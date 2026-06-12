'അന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആൻ്റണി സർക്കാരിനെ ചതിച്ചു; അതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇന്നത്തെ ചോരക്കളി'; സി പി മാത്യു
ചിന്നക്കനാൽ 301 കോളനി നിർണയത്തിൽ സ്വന്തം മുന്നണിയെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കി ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സിപി മാത്യുവിൻ്റെ പ്രതികരണം.
Published : June 12, 2026 at 4:20 PM IST
ഇടുക്കി: ചിന്നക്കനാലിലെ കാട്ടാന ആക്രമണങ്ങൾക്കും വന്യജീവി സംഘർഷങ്ങൾക്കും ശാശ്വത പരിഹാരം തേടിയുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമാകുന്നതിനിടെ വൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവനയുമായി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം. ചിന്നക്കനാൽ 301 കോളനിയിൽ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭൂമി പതിച്ചു നൽകിയ 2002-ലെ എകെ ആൻ്റണി സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം ചരിത്രപരമായ തെറ്റായിരുന്നുവെന്ന് ഇടുക്കി ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സി പി മാത്യു ആരോപിച്ചു. വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്നത്തെ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനെ തെറ്റിധരിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ദുരന്തഫലമാണ് ഇന്ന് ചിന്നക്കനാൽ അനുഭവിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഉദ്യോഗസ്ഥർ സർക്കാരിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു
വിവിധ വികസന പദ്ധതികൾക്കായി കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്കും സ്വന്തമായി ഭൂമിയില്ലാത്തവരുമായ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് 2002-ൽ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എ കെ ആൻ്റണി ചിന്നക്കനാൽ മേഖലയിൽ 1490 ഏക്കർ ഭൂമി പതിച്ച് നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. എന്നാൽ റവന്യൂ വകുപ്പിന് കണ്ടെത്താനായത് 810 ഏക്കർ ഭൂമി മാത്രമായിരുന്നു.
ഇതിൽ നിന്ന് ചിന്നക്കനാൽ വില്ലേജിൽ സർവ്വേ നമ്പർ 17-ൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്ത് 301 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരേക്കർ വീതം ഭൂമി പതിച്ച് നൽകി. ഇതാണ് പിന്നീട് '301 കോളനി' എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത്. കാട്ടാനകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വന്യമൃഗങ്ങളുടെ പ്രധാന വിഹാരകേന്ദ്രവും സ്ഥിരം താവളവുമായിരുന്ന ഈ പ്രദേശം കാര്യമായ പഠനങ്ങൾ നടത്താതെ ജനവാസ മേഖലയാക്കി മാറ്റിയതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്ന് സി പി മാത്യു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
ഇരുപത് വർഷം; പൊലിഞ്ഞത് 47 ജീവനുകൾ
ആനകളുടെ താവളത്തിലേക്ക് മനുഷ്യർ കടന്നുചെന്നതോടെ വന്യമൃഗങ്ങൾ പുറത്താവുകയും അവർ തൊട്ടടുത്തുള്ള ചിന്നക്കനാൽ, ശാന്തൻപാറ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ താവളമാക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയും ചെയ്തു. വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ദീർഘവീക്ഷണമില്ലായ്മ മൂലം സംഭവിച്ച ഈ സ്ഥാനചലനം വലിയ ദുരന്തങ്ങൾക്കാണ് വഴിമാറിയത്.
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- 47 മരണങ്ങൾ:കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിനിടെ ചിന്നക്കനാൽ മേഖലയിൽ മാത്രം കാട്ടാന ആക്രമണങ്ങളിൽ 47 പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായത്.
- പട്ടയങ്ങളും വീടുകളും: ആകെ 282 കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് 301 കോളനിയിൽ പട്ടയം നൽകിയിരുന്നത്. ഇതിൽ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി 117 വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്തു.
- പലായനം: വന്യമൃഗ ശല്യം സഹിക്കാനാവാതെ ഭൂരിഭാഗം കുടുംബങ്ങളും തങ്ങളുടെ വീടും സ്ഥലവും ഉപേക്ഷിച്ച് സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോയി.
അവശേഷിക്കുന്നത് മുപ്പതിൽ താഴെ കുടുംബങ്ങൾ; പ്രദേശം വനമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യം
കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കി നിർമ്മിച്ച വീടുകളും കൃഷിയിടങ്ങളും വന്യജീവി ഭീതിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. നിലവിൽ മുപ്പതിൽ താഴെ കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമാണ് 301 കോളനിയിൽ അവശേഷിക്കുന്നതെന്നും ഇവരുടെ ജീവനും കടുത്ത ഭീഷണിയിലാണെന്നും സിപി മാത്യു പറഞ്ഞു.
അവശേഷിക്കുന്ന ഈ കുടുംബങ്ങളെക്കൂടി സുരക്ഷിതമായ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കണം. 301 കോളനി പ്രദേശം പൂർണമായും വനമാക്കി നിലനിർത്തണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ശക്തമായി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ആനത്താരകൾ തിരിച്ചുനൽകിയാൽ മാത്രമേ ചിന്നക്കനാലിലെയും ശാന്തൻപാറയിലെയും ജനങ്ങൾക്ക് സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നും ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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