ETV Bharat / state

നേമത്ത് ബിജെപിയുമായി രഹസ്യധാരണ; സിപിഐ മുൻ കൗൺസിലർ വിഎസ് സുലോചനനെ പുറത്താക്കി

ജില്ലാ കമ്മറ്റിയംഗവും മുൻ കൗൺസിലറും സിപിഐ ജില്ലാ കമ്മറ്റിയംഗവുമായ വിഎസ് സുലോചനനെയാണ് സിപിഐയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇദ്ദേഹം സംഘപരിവാർ നേതാവുമായി സംസാരിക്കുന്ന ശബ്‌ദ രേഖയും പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.

V S SULOCHANAN NEMOM CONSISITUENCY KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 BJP DEAL IN NEMOM
വിഎസ് സുലോചനൻ (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 16, 2026 at 8:47 PM IST

|

Updated : April 16, 2026 at 9:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനം ഏറെ ഉറ്റുനോക്കിയ നേമത്ത് ബിജെപിയുമായി രഹസ്യധാരണയുണ്ടാക്കിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ ഉന്നത സിപിഐ നേതാവിനെ പാർട്ടി പുറത്താക്കി. അമ്പലത്തറ മുൻ കൗൺസിലറും സിപിഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗവുമായ വിഎസ് സുലോചനനെയാണ് അന്വേഷണവിധേയമായി പുറത്താക്കിയത്.

അടിയന്തരമായി അച്ചടക്കനടപടിയെടുത്തെന്നും ഉടൻ ഔദ്യോഗികമായി വിശദീകരണം ചോദിക്കുമെന്നും സിപിഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മാങ്കോട് രാധാകൃഷ്ണൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ബിജെപി കൗൺസിലർക്ക് മർദനമേറ്റതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സംഘപരിവാർ നേതാവുമായി സുലോചനൻ നടത്തിയ രഹസ്യ ഫോൺ സംഭാഷണം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി. നേമത്തെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയും മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാവുമായ വി ശിവൻകുട്ടിയുമായി താൻ കടുത്ത അകൽച്ചയിലാണെന്നും അതിനാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടെടുക്കാമെന്നും സുലോചനൻ പറയുന്ന ശബ്ദരേഖയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രചരിച്ചത്.

സുലോചനൻ സംഘപരിവാർ നേതാവുമായി സംസാരിക്കുന്ന ഫോൺ സംഭാഷണം (ETV Bharat)

ശക്തമായ ത്രികോണമത്സരം നടന്ന മണ്ഡലത്തിൽ ഇടത് വോട്ടുകൾ മറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന ആരോപണമാണ് ഇതോടെ നേതാവിനെതിരെ ഉയർന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയായതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ ശബ്ദരേഖ പുറത്തായത്. ഇതോടെ സിപിഐ നേതൃത്വം അടിയന്തരമായി ഇടപെടുകയും കടുത്ത അച്ചടക്കനടപടിയിലേക്ക് കടക്കുകയുമായിരുന്നു.

നടപടിക്ക് പിന്നിൽ വിഭാഗീയതയെന്ന് സുലോചനൻ

എന്നാൽ താൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും പൂർണമായും പാർട്ടിയിലെ വിഭാഗീയതയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നടപടിക്ക് കാരണമെന്നും വിഎസ് സുലോചനൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. തന്നോട് ഒരു വിശദീകരണം പോലും ചോദിക്കാതെയാണ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത്. ഈ നടപടിക്കെതിരെ ഉടൻ വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കും. ബിജെപി കൗൺസിലർക്ക് മർദനമേറ്റ സംഭവത്തിൽ ഒരു ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകനുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം അടർത്തിയെടുത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സ്ഥാനാർഥിയായ വി ശിവൻകുട്ടിയുമായി തനിക്ക് മുൻപ് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അമ്പലത്തറയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് 500 വോട്ടിൻ്റെ ലീഡ് ലഭിക്കുമെന്നും സുലോചനൻ അവകാശപ്പെട്ടു. കൂടാതെ ബിജെപി കൗൺസിലറെ മർദിക്കാൻ താൻ ഒരിക്കലും കൂട്ടുനിന്നിട്ടില്ലെന്നും അവർക്കാണ് മർദനമേറ്റതെന്ന വിവരമാണ് തനിക്ക് ലഭിച്ചതെന്നും വിവാദമായ സംഭാഷണത്തിൽ സുലോചനൻ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

മാർച്ച് 13ലെ കൗൺസിലർ മർദനം

തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിലെ ബിജെപി കൗൺസിലർ സിമി ജ്യോതിഷിനെ ഹരിത കർമസേനാംഗത്തിൻ്റെ ഭർത്താവായ സതീഷ് അതിക്രൂരമായി മർദിച്ചെന്ന പരാതി മാർച്ച് 13നാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഭാര്യയെ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിലക്കിയതിലുള്ള കടുത്ത വൈരാഗ്യത്തിൽ വീടിനുള്ളിൽ അതിക്രമിച്ചുകയറി ഹെൽമെറ്റുകൊണ്ട് മർദിച്ചെന്നായിരുന്നു പരാതി. തലയ്ക്കും കൈക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റെന്നാരോപിച്ച് അമ്പലത്തറ കൗൺസിലറായ സിമി ജ്യോതിഷ് പൂന്തുറ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ചികിത്സ തേടി. എന്നാൽ സിമി ജ്യോതിഷാണ് തന്നെ മർദിച്ചതെന്നും പരസ്യമായി ജാതിപ്പേര് വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ചെന്നും ആരോപിച്ച് സതീഷും പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സതീഷ് തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു. സതീഷ് സജീവ സിപിഎം പ്രവർത്തകനാണെന്ന് അന്ന് ബിജെപി ആരോപിച്ചിരുന്നു. ബിജെപി കൗൺസിലറെ ആക്രമിച്ച ശേഷം മുൻ കൗൺസിലറായ സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് സതീഷ് ആദ്യം പോയതെന്ന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതം ബിജെപി നേതൃത്വം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഈ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ സംഭാഷണമാണ് ഇപ്പോൾ സുലോചനനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ കാരണമായത്.

Last Updated : April 16, 2026 at 9:35 PM IST

TAGGED:

V S SULOCHANAN
NEMOM CONSISITUENCY
KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
BJP DEAL IN NEMOM
CPI EXPELS VS SULOCHANAN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.