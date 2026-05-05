വാഴ്ത്തുപാട്ടുകൾ അവസാനിച്ചു, ഇനി വിചാരണ; ഇടതുപക്ഷത്ത് ഇനി 'നവ വിപ്ലവമോ'?
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടിക്കു പിന്നാലെയാണ് സിപിഎമ്മിലും സിപിഐയിലും നേതൃമാറ്റമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നത്.
Published : May 5, 2026 at 5:34 PM IST
സി എസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷമായി പാർട്ടിയെ തൻ്റെ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കി, എതിർശബ്ദങ്ങൾ ഉയരാതെ നോക്കിയ പിണറായി വിജയനെതിരെ നാളെകൂടുന്ന സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് യോഗത്തിൽ ശബ്ദമുയരും. തോൽവിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് പിണറായി വിജയനും എംവി ഗോവിന്ദനും മാറണമെന്നാണ് സിപിഎമ്മിൽ പരോക്ഷമായി ഉയരുന്ന അഭിപ്രായം. അതിൻ്റെ അനുരണനങ്ങൾ യോഗത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കും.
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടിക്കു പിന്നാലെയാണ് സിപിഎമ്മിലും സിപിഐയിലും നേതൃമാറ്റമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നത്. സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിലെ പാളിച്ചകൾ കാരണമാണ് സീറ്റുകൾ നഷ്ടമായെതന്ന അഭിപ്രായവുമായി, ബിനോയ് വിശ്വം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനമൊഴിയണമെന്ന ആവശ്യമാണ് സിപിഐയിൽ ഉയരുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നേതാക്കളല്ല വലുത്... സിപിഎമ്മിൻ്റെ തോൽവിക്ക് കാരണം ജീർണതയെന്ന് നേതാക്കൾ
77 ഇടത്ത് മത്സരിച്ച സിപിഎമ്മിന് 26 സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് നേടാനായത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പുഫലം പുറത്തു വന്നതിനുശേഷം, സിപിഎമ്മിൻ്റെ ചുവപ്പുകോട്ടയായ കണ്ണൂരിൽ നിന്നുതന്നെയാണ് പിണറായിക്കെതിരെ ആദ്യപ്രതികരണമുണ്ടായത്. പിണറായിക്കും എം വി ഗോവിന്ദനുമെതിരെ കണ്ണൂർ കോളയാട് ഈരായികൊല്ലിയിൽ ഉയർന്ന ഫ്ളക്സിൽ 'പാർട്ടിയാണ് വലുത്... നേതാക്കളല്ല' എന്നാണുണ്ടായിരുന്നത്.
കണ്ണൂരിൽ പാർട്ടിക്കേറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടിക്കു കാരണം ഇരുവരുമാണെന്ന തരത്തിൽ വ്യാപകമായ പ്രചാരണം പ്രാദേശിക നേതാക്കൾക്കും അണികൾക്കുമിടയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേറ്റ കനത്ത തോൽവി സിപിഎമ്മിന് വെറുമൊരു അധികാരനഷ്ടമല്ല. മറിച്ച് ദീർഘകാലമായി പിന്തുടരുന്ന ഒരു നേതൃശൈലിയുടെ അന്ത്യം കുറിക്കൽ കൂടിയാകും.
പിണറായി വിജയൻ്റെ ഭരണശൈലിക്കും വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമായ തീരുമാനങ്ങൾക്കും എതിരെയുള്ള ജനവിധിയെന്ന നിലയിലായിരിക്കും തോൽവി പാർട്ടിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുക. 'അസാധാരണ സാഹചര്യം നേരിടാൻ അസാധാരണ നടപടി തന്നെ വേണമെന്നും, തോൽവിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് പിണറായി വിജയൻ മാറണം' എന്നുമാണ് നേതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം.
വർഷങ്ങളായി ഏതു രാഷ്ട്രീയ തരംഗത്തിലും ഇളകാതിരുന്ന എൽഡിഎഫിൻ്റെ പൊന്നാപുരം കോട്ടകളെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന പയ്യന്നൂരും തളിപ്പറമ്പും നഷ്ടമായതും പേരാവൂരിലേക്ക് മാറ്റിയ കെകെ ഷൈലജയുടെ പരാജയവും കണ്ണൂരിലെ നേതാക്കൾക്കിടയിൽ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. പയ്യന്നൂരിൽ പാർട്ടിക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ ആരോപണം നടത്തിയ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ്റെ വിജയം അണികളെ അസ്വസ്ഥരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ജീർണതകളാണ് തോൽവിക്ക് കാരണമായതെന്ന വിമർശനവുമായി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഒളിയമ്പെയ്ത് മുതിർന്ന നേതാവ് പി ജയരാജനും രംഗത്തു വന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം പരിശോധിച്ച് തിരുത്തേണ്ട പാഠഭാഗങ്ങളുണ്ട്. കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പാർലമെൻ്ററി വ്യവസ്ഥയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ പലതരം ജീർണതകളും കടന്നുവരും.
അത്തരം ജീർണതകൾ ചർച്ച ചെയ്ത് തിരുത്താതിരുന്നാൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പാർട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസ്യതയ്ക്ക് മങ്ങലേൽക്കും. മൂർത്തമായ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളും പരിശോധിക്കാതെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് മുന്നോട്ടു പോകാനാവില്ല. തെറ്റുതിരുത്തൽ പ്രക്രിയ പാർട്ടി സംഘടനക്ക് അകത്ത് നടത്തേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അന്തഃസത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.
സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൻ്റെ വീഴ്ചയെന്ന് സിപിഐ നേതാക്കൾ
25 ഇടത്ത് മത്സരിച്ച സിപിഐയ്ക്ക് എട്ടു സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് നേടാനായത്. തോൽവിയുടെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വത്തിനാണെന്ന അഭിപ്രായമാണ് സിപിഐ നേതാക്കൾക്കിടയിലുള്ളത്. നേതൃമാറ്റം വേണമെന്ന ആവശ്യം നാളെമുതൽ ചേരുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ്, സെക്രട്ടറിയേറ്റ് യോഗങ്ങളിൽ ഉയരും.
സ്ഥാനാർഥി നിർണയം പാളിയെന്നാണ് നേതാക്കളുടെയും അണികളുടെയും വിലയിരുത്തൽ. നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പിടിവാശി സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിൽ കലർന്നത് പരാജയ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. നാദാപുരം, തൃശൂർ, അടൂർ, പീരുമേട് മണ്ഡലങ്ങളാണ് ഇതിന് ഉദാഹരണമായി പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്നത്.
നാദാപുരത്ത് സിഎൻ ചന്ദ്രൻ്റെ പേരാണ് സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് വെട്ടിയാണ് പി വസന്തത്തെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയത്. അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്രട്ടറി സത്യൻ മൊകേരിയുടെ ഭാര്യയാണ് പി വസന്തം.
ഇത് രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴി തെളിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് മുൻപ് 2001ൽ മാത്രമാണ് സിപിഐക്ക് ഇത്രയും വലിയ തിരിച്ചടിയുണ്ടായത്. അന്ന് ഏഴ് സീറ്റ് മാത്രമാണ് നേടിയത്. ഇത്തവണ എട്ട് സീറ്റ് നേടിയെങ്കിലും 25 സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച സിപിഐക്ക് ഏതാണ്ട് മൂന്നിലൊന്ന് സീറ്റുകളിൽ മാത്രമാണ് വിജയിക്കാനായത്.
സിപിഐയുടെ സിറ്റിങ് സീറ്റായ ചാത്തന്നൂരിൽ ബിജെപി വിജയിച്ചതും നേതൃത്വത്തിൻ്റെ വീഴ്ചയായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും തിരിച്ചടി നേരിട്ടപ്പോൾ പിണറായി വിരുദ്ധ വികാരമാണ് കൂടുതലുള്ളതെന്ന അഭിപ്രായം പലതവണ സിപിഐയുടെ സംസ്ഥാന നേതൃസമിതികളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. ഇത് ഇടതുമുന്നണി യോഗങ്ങളിൽ ഉചിതമായ സമയത്ത് ബിനോയ് വിശ്വം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയില്ലെന്ന അഭിപ്രായവും ചില നേതാക്കൾക്കുണ്ട്.
ALSO READ: വിസിൽ 'പോട്'; വിജയ്യെ അഭിനന്ദിച്ച് മുൻ എംഎൽഎ എസ് വി ശേഖര്