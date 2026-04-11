സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണവിരുദ്ധ തരംഗം പ്രത്യക്ഷമായില്ല; 72-80 സീറ്റുകള്‍ നേടാനാകുമെന്ന് സിപിഐ

സിപിഐ മത്സരിച്ച 12 സീറ്റുകളിലും ഉറപ്പായും വിജയിക്കാനാകും. മന്ത്രിമാരായ ജി.ആർ അനിൽ, കെ. രാജൻ, ജെ. ചിഞ്ചുറാണി, പി. പ്രസാദ് എന്നിവർ വിജയിക്കും.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 11, 2026 at 8:35 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണവിരുദ്ധ തരംഗം പ്രത്യക്ഷമായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന നേതൃയോഗം. എങ്കിലും 72-80 സീറ്റുകളിൽ ഇടതുമുന്നണിക്കു വിജയിക്കാനാകുമെന്ന് ഇന്നലെ ചേർന്ന സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റും സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗവും വിലയിരുത്തി.സിപിഐ മത്സരിച്ച 12 സീറ്റുകളിലും ഉറപ്പായും വിജയിക്കാനാകും. മന്ത്രിമാരായ ജി.ആർ അനിൽ, കെ. രാജൻ, ജെ. ചിഞ്ചുറാണി, പി. പ്രസാദ് എന്നിവർ വിജയിക്കും.

അടൂരിലും ചിറയിൻകീഴിലും കടുത്ത മത്സരമാണ് നടന്നത്. എങ്കിലും ഈ രണ്ടു സീറ്റുകളിലും വിജയിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.തെരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭംഗിയായി നടത്താൻ ഇടതുമുന്നണിക്കായെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി. ഫലം വന്നതിനു ശേഷം കൂടുതൽ വിലയിരുത്തലുകളിലേക്കു കടക്കാനും ഇന്നലെ ചേർന്ന നേതൃയോഗം തീരുമാനിച്ചു.എഫ്‌സിആർഎ വിഷയം ബിജെപിക്കെതിരേ ഫലപ്രദമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഇടതുമുന്നണിക്കായില്ലെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിപുലമായ പ്രചാരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും നേതൃയോഗം തീരുമാനിച്ചു.

നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മണ്ഡല അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വോട്ടിങ് വിലയിരുത്തലിനുശേഷം തലസ്ഥാന ജില്ലയിലെ വിജയ പ്രതീക്ഷയിൽ സിപിഎം ജില്ലാ നേതൃത്വം ആശങ്കിയലാണെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ടായിരുന്നു.. ജില്ലയിലെ അഞ്ച് സിറ്റിങ് സീറ്റുകളിൽ വിജയസാധ്യത കുറവാണെന്ന ആശങ്കയിലാണ് പാർട്ടി. ശക്തമായ പോരാട്ടവും ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളുടെ ഏകീകരണവുമാണ് വിജയ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് മങ്ങലേൽക്കാൻ കാരണം. 2021ൽ തലസ്ഥാന ജില്ലയിലെ 13 സീറ്റുകളും നേടിയ എൽഡിഎഫിന് സിറ്റിങ് സീറ്റുകൾ നഷ്ടമായാൽ സംസ്ഥാനത്താകെ തിരിച്ചടി നേരിടുമെന്ന ആശങ്കയാണുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് സിപിഎം മത്സരിച്ച അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇത്തവണ കടുത്ത മത്സരമാണ് നടന്നതെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് പാർട്ടി കീഴ്ഘടകങ്ങൾ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്.

കഴക്കൂട്ടം, നെയ്യാറ്റിൻകര, അരുവിക്കര, കാട്ടാക്കട, നേമം എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലെ വിജയസാധ്യതയിലാണ് പാർട്ടിക്ക് ആശങ്കയുള്ളത്. വിജയം ലഭിച്ചാൽ തന്നെയും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നതാണ് ജില്ലാതല അവലോകന റിപ്പോർട്ടുകളിലെ വിലയിരുത്തൽ. കഴക്കൂട്ടത്തും നേമത്തും ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരമാണ് നടന്നത്. കഴക്കൂട്ടത്ത് സിറ്റിങ് എംഎൽഎയായ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും വി മുരളീധരനും (ബിജെപി) ടി ശരത്ചന്ദ്രപ്രസാദും (യുഡിഎഫ്) തമ്മിലായിരുന്നു പോരാട്ടം. കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മണ്ഡലത്തിൽ ബിജെപി നേടിയ ഭൂരിപക്ഷമാണ് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎമ്മിനെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നത്. യുഡിഎഫ് തരംഗമുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ശരത്ചന്ദ്രപ്രസാദ് കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ നേടുമെന്ന സൂചനയുമുണ്ട്.

2006ൽ ബിജെപി അക്കൗണ്ട് തുറന്ന നേമത്ത് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ മേൽക്കെ നേടുമെന്ന സൂചനയാണ് മറ്റൊരു ആശങ്ക. മുൻ അരുവിക്കര എംഎൽഎയും നഗരസഭ കൗൺസിലറുമായ ശബരിനാഥനും നേമത്ത് മികച്ച പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്.

