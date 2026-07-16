പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതൃസ്ഥാനം സിപിഐക്ക് തന്നെ'; സിപിഎമ്മുമായി ചർച്ച തുടരുകയാണെന്ന് ഡി. രാജ
ഡെപ്യൂട്ടി പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച വിഷയം "അവസാനിച്ച അധ്യായമാണ്" എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ അടുത്തിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഡി. രാജയുടെ പ്രതികരണം
By PTI
Published : July 16, 2026 at 3:06 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ ഉപ നേതൃസ്ഥാനം സിപിഐക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ന്യായവും സ്വാഭാവികവുമാണെന്ന് സിപിഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി. രാജ. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടതുമുന്നണിക്കുള്ളിൽ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ന്യൂഡൽഹിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് ആവർത്തിച്ചത്.
ഇടതുമുന്നണിയിലെ പ്രധാന ഘടകകക്ഷിയായ സിപിഐയ്ക്ക് പ്രതിപക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ സജീവമായ പങ്ക് വഹിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ ഉപ നേതൃസ്ഥാനം അനിവാര്യമാണെന്ന് ഡി. രാജ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് പാർട്ടി ഈ ആവശ്യം മുന്നോട്ടുവെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
"സിപിഐ ഇടതുമുന്നണിയിലെ പ്രധാന സഖ്യകക്ഷിയാണ്. ഇപ്പോൾ എൽഡിഎഫ് പ്രതിപക്ഷത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സജീവമായ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ ഉപ നേതൃസ്ഥാനം ലഭിക്കണമെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ ആവശ്യം. ഇത് ന്യായമായ ആവശ്യമാണ്. വിഷയം ഇപ്പോഴും സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ചർച്ചയിലാണ്," ഡി. രാജ പറഞ്ഞു.
പ്രതിപക്ഷ ഉപ നേതൃസ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച വിഷയം "അവസാനിച്ച അധ്യായമാണ്" എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ അടുത്തിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഡി. രാജയുടെ വിശദീകരണം.
സിപിഎം ഈ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാൻ തയാറാകാത്തതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, ഓരോ പാർട്ടിക്കും അവരുടേതായ നിലപാടുകളുണ്ടെന്ന് ഡി. രാജ പ്രതികരിച്ചു. "സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെന്ന നിലയിൽ സിപിഎമ്മിന് അവരുടെ നിലപാടുണ്ട്. അതുപോലെ സിപിഐയ്ക്കും സ്വന്തം നിലപാടുണ്ട്. ഇരു പാർട്ടികളും തമ്മിൽ ചർച്ചകളും കൂടിയാലോചനകളും തുടരുകയാണ്. അന്തിമ തീരുമാനം എന്താകുമെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം," എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, സിപിഐ എംഎൽഎ പി. പ്രസാദും പാർട്ടിയുടെ ആവശ്യം ന്യായീകരിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ ഉപ നേതൃസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടത് തികച്ചും ന്യായവും അനിവാര്യവുമായ വിഷയമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"സിപിഐ ഒരിക്കലും അനാവശ്യമായോ അന്യായമായോ ആവശ്യങ്ങൾ ഇടതുമുന്നണിക്ക് മുന്നിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല. ഈ വിഷയവും അതുപോലെയാണ്. പ്രതിപക്ഷ ഉപ നേതൃസ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച ആവശ്യം പൂർണമായും ന്യായമാണ്. കൂടിയാലോചനകളിലൂടെ ഇതിൽ അനുകൂലമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ," പി. പ്രസാദ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇടതുമുന്നണി പ്രതിപക്ഷത്തായതോടെയാണ് പ്രതിപക്ഷ ഉപ നേതൃസ്ഥാനം സിപിഐക്ക് നൽകണമെന്ന ആവശ്യം പാർട്ടി ശക്തമായി മുന്നോട്ടുവച്ചത്. എന്നാൽ ഇതുവരെ സിപിഎം ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇതോടെ വിഷയത്തിൽ മുന്നണിക്കുള്ളിൽ ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ്.
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