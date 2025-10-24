മുറിവേറ്റ് സിപിഐ: മുറിവുണക്കുമോ സിപിഎം, അതോ കടുത്ത തീരുമാനമോ? 27 വരെ സസ്പെന്സ്
പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ ഏകപക്ഷീയമായി ഒപ്പിട്ട സിപിഎം നിലപാടിൽ സിപിഐ രോഷാകുലരാണ്. മുന്നണി മര്യാദകൾ ലംഘിച്ച് അതീവ രഹസ്യമായി തീരുമാനമെടുത്തത് മുഖത്തേറ്റ അടിയായി സിപിഐ കാണുന്നു.
Published : October 24, 2025 at 8:24 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പിഎം ശ്രീ വിഷയത്തിൽ ഇടതു മുന്നണിയിലെ വല്യേട്ടനായ സിപിഎമ്മിൽ നിന്ന് ഒളിയമ്പേറ്റു എന്ന വികാരത്തിലാണ് സിപിഐ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം. സിപിഎമ്മും സിപിഐയും 2020 മുതൽ പരസ്യമായി എതിർത്തുപോരുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ (എൻഇപി) ഭാഗമായ പിഎം ശ്രീയിൽ എല്ലാ മുന്നണി മര്യാദകളും ലംഘിച്ച് സിപിഎം എടുത്ത തീരുമാനം സിപിഐയെ അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഇടതു മുന്നണിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയോ മന്ത്രിസഭയിൽ സിപിഐ പ്രതിനിധികൾ ഉയർത്തിയ ആശങ്കകൾ പരിഗണിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ ഡൽഹിയിലേക്ക് ഒരു ഐഎഎസ് ഓഫിസറെ അയച്ച് അതീവ രഹസ്യമായി പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പുവച്ച സംഭവം സിപിഐക്ക് മുഖത്തേറ്റ അടിയായി. പദ്ധതിയുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സിപിഐ എതിർപ്പുയർത്തിയതാണ്.
ആർഎസ്എസ് അജണ്ട ക്ലാസ് മുറികളിൽ നടപ്പാക്കാനുള്ള ഈ തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് നിലപാട് സിപിഐ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ മുന്നണിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഘടക കക്ഷി എന്ന നിലയിൽ ഏതെങ്കിലും നിലയിലുള്ള ചർച്ചയുണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു സിപിഐയുടെ പ്രതീക്ഷ. ഈ മാസം 22ന് നടന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ സിപിഐ മന്ത്രി കെ രാജൻ പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും ഉചിതമായ മറുപടി ലഭിച്ചില്ല.
പക്ഷേ എൽഡിഎഫ് യോഗം വിളിച്ച് തങ്ങൾക്കു പറയാനുള്ളതെങ്കിലും കേൾക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുമെന്നായിരുന്നു സിപിഐ കരുതിയത്. എന്നാൽ സിപിഐയെ അപ്പാടെ അവഗണിച്ച് പിഎം ശ്രീയിൽ ഒപ്പു വയ്ക്കാൻ സിപിഎം തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ അനാവശ്യ തിടുക്കമാണ് സിപിഐയെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഏകപക്ഷീയമായി സിപിഎം മുന്നോട്ടു നീങ്ങിയതിന് എന്തു മറുപടി നൽകണമെന്നതും സിപിഐക്കു മുന്നിൽ കീറാമുട്ടിയാണ്.
27ന് ആലപ്പുഴയിൽ നടക്കുന്ന പാർട്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം വരെ കാത്തിരിക്കൂ എന്ന് പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞെങ്കിലും എന്തു തീരുമാനം എന്നതിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. പിഎം ശ്രീയിൽ സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഒപ്പിട്ടു കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ സാധ്യമല്ല.
അപ്പോൾ സിപിഐയുടെ പരാതിക്ക് ആ അർഥത്തിൽ പരിഹാരത്തിനു സാധ്യതയില്ല. പദ്ധതിയെ പിന്തുണയ്ക്കാനാകട്ടെ സിപിഐക്ക് സാധ്യവുമല്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇലയ്ക്കും മുള്ളിനും കേടില്ലാതെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക അത്ര എളുപ്പവുമല്ല. പിന്നെ മുന്നണി വിടുക എന്ന കടുത്ത തീരുമാനമോ മന്ത്രിസഭായോഗം ബഹിഷ്കരിക്കലോ എൽഡിഎഫ് യോഗത്തിൽ നിന്നു വിട്ടുനിൽക്കലോ മാത്രമാണ് സിപിഐക്കു മുന്നിലുള്ളത്.
അതിലേത് സിപിഐ തെരഞ്ഞെടുക്കും എന്ന് 27ന് തീരുമാനിക്കുമോ എന്നതും കണ്ടറിയേണ്ടതാണ്. ഏതായാലും പാർട്ടി അണികൾക്കിടയിൽ സിപിഐയെ സിപിഎം അവജ്ഞയോടെ തള്ളി എന്ന വികാരം ശക്തമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിലെങ്കിലും സിപിഎമ്മിനെതിരെ കടുത്ത ഭാഷ ഉന്നയിച്ച് അണികളുടെ മുറിവുണക്കാനുള്ള തന്ത്രമാണ് ഇന്നത്തെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലൂടെ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഇത്തരത്തിൽ സിപിഎമ്മിൻ്റെ ആട്ടും തുപ്പും സഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നണി വിടുക എന്ന കടുത്ത തീരുമാനം വേണം എന്നു വാദിക്കുന്ന നേതാക്കളുമുണ്ട്. എന്നാൽ 4 മന്ത്രിമാരെയും ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറെയും 1980 മുതലുള്ള ദീർഘമായ ബന്ധവും അത്രവേഗം വലിച്ചെറിയുക എന്നത് സിപിഐയെ സംബന്ധിച്ച് എളുപ്പമല്ല.
അതിനാണ് 1980ൽ കോൺഗ്രസുമായി ചേർന്നുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഇടതുപക്ഷം എന്ന വികാരം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് സിപിഐ വീണ്ടും ഇടതു മുന്നണിയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്. എന്നാൽ 1980ലെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയമല്ല ഇന്നത്തേത് എന്നത് സിപിഐക്കു മുന്നിൽ മുന്നണി വിടാനുള്ള ഒരു പിടിവള്ളിയാണ്.
ആ പിടിവള്ളിയിൽ സിപിഐ പിടിക്കുമെങ്കിൽ അത് ഒന്നല്ല, ഒട്ടനവധി തവണ ആലോചിച്ച ശേഷമാകും. എങ്കിലും തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിൽക്കലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ മുന്നണി ബന്ധത്തിൽ ഇത്രയധികം വിള്ളൽ വീഴ്ത്താനുള്ള സിപിഎം ധൈര്യത്തിനു പിന്നിലെന്തെന്നാണ് സിപിഐ ആലോചിക്കുന്നത്.പൊടുന്നനെ പിഎം ശ്രീക്കു കൈകൊടുക്കാനുണ്ടായ വികാരമെന്തന്നതും സിപിഐയിൽ ആകാംക്ഷ ഉളവാക്കുന്നു. എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അണികൾക്കും മാധ്യമങ്ങൾക്കും 27ന് സിപിഐ നൽകുന്ന ഉത്തരത്തിലാണ് ഇനി സസ്പെൻസ്.
