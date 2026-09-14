"തെറ്റുകള് തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകും, പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഈ യോഗത്തിന് സാധിക്കും", ഇപി ജയരാജൻ
കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടിക്ക് കാരണമായ വീഴ്ചകൾ തിരുത്താനും പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും പ്രതികരണം
Published : September 14, 2026 at 12:23 PM IST
കോഴിക്കോട്: കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടികളിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട്, തെറ്റുകൾ തിരുത്തി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെ കൂടുതൽ കരുത്തോടെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുമെന്ന് സിപിഎം മുതിർന്ന നേതാവ് ഇ.പി. ജയരാജൻ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി കോഴിക്കോട്ട് ആരംഭിച്ച മൂന്ന് ദിവസത്തെ വിപുലീകരിച്ച പ്രത്യേക സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിനിടയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടിക്ക് കാരണമായ വീഴ്ചകൾ തിരുത്താനും പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാർട്ടി രേഖകളും ചർച്ചകളും ശരിയായ ദിശയിലാണ് നീങ്ങുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"ഈ വിപുലമായ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനും സിപിഎമ്മിനും കൂടുതൽ കരുത്തും ആവേശവും നൽകും. പാർട്ടിയെ കുറച്ചുകൂടി തിളക്കമുള്ളതാക്കാൻ ഈ വിപുലമായ യോഗത്തിന് സാധിക്കും," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വലിയ തിരുത്തലുകൾ വേണമെന്ന കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ, പാർട്ടിയുടെ തിരിച്ചടി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ജില്ലയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ലെന്ന് ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ശരിതെറ്റുകൾ പരിശോധിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ളത്. കേരളത്തിൽ പാർട്ടി നേരിട്ട പ്രശ്നം എല്ലാ ജില്ലകളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ഇത് കണ്ണൂർ മാത്രമല്ല, എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയുണ്ടായി. ആ തിരിച്ചടി ഒരു പൊതുവായ ഫലമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിപുലമായ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായാണ് വിപുലീകരിച്ച യോഗം ചേരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "തിരിച്ചടികൾ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത വരുത്താൻ ഞങ്ങൾ പാർട്ടിയിലുടനീളം ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും അഭിപ്രായങ്ങളും ചർച്ചകളും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ വ്യക്തത കൈവന്നുകഴിഞ്ഞാൽ, വീഴ്ചകളും പോരായ്മകളും എങ്ങനെ തിരുത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കൂടിയാലോചനകളും ചർച്ചകളും നടത്തും," ജയരാജൻ പറഞ്ഞു.
ചർച്ചകളും വിമർശനങ്ങളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ, ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും. ലോകത്ത് മറ്റൊരു പാർട്ടിയും ഇതുപോലെയല്ല, ആഗോള സംഭവവികാസങ്ങൾ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇന്ത്യൻ-കേരള രാഷ്ട്രീയം എന്നിവ പാർട്ടി ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിമർശനങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാവില്ല. വിമർശിക്കുന്നവർ സ്വയംവിമർശനത്തിലും ഏർപ്പെടും. അത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേക സവിശേഷതയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ പാർട്ടി ഇതിനകം തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി പുറത്തിറക്കിയ രേഖകളിൽ അവ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാണ് നിലവിലെ ചർച്ചകൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. തികച്ചും ആരോഗ്യകരവും പ്രയോജനകരവും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതുമായ ചർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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