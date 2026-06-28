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'ഭക്തരെ കബളിപ്പിച്ചു'; അയോധ്യ വിവാദത്തിൽ ബിജെപിയെ കടന്നാക്രമിച്ച് ബിനോയ് വിശ്വംവും കെ മുരളീധരനും

രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ഭക്തർ ഈ വിവാദത്തിൽ ബിജെപിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട ഇടതുപക്ഷ നേതാവ്, വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ജനങ്ങൾ ആർഎസ്എസിനെയും ബിജെപിയെയും ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു

AYODHYA RAM TEMPLE DONATION SCAM CPI SLAMS BJP CPI KERALA SECRETARY BINOY VISWAM LORD RAM FOR POLITICAL GAINS
ബിനോയ് വിശ്വം,അയോധ്യ ക്ഷേത്രം,കേരള ദേവസ്വം, ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ (ETV Bharat, PTI, facebook@kmuralidharan)
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By PTI

Published : June 28, 2026 at 11:46 AM IST

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Updated : June 28, 2026 at 12:27 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പിൽ ബിജെപിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് സിപിഐയും കോൺഗ്രസും. ഈ തട്ടിപ്പിലൂടെ ആർഎസ്എസും ബിജെപിയും തങ്ങളുടെ യഥാർഥ മുഖം എന്താണ് എന്ന് ജനങ്ങൾക്കു മുമ്പിൽ തുറന്നുകാട്ടിയെന്ന് സിപിഐ കേരള സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം ആരോപിച്ചു. അതുപോലെ ശബരിമല സ്വർണ കേസിനെ വിമർശിക്കുന്നവർ അയോധ്യയെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കണമെന്ന് കേരള ദേവസ്വം, ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

തട്ടിപ്പിൽ ബിജെപിക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തിയ സിപിഐ സെക്രട്ടറി രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്കായി കാവി പാർട്ടി മതത്തെയും ശ്രീരാമനെയും പയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ സംഘപരിവാർ ബാബരി മസ്‌ജിദ് തകർത്തുവെന്നും രാമക്ഷേത്രം സമ്പത്ത് ശേഖരിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായി മാറ്റിയെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

ശബരിമല സ്വർണ നഷട കേസിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവർ അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭവവികാസങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.

ശബരിമല സ്വർണ നഷട കേസിൽ നിരന്തരം ശബ്‌ദം ഉയർത്തുന്നവരുടെ വികാരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നാൽ അയോധ്യയിലും സമാനമായ ഭക്തരുണ്ട്. അയോധ്യയിലെ ഭക്തരുടെ വികാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച ആളുകൾ ഇപ്പോൾ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ബിജെപിക്കെതിരെ ഒളിയമ്പ് തൊടുത്ത് വിട്ടു.

കേരള സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്നവർ അയോധ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് സ്വർണം മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വിശദീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

1400 കോടി രൂപ തട്ടി ഭക്തരെ കബളിപ്പിച്ചു എന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം

അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച ബിനോയ് വിശ്വം ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് 1,400 കോടി രൂപ ബിജെപി തട്ടിയെടുത്തു എന്നും ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച സ്വർണവും വെള്ളിയും വഴിപാടുകളിൽ തിരിമറി നടത്തി അവരെ കബളിപ്പിച്ചു എന്നും അവകാശപ്പെട്ടു.

ക്ഷേത്രത്തിലെ സമർപ്പണ ചടങ്ങിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെയും അദ്ദേഹം വിമർശനങ്ങൾ തൊടുത്തു വിട്ടു. അയോധ്യ ക്ഷേത്രം തുറക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ആത്മീയ നേതാക്കളെ മാറ്റിനിർത്തിയെന്തിനെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

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രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ഭക്തർ ഈ വിവാദത്തിൽ ബിജെപിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട ഇടതുപക്ഷ നേതാവ്, വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ജനങ്ങൾ ആർഎസ്എസിനെയും ബിജെപിയെയും ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു.

അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ ഭക്തർ നൽകിയ സംഭാവനകൾ തട്ടിയെടുത്തെന്ന കേസിൽ അന്വേഷണം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എട്ട് പേർക്കെതിരെ എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ എല്ലാവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ നിയോഗിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭാവനകൾ എണ്ണുന്നതിലും ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലും സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളും നടപടിക്രമ ലംഘനങ്ങളും ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കേസ് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം മാത്രമല്ലെന്നും കൂടുതൽ പേരുടെ പങ്ക് പരിശോധിക്കുകയാണെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, ശ്രീ രാം ജന്മഭൂമി തീർത്ഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് സുതാര്യമായ അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ചില ഉന്നത ഭാരവാഹികൾ രാജിവച്ചതായി ട്രസ്റ്റ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ഭക്തർ നൽകിയ സംഭാവനകൾ സുരക്ഷിതമാണെന്നും അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ നിയമനടപടികളുമായി പൂർണമായി സഹകരിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്‌തു.

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Last Updated : June 28, 2026 at 12:27 PM IST

TAGGED:

AYODHYA RAM TEMPLE DONATION SCAM
CPI SLAMS BJP
CPI KERALA SECRETARY BINOY VISWAM
LORD RAM FOR POLITICAL GAINS
CPI SLAMS BJP

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