ETV Bharat / state

പിഎം ശ്രീ: മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ പരിഹാരമായില്ലെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം, കരാര്‍ റദ്ദാക്കിയേ തീരുവെന്ന് ഡി. രാജ

ആലപ്പുഴ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി ബിനോയ് വിശ്വം മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം നീണ്ട കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

CPI CPM rift Binoy Viswam CM meeting Kerala political crisis CPI Executive decision
ബിനോയ് വിശ്വം (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 27, 2025 at 5:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ആലപ്പുഴ: പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന വിവാദത്തിൽ സിപിഐ തങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ്. ഉന്നയിച്ച വിഷയത്തിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം വ്യക്തമാക്കി. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായിട്ടില്ലെന്നും, കൂടുതൽ മറുപടികൾ ആലോചിച്ച ശേഷം അറിയിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.

ആലപ്പുഴ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി ബിനോയ് വിശ്വം മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം നീണ്ട കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. അതിനുശേഷം സിപിഐ മന്ത്രിമാരായ കെ രാജൻ, ജിആർ അനിൽ, പി പ്രസാദ് എന്നിവരും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തി. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപ് ബിനോയ് വിശ്വം ചർച്ചയെ പോസിറ്റീവായി കാണുന്നതായി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.

അതേസമയം, വിഷയത്തില്‍ അല്‍പം കൂടി കടന്ന നിലപാടാണ് സിപിഐ ദേശീയ സെക്രട്ടറി ഡി രാജ സ്വീകരിച്ചത്. പിഎം ശ്രീ നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒപ്പിട്ട ധാരണാപത്രം റദ്ദാക്കാതെ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറല്ലെന്ന് ഡി. രാജ വ്യക്തമാക്കി. പദ്ധതിയെ അംഗീകരിക്കാൻ ഒരു സമ്മർദത്തിനും വഴങ്ങില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

പാർട്ടി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഈ ആവശ്യം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ അറിയിച്ചതായും ഡി. രാജ പറഞ്ഞു. "തുടക്കം മുതലേ സിപിഐ. പദ്ധതിയെ എതിർക്കുന്നുണ്ട്. പിഎം ശ്രീ പദ്ധതി ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്‍റെ ഭാഗമായതിനാൽ സിപിഐ എതിർപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

സിപിഐയുടെ ഈ നിലപാട് പാർട്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലും ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് അറിയിക്കുകയും ധാരണാപത്രം മരവിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും തുടർ ചർച്ചകൾ നടക്കുമെന്നും ഡി. രാജ അറിയിച്ചു.

എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ സ.പിഐയുടെ നിലപാട് മനസ്സിലാക്കണം. ധാരണാപത്രം മരവിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കണം. തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ കോടതിയെ സമീപിച്ചല്ലോ, എന്തുകൊണ്ട് കേരളം പോയില്ല എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

ബുധനാഴ്ചത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണോ എന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് പാർട്ടി ചർച്ച ചെയ്ത് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും ഡി. രാജ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പാർട്ടി നിലപാടിൽ വെള്ളം ചേർക്കരുത്

വിഷയത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച വേണ്ടെന്നും പാർട്ടി നിലപാടിൽ വെള്ളം ചേർക്കരുതെന്നും എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിൽ പൊതുവികാരം ഉയർന്നിരുന്നു. പിഎം ശ്രീ വിഷയത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറാകാതെ കടുത്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനാണ് സിപിഐയുടെ നീക്കം. മുന്നണി വിട്ടുപോകാതെ മന്ത്രിമാർ കാബിനറ്റ് യോഗത്തിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്ന നടപടിയുണ്ടായേക്കാം എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന.

മുൻപ് കാനം രാജേന്ദ്രൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നപ്പോൾ തോമസ് ചാണ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഴിമതി ആരോപണം ഉയർന്ന ഘട്ടത്തിൽ സമാനമായ നിലപാട് സിപിഐ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. അന്ന് കാബിനറ്റിൽനിന്ന് സിപിഐ മന്ത്രിമാർ വിട്ടുനിന്നതിനെ തുടർന്നാണ് തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ രാജിക്ക് വഴിയൊരുങ്ങിയത്.

മന്ത്രിസഭയിൽ തുടരുന്നതിനെതിരെ ചോദ്യം

നിലവിൽ ബിനോയ് വിശ്വം ഉൾപ്പടെയുള്ള സിപിഐ നേതാക്കൾ കടുത്ത അമർഷത്തിലാണ്. സമൂഹത്തിനു മുന്നിൽ അപമാനിക്കപ്പെട്ട് മുന്നോട്ടുപോകാൻ കഴിയില്ലെന്നും മന്ത്രിമാരെ പിൻവലിക്കണമെന്നും പാർട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗം ആവശ്യമുന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ കൃത്യമായ എതിർപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടും അത് പുച്ഛിച്ചുതള്ളിയ സാഹചര്യത്തിൽ എന്തിനാണ് അവഗണന സഹിച്ച് മന്ത്രിസഭയിൽ തുടരുന്നതെന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവർ ഉയർത്തുന്നത്.

വിഷയത്തിലുള്ള അതൃപ്തി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബിനോയ് വിശ്വം പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി രാജയ്ക്ക് കത്തയയ്ക്കും. സിപിഎം ദേശീയ നേതൃത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെടുക.

പ്രശ്നം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് മുന്നിൽ

വിഷയം കേരളത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന കാര്യം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട് എതിർപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടും അനുകൂല പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം കരുതുന്നില്ല. അതേസമയം കേന്ദ്ര സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് ഡി രാജ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പിഎം ശ്രീ ഒപ്പിടാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കും.

Also Read:- കേരളത്തിലും തീവ്ര വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണം; രണ്ടാം ഘട്ടം 12 സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍

TAGGED:

CPI CPM RIFT
BINOY VISWAM CM MEETING
KERALA POLITICAL CRISIS
CPI EXECUTIVE DECISION
CPI PM SHRI DISPUTE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

മഹാബോധി; ഇവിടെ രാഷ്‌ട്രീയമില്ല, ജനങ്ങളുടെ മനസിന് പകരുന്നത് ശാന്തി മാത്രം

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമസ്‌തിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.