയാണെന്നും കോർപ്പറേറ്റ് താൽപ്പര്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം കാരണം അത് അപകടകരമായി മാറിയെന്നും ജയരാജൻ ആരോപിച്ചു.
ഹിന്ദു ഏകീകരണത്തെ നേരിടാൻ മുസ്ലീം ഏകീകരണം എന്ന നിർദ്ദേശത്തെ അദ്ദേഹം വിമർശിക്കുകയും ഐയുഎംഎല്ലിനെ (മുസ്ലീം ലീഗ്) ലക്ഷ്യമിടുകയും ചെയ്തു. "ഇതിനൊരു പ്രതിവിധിയായി ചിലർ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത് മുസ്ലീം ഏകീകരണമാണ്. ഒരു വശത്ത് ഹിന്ദു ഏകീകരണം, മറുവശത്ത് മുസ്ലീം ഏകീകരണം. ഇതിൻ്റെ വക്താക്കളായി ആരാണ് മുന്നോട്ടുവരുന്നത്? മുസ്ലീം ലീഗ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഐയുഎംഎൽ ക്രമേണ ബിജെപിയെപ്പോലെയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച ജയരാജൻ, "ഐയുഎംഎല്ലിൻ്റെ ഓരോ നടപടിയും പരിശോധിച്ചാൽ, അവർ യഥാർഥത്തിൽ ഒരു 'മുസ്ലീം ബിജെപി'യായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നതിന് തെളിവ് ലഭിക്കും" എന്നും പറഞ്ഞു.
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