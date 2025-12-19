"ജില്ലയിൽ പാർട്ടി തകർന്നു, സിപിഐ പോകേണ്ട വഴിയിലല്ല പോകുന്നത്"; രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കെകെ ശിവരാമൻ
സിപിഐയുടെ വർത്തമാനകാല രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തനിക്ക് ഇടമില്ലെന്ന് ബോധ്യമായതോടെയാണ് പിന്മാറ്റമെന്നും സിപിഐയുടെ മുതിർന്ന നേതാവും ഇടുക്കി ജില്ല മുൻ സെക്രട്ടറിയുമായ കെകെ ശിവരാമൻ.
Published : December 19, 2025 at 2:24 PM IST
ഇടുക്കി: ജില്ല നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഗുരുതര വിമർശനവുമായി സിപിഐയുടെ മുതിർന്ന നേതാവും ഇടുക്കി ജില്ല മുൻ സെക്രട്ടറിയുമായ കെകെ ശിവരാമൻ. സംഘടന തകർന്നു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഇനി സാധാരണ പ്രവർത്തകൻ ആയി തുടരുമെന്നും കെകെ ശിവരാമൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് ഫേയ്സ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പ് ചർച്ചയായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കെകെ ശിവരാമൻ്റെ പ്രതികരണം. ഫേയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത തൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ പലരും പ്രകോപിതരാകുന്നുവെന്നും ശിവരാമൻ പറഞ്ഞു.
"സത്യം പറയുമ്പോൾ ചിലർ പ്രകോപിതരാകുന്നു. ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും ഇടതുപക്ഷത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഫേയ്സ്ബുക്കിലൂടെ ഞാൻ പങ്കുവെച്ച കാര്യങ്ങൾ പൂർണ സത്യമാണെന്ന ബോധ്യം ഉണ്ട്. അതിൽ പങ്കാളികളായവരെയോ പ്രത്യേക വ്യക്കതികളെയോ എടുത്തുപറഞ്ഞിട്ടില്ല" - കെകെ ശിവരാമൻ തുറന്നടിച്ചു.
പാർട്ടിയുടെ ആശയങ്ങളോട് നൂറു ശതമാനം സത്യസന്ധത കാണിച്ചു. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പാർട്ടിയുമായി യോജിച്ച് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇടുക്കി സിപിഐയുടെ വർത്തമാനകാല രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തനിക്ക് ഇടമില്ലെന്ന് ബോധ്യമായതോടെയാണ് ഈ പിന്മാറ്റ തീരുമാനം എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
45 വർഷത്തെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് പിന്മാറുന്നതെന്നും ഇനി സാധാരണ പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായിരിക്കുമെന്നും കെകെ ശിവരാമൻ ആവർത്തിച്ചു. സാധാരണ പാർട്ടി അംഗമായി രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനം തുടരും. ഇപ്പോൾ സിപിഐ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗമാണ്. ഇത്രയും കാലം മുഴുവൻ സമയ പ്രവർത്തകൻ ആയിരുന്നു. ജില്ലയിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതൃത്വം വ്യക്തിപരമായ താത്പര്യം വച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു തനിക്ക് അവരുടെ ആശയങ്ങളുമായി ചേർന്നുപോകാൻ താത്പര്യമില്ലാത്തതിനാലാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്.
ജില്ലയിൽ പാർട്ടി തകർന്നു. സിപിഐ പോകേണ്ട വഴിയിലല്ല പോകുന്നത്. പാർട്ടിക്ക് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയണം. സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഇടുക്കിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല. താൻ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ പാർട്ടിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അവയൊന്നും ഇതുവരെയും പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ തന്നെ കിടക്കുന്നു. സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനെതിരെയും കെകെ ശിവരാമൻ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു.
ചൊക്രമുടി കയ്യേറ്റം സിപിഐക്കെതിരെ വലിയ വിമർശനം ഉയർന്ന സംഭവമാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ജില്ലാ നേതൃത്വം ഇടപെട്ടില്ല. ആരോപണങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ വിഷയത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തുകയോ കൃത്യമായ മറുപടി പറയുകയോ ചെയ്തില്ല. ജില്ലയിൽ ചില മാഫിയകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പല നേതാക്കളും അവരോട് ഒത്തു ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നു - കെകെ ശിവരാമന് പറഞ്ഞു.
ഇടതുമുന്നണിയിൽ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴും സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ സിപിഐക്ക് കഴിയണം. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ താൻ പങ്കുവെച്ച കാര്യങ്ങൾ പൂർണ സത്യമാണെന്ന ബോധ്യം തനിക്കുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.
