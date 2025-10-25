പിഎം ശ്രീയില് സിപിഐ ഇടഞ്ഞു തന്നെ; ദേശീയ തലത്തിലും തിരക്കിട്ട അനുനയ നീക്കങ്ങള്, കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി രാജയും എംഎ ബേബിയും
സിപിഐയെ അനുനയിപ്പിക്കാന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി നേരിട്ട് സിപിഐ ആസ്ഥാനത്തെത്തി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വത്തെ കണ്ടതിനു പിന്നാലെ ഡല്ഹിയില് സിപിഐ-സിപിഎം ജനറല് സെക്രട്ടറിമാരും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
തിരുവനന്തപുരം/ഡല്ഹി: പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയുടെ ധാരണാ പത്രത്തില് ഒപ്പിട്ടതിൻ്റെ പേരില് കേരളത്തിലെ ഭരണ മുന്നണിയില് ഉരുണ്ടു കൂടിയ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാന് തിരക്കിട്ട നീക്കങ്ങളുമായി സിപിഎം. ഇടതു മുന്നണിയില് ചര്ച്ച ചെയ്യാതെ അതീവ രഹസ്യമായി പദ്ധതിയുടെ ധാരണാ പത്രത്തില് ഒപ്പിട്ടതില് കടുത്ത പ്രതിഷേധമുയര്ത്തിയ സിപിഐയെ അനുനയിപ്പിക്കാന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി നേരിട്ട് സിപിഐ ആസ്ഥാനത്തെത്തി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വത്തെ കണ്ടതിനു പിന്നാലെ ഡല്ഹിയില് സിപിഐ-സിപിഎം ജനറല് സെക്രട്ടറിമാര് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഈ ചര്ച്ചയിലും പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരമായതായി സൂചനയില്ല.
ധാരണാ പത്രത്തില് നിന്നു പിന്മാറണമെന്നതില് കുറഞ്ഞ് മറ്റൊന്നിനും സിപിഐ വഴങ്ങില്ലെന്ന സൂചനയാണ് ജനറല് സെക്രട്ടറി ഡി രാജ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം അറിയിച്ചത്. എന്നാല് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ചര്ച്ച ചെയ്തു പരിഹരിക്കുമെന്നും സിപിഐയുടെ എല്ലാ ഉത്കണ്ഠകളും നീക്കുമെന്നും ചര്ച്ചകള്ക്കു ശേഷം സിപിഎം ജനറല് സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കേരളം കേന്ദ്രവുമായി ഒപ്പു വച്ച പിഎം ഉഷ പദ്ധതിയില് കേന്ദ്രം നിര്ദ്ദേശിച്ച വ്യവസ്ഥകള് അതേ പടി കേരളം നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ലെന്നത് ഉദാഹരണമാണെന്നും പിഎം ശ്രീ വഴി ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി(എന്ഇപി) കടന്നുവരില്ലെന്നും ബേബി പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരുമായി ചര്ച്ച നടത്തി ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എന്നാല് പദ്ധതിയുടെ എംഒയുവില് ഒപ്പിടും മുന്പല്ലേ ചര്ച്ച വേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തില് നിന്ന് ബേബി ഒഴിഞ്ഞു മാറി. ഇരു പാര്ട്ടികളുടെയും കേരള ഘടകങ്ങള് ഇക്കാര്യം ചര്ച്ച ചെയ്തു പരിഹരിക്കട്ടെ എന്നതാണ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നിലപാടെന്ന് ഡി രാജ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതില് നിന്നുതന്നെ വിഷയം അടഞ്ഞ അധ്യായമല്ലെന്ന സൂചന കൂടി വരുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും നിലവില് പ്രശ്നപരിഹാരമായിട്ടില്ല എന്നതു വ്യക്തമാണ്.
ഇന്നു രാവിലെ 12 മണിയോടെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി സിപിഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ആസ്ഥാനമായ എംഎന് സ്മാരകത്തിലെത്തി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. ഇന്നലെ സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിനു ശേഷം നടത്തിയ വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് ബിനോയ് വിശ്വം പദ്ധതിയുടെ എംഒയു വില് ഒപ്പിട്ട സിപിഎം നടപടിക്കെതിരെ അതി രൂക്ഷമായി രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. സിപിഐയുടെ നാല് മന്ത്രിമാര് കൂടി ഉള്പ്പെട്ട സര്ക്കാരിനെ എന്തൊരു സര്ക്കാരാണിതെന്ന കടുത്ത പ്രയോഗം നടത്തിയാണ് അദ്ദേഹം വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് കടന്നാക്രമിച്ചത്.
മന്ത്രി സഭയില് രണ്ടു തവണ ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചിട്ടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയോ സിപിഎം മന്ത്രിമാരോ ഒരക്ഷരം ഉരായിടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2020 മുതല് ദേശീയ തലത്തില് ഇടതു പാര്ട്ടികള് അതിശക്തമായി എതിര്ത്തു പോരുന്ന എന്ഇപിയെ കേരളത്തിലേക്ക് ഒളിച്ചു കടത്താനുള്ള ആര്എസ്എസ് അജണ്ടയ്ക്ക് പിഎം ശ്രീയില് ഒപ്പ് വച്ചതോടെ സിപിഎം കുടപിടിക്കുകയായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. സിപിഐ ഇക്കാര്യത്തില് ഇപ്പോഴും ഇരുട്ടിലാണെന്നും എംഒയു വിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൻ്റെ കാര്യത്തില് പാര്ട്ടിക്ക് ഒന്നമുറിയില്ലെന്നും ഇടതു മുന്നണിക്കു നേതൃത്വം നല്കുന്ന സിപിഎം എല്ലാ മുന്നണി മര്യാദകളും ലംഘിച്ചുവെന്നും ബിനോയ് ആരോപിച്ചു.
27 ന് ചേരുന്ന പാര്ട്ടിയുടെ ഉന്നതാധികാര സമിതിയായ പാര്ട്ടി സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം ഇക്കാര്യത്തില് ഉചിതമായ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുമെന്നും പറഞ്ഞതോടെ സിപിഎമ്മില് അങ്കലാപ്പായി. അതോടെയാണ് ഇന്ന് തിരക്കു പിടിച്ച അനുനയ നീക്കങ്ങള്ക്ക് സിപിഎം മുന്കൈ എടുത്തത്. സിപിഎമ്മിൻ്റെ അനുനയ നീക്കങ്ങള് ഫലം കണ്ടില്ലെന്ന സൂചനയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവില് രണ്ടു പാര്ട്ടികളുടെയും ജനറല് സെക്രട്ടറിമാര് തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷവും പുറത്തു വരുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗള്ഫ് പര്യടനത്തിനിടെയാണ് കേരളത്തില് ഈ പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായതെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. എന്നാല് തങ്ങളോടും ഇടതു മുന്നണിയോടും ആലോചിക്കാതെ അതീവ രഹസ്യമായി പദ്ധതിയില് ഒപ്പിട്ടതിനു പിന്നില് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൂടി അറിവുണ്ടെന്നതാണ് സിപിഐയെ കൂടുതല് ചൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അതിനിടെ സിപിഐയെ കോണ്ഗ്രസ് മുന്നണിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് യുഡിഎഫ് കണ്വീനര് അടൂര് പ്രകാശ് രംഗത്തെത്തിയത് സിപിഎം കാര്യമാക്കുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് മുന്നണി ബന്ധം മുറിച്ചെറിഞ്ഞ് സിപിഐ കോണ്ഗ്രസിനൊപ്പം പോകുമെന്ന് സിപിഎം കരുതുന്നില്ല. എന്നാല് മുന്നണിയിലെ രണ്ടാമത്തെ കക്ഷിയുടെ എതിര്പ്പ് അവഗണിച്ച് അതീവ രഹസ്യമായി നയപരമായ ഒരു കാര്യത്തില് ഏകപക്ഷീയമായി നടത്തിയ ധാരണാപത്രം ഒപ്പിടല് അക്ഷരാര്ഥത്തില് തങ്ങളെ അവഹേളിക്കുന്നതാണെന്ന പൊതു വികാരം സിപിഐ നേതാക്കള്ക്കും അണികള്ക്കുമുണ്ട്. ഇത്രയും കാലം എതിര്ത്ത ഒരു പദ്ധതിയെ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം സിപിഎം വാരിപ്പുണരുന്നതിനെ അത്ഭുതത്തോടെയാണ് സിപിഐ കാണുന്നത്. എന്നാല് വര്ഷങ്ങളായി കേരളത്തില് നിലനില്ക്കുന്ന സിപിഎം-ബിജെപി രഹസ്യ ബാന്ധവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണിതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ്റെ ആരോപണം.
