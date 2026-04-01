കോൺഗ്രസ് 'കൈപ്പത്തി' പാർട്ടിയല്ല, 'കൈപ്പറ്റി' പാർട്ടി, രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി സ്വരാജ്

ഭരണം നഷ്‌ടപ്പെട്ടപ്പോൾ പണമുണ്ടാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് കണ്ടെത്തിയ വഴി സീറ്റ് വിൽക്കലാണെന്ന് സ്വരാജ്

CPI(M) leader M. Swaraj (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 1, 2026 at 7:38 PM IST

2 Min Read
എറണാകുളം: കോൺഗ്രസ് സീറ്റ് വിൽപ്പനക്കാരുടെ പാർട്ടിയായി മാറിയെന്ന രൂക്ഷവിമർശനവുമായി സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം എം.സ്വരാജ്. കൊച്ചിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 'കുംഭകോണം' എന്ന വാക്ക് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സംഭാവന ചെയ്‌തത് കോൺഗ്രസാണെന്നും അഴിമതിയുടെ വലിയ ഭൂതകാലമുള്ള അവർ ഇപ്പോൾ സീറ്റ് വിൽപ്പനക്കാരുടെ പാർട്ടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.


ഭരണം നഷ്‌ടപ്പെട്ടപ്പോൾ പണമുണ്ടാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് കണ്ടെത്തിയ വഴി സീറ്റ് വിൽക്കലാണെന്ന് സ്വരാജ് പറഞ്ഞു. ഹരിയാനയിലും ബിഹാറിലും സീറ്റ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് കോഴ വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണം ഇതിന് തെളിവാണ്. പണം വാങ്ങിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ മലയാളികളുമുണ്ടെന്നത് ഗൗരവകരമാണ്. ആരോപണവിധേയരായ പി.എമാരെ ചുമതലയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത് കുറ്റസമ്മതത്തിന് തുല്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കൊച്ചിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന എം സ്വരാജ് (ETV Bharat)

കോൺഗ്രസ് 'കൈപ്പത്തി' പാർട്ടിയല്ല, 'കൈപ്പറ്റി' പാർട്ടിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് മുതൽ പാർലമെന്റ് വരെ സീറ്റുകൾ വിൽക്കുന്ന പാർട്ടിയായി കോൺഗ്രസ് മാറിയെന്നും, ഹരിയാനയിലെ സീറ്റ് കോഴ ആരോപണം അതിന് തെളിവാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പഞ്ചായത്ത് മുതൽ പാർലമെൻ്റ് വരെ സീറ്റ് വിൽക്കുന്ന മോഷ്‌ടാക്കളുടെ ദേശീയ പാർട്ടിയായി കോൺഗ്രസ് മാറി. കേരളത്തിലും ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ സീറ്റ് വിൽപ്പന നടന്നതായി കാണാം. സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുൻപേ പ്രചാരണം തുടങ്ങിയവരും വലിയ തുക ചെലവഴിക്കുന്നവരും ഇതിന് തെളിവാണ്. വയനാട് ദുരിതാശ്വാസത്തിനായി പിരിച്ച കണക്ക് വ്യക്തമാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.


രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് പിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്‌കാരമല്ല സി.പി.എമ്മിനുള്ളതെന്ന് സ്വരാജ് വ്യക്തമാക്കി. "രക്തസാക്ഷി ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരണ പോലും വകമാറ്റി ചെലവഴിക്കില്ല. കൊല്ലപ്പെട്ട ധനരാജിൻ്റെ കുടുംബത്തോട് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വസ്‌തുത ബോധ്യപ്പെടും. കോൺഗ്രസുമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു താരതമ്യത്തിന് പോലും പ്രസക്തിയില്ല," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വർഗീയ സംഘടനകളുമായി സി.പി.എമ്മിന് യാതൊരു ധാരണയുമില്ല. കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പാലക്കാട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും എസ്.ഡി.പി.ഐ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് വോട്ട് പിടിച്ചതെന്ന് എല്ലാവർക്കുമറിയാം. യു.ഡി.എഫ് വിജയിച്ചപ്പോൾ എസ്.ഡി.പി.ഐ ആഹ്ലാദപ്രകടനം നടത്തിയത് ഈ അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിന് തെളിവാണ്. നേമത്ത് ബി.ജെ.പിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ തേടുക മാത്രമാണ് എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ചെയ്‌തതെന്നും, എന്നാൽ പാലക്കാട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു.ഡി.എഫിൻ്റെ വിജയം എസ്.ഡി.പി.ഐ ആഘോഷിച്ചത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദർശത്തെ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്‌തു.


വികസന സംബന്ധമായ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഒളിച്ചോടുകയാണ്. ഗെയിൽ പദ്ധതിയും ദേശീയപാത വികസനവും യു.ഡി.എഫ് ഉപേക്ഷിച്ച പദ്ധതികളാണ്. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതിയെ എൽ.ഡി.എഫ് എതിർത്തത് അദാനിക്ക് തീറെഴുതിക്കൊടുക്കുന്നതിനെയും കേരളത്തിന് ദോഷകരമാകുന്ന വ്യവസ്ഥകളെയുമാണ്. എഫ്.സി.ആർ.എ (FCRA) പോലുള്ള അപകടകരമായ നിയമങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത് കോൺഗ്രസാണെന്നും ഇപ്പോൾ ബി.ജെ.പി അത് കൂടുതൽ അപകടകരമായി പിന്തുടരുകയാണെന്നും സ്വരാജ് പറഞ്ഞു. ഈ നിയമഭേദഗതിയിലൂടെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈസ്‌തവ വിഭാഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാനാണ് ബി.ജെ.പി ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ഇതിനെതിരെ ഇടതുപക്ഷം ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

