തോൽവി അപ്രതീക്ഷിതം, നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരയാനില്ല: ബിനോയ് വിശ്വം
എല്ലാ ജില്ലകളിലും പാർട്ടി കമ്മിറ്റികൾ യോഗം ചേരും. ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ യോഗം ഉടൻ വിളിക്കും. ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം.
By ANI
Published : May 6, 2026 at 1:50 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കനത്ത തോൽവിയിൽ തളർന്നിരിക്കാൻ പാർട്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം. മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. പരാജയമല്ലാതെ മറ്റൊരു വാക്കും ഈ ഫലത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഇല്ലെന്നും എന്നാൽ നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരയാൻ തങ്ങൾ തയ്യാറല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പരാജയം പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ തിരിച്ചടിയാണെങ്കിലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങേയറ്റം വിശദമായ വിലയിരുത്തൽ അനിവാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. പത്തുവർഷത്തെ ഭരണത്തിന് ശേഷം എൽഡിഎഫിന് അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രതികരണം. ചരിത്രവിജയത്തോടെ യുഡിഎഫ് പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇടതുമുന്നണിയിലെ പ്രധാന ഘടകകക്ഷിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.
അപ്രതീക്ഷിത പരാജയം
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പാർട്ടിയുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അപ്പുറമായിരുന്നുവെന്നും ഇതേക്കുറിച്ച് വളരെ ഗൗരവമായിത്തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം സൂചിപ്പിച്ചു. പരാജയകാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ആദ്യപടിയായി വിശദമായ പഠനം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് പാർട്ടിയുടെ അടിയന്തര തീരുമാനം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ജില്ലകളിലും വൈകാതെ പാർട്ടി കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങൾ ചേരും.
താഴേത്തട്ടിൽ മുതൽ വിശദമായ വിലയിരുത്തലുകൾ എല്ലാ മേഖലകളിലും നടക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഈ പരസ്യമായ ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ച് ഉടൻതന്നെ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ യോഗം വിളിച്ചുചേർക്കുമെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം അറിയിച്ചു. പരാജയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാർട്ടി ഘടകങ്ങളിൽ അനിവാര്യമായ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തിരുത്തൽ നടപടികൾ
പാർട്ടിയുടെ ദയനീയ പ്രകടനത്തിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന ചില നിർണായക ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചും ബിനോയ് വിശ്വം വിശദീകരിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പോയ നിരവധി രാഷ്ട്രീയ അടിയൊഴുക്കുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തോൽവിയെക്കുറിച്ച് അങ്ങേയറ്റം വിശദമായ പഠനം നടത്തുമെന്നും നാദാപുരം സ്ഥാനാർഥിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ വിവാദങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൂർണമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം വ്യക്തമാക്കി.
ഓരോ സീറ്റിലെയും പ്രകടനം പ്രത്യേകം അവലോകനം ചെയ്യുമെന്നും ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ഇത്രയും വലിയൊരു പരാജയം തങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം എടുത്തുപറഞ്ഞു.
ബിജെപിയുടെ മുന്നേറ്റം
കേരളത്തിൽ ബിജെപിയുടെ സ്വാധീനം ഗണ്യമായി വർധിച്ചുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ബിജെപിയുടെ വിജയം വലിയ അപകടമാണെന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും മതേതര ശക്തികളും ഈ വിഷയത്തെ അതീവ ഗൗരവത്തോടെ കാണണമെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം ആവശ്യപ്പെട്ടു. മൂന്ന് സീറ്റുകൾ അവർ വിജയിച്ചു എന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിലെ പ്രധാന അപകടം, ആറ് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബിജെപി പൊരുതി രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് തന്നെ ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഭാവിയിൽ ഇത് വലിയ വിപത്തായി മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സർക്കാർ രൂപീകരണം
അതേസമയം, നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ വിജയം നേടിയ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഡിഎഫ് കേരളത്തിൽ പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുന്നതിനായി പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എംഎൽഎമാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രതിനിധികളെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് നിയോഗിച്ചു.
മുതിർന്ന നേതാക്കളായ അജയ് മാക്കൻ, മുകുൾ വാസ്നിക്ക് എന്നിവരെയാണ് കോൺഗ്രസ് ഇതിനായി നിരീക്ഷകരായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 140 അംഗ കേരള നിയമസഭയിൽ കോൺഗ്രസിന് ഒറ്റയ്ക്ക് 63 സീറ്റുകൾ നേടാൻ കഴിഞ്ഞു. സഖ്യകക്ഷിയായ മുസ്ലിം ലീഗ് മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. ലീഗിന് 22 സീറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ പത്ത് വർഷം തുടർച്ചയായി അധികാരത്തിലിരുന്ന എൽഡിഎഫിനെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയാണ് കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന യുഡിഎഫ് ഉജ്വല വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.
